Mobily budú náhradou za čipové karty

Až 35 miliónov mobilných telefónov vybavených technológiou NFC skončí do konca roka v rukách spotrebiteľov. To môže znamenať, že čipové karty ustúpia do úzadia skôr, ako sa očakávalo.

20. dec 2011 o 10:10 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 15 0 NFC je technológia, ktorá umožňuje na veľmi krátku vzdialenosť prenášať šifrované dáta bez akéhokoľvek párovania a nastavovania zariadení. Stačí jedno priložiť k druhému a o zvyšok sa postará technológia samotná. Mobil s potrebnou výbavou nahradí prostredníctvom elektronickej peňaženky platobnú kartu, ale rovnako dobre poslúži na úhradu poplatku za parkovanie, preukázanie sa vstupenkou či overenie príchodu na pracovisko. Garantmi technológie sú výrobcovia mobilov Samsung, Nokia, HTC a RIM, z technologických gigantov je to Intel a Google. Podpora novej technológie by mohla pre výrobcov elektroniky znamenať nárast príjmov vyplývajúcich z modernizácií a dopytu z nových segmentov. Analytici očakávajú, že v budúcom roku by mohlo byť v obehu viac ako 80 miliónov mobilov s NFC výbavou a bankový sektor by mohol zaznamenať rozšírenie ponuky svojich služieb v súvislosti s bezkontaktnými platbami. Informovala o tom spoločnosť IMS Research.