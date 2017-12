Hard Reset - tvrdá nostalgia

Poľská akčná hra Hard Reset nám názorne ukazuje cestu, ktorú strieľačky z vlastného pohľadu za mnoho rokov svojej existencie prešli.

19. dec 2011 o 16:00 Ján Kordoš

Z hľadiska hrateľnosti pomerne veľkú, hoci sa nám to na prvý pohľad nemusí vôbec tak zdať. Hard Reset bolo v mnohých médiách prezentované ako old-school FPS - akčná hra z vlastného pohľadu zo starej školy. Ak si totiž odmyslíme oslnivé grafické spracovanie, pompézne výbuchy a blikajúce svetielka so zničiteľným prostredím, dostaneme skutočne dielko pripomínajúce skôr staručké Shadow Warrior ako Call of Duty.

Aby sme však nehodnotili ako stádo oviec - isté moderné prvky hrania akčných hier nájdete i tu. V praxi ale môžete byť zarazení viacerými vlastnosťami hry. Hard Reset totiž ponúka príbeh, ale ten tvorí len - a žiaľ - nutné krovie okolo, ktoré vám napovedá, prečo strieľate v budúcnosti a nepriatelia sú robotického vzhľadu. Určite to poznáte: stroje chcú ovládnuť svet a podmaniť si vymierajúce a z posledných síl brániace sa ľudstvo, nejaká tá korporácia a hrdina s nejakým tým tajomstvom vo vrecku. Rozprávanie zápletky štýlom komixových okien má čosi do seba, avšak nosná myšlienka je pomerne plytká. Zo začiatku to nevadí - akonáhle sa ocitnete priamo v hre, pochopíte prečo nepotrebujeme rozsiahle dialógy. Hard Reset je strieľačkou v starom štýle: zdravie máme vyjadrené číslom, neexistuje žiadna forma samouzdravovania. Zbrane netreba nabíjať, máte proste dvesto nábojov a tie vám ubúdajú bez prerušenia, pričom je jedno, či strieľate brokovnicou či automatom, všade pcháte rovnaké náboje. Nepriatelia nepotrebujú umelú inteligenciu, pretože ich je mnoho a sú silní. A ešte raz ich je mno. Nenájdete tu žiadne naskriptované situácie, hoci cesta dopredu je len jedna. Otvárate dvere, aktivujete spínače, hľadáte tajné chodby. A hranie samotné? Strieľate ako o dušu, beháte pritom ako o druhú dušu a keď ste na konci s dychom, ešte si trochu zastrieľate. Len tak pre istotu.

Futuristické razenie so svietiacimi neónmi, upršanou a zamračenou oblohou, reklamnými panelmi a celkovo pochmúrnou atmosférou ladenou do chladných a temných farieb evokuje filmový Blade Runner. Teda nebyť toho strieľania. Ono Hard Reset pripomína nielen absolútne bomby nášho detstva (od Wolfa a Dooma cez Dukeho a Blood až po “moderného” Painkillera, Serious Sama), ale sa snaží postrčiť hráča tak, aby ho prostredia dostalo. To sa podarilo, pomáha tomu ako zvolená paleta farieb, tak aj celkový pocit z lokácií. Škoda len, že okrem nepriateľov a vás je okolitý svet mŕtvy. Kladne prekvapí fyzikálny a deštrukčný model. Prostredie síce nie je plne zničiteľné, no výbušných barelov a predmetov tu je dostatok. Sú rozmiestnené tak, aby bol ohňostroj čo najpompéznejší, spadla minimálne tá skutočne gigantická veľkoplošná obrazovka naľavo a keď sa vám to bude máliť, v deštrukčných chúťkach môžete pokračovať len tak pre radosť a možno objavíte tajnú chodbu. Ak sa už niečo začne rozpadať, stojí to za to. Výsledok akčného besnenia je teda podporovaný aktívnym prostredím - likvidácia nepriateľov streľbou do prístrojov vyvolá elektrické výboje a tie robotom nerobia dvakrát dobre.

Číra arkádová hrateľnosť tomuto titulu len prospieva. Nehrá sa na nič viac, než strieľačku, v ktorej ide o postreh a presnú mušku. Že je to neskutočný relax - hlavne pri kvalitnom technickom spracovaní - netreba dodávať. Medzi novinky môžeme zaradiť napríklad primitívne RPG prvky: na začiatku máte v rukách len dve zbrane a jednotlivé moduly, nadstavby, ktoré z nich spravia niečo iné, si kupujete za zbieranie žltých N.A.N.O. modulov (zelené dopĺňajú zdravie, červené muníciu do projektilovej zbrane, modré do plazmovej pušky). Z automatickej pušky tak poľahky vyrobíte brokovnicu, granátomet či RPG. Plazmová zbraň sa môže zmeniť na výbojový kanón, vystreľovať navádzané rakety. Aby sa vám to nemálilo, získané moduly je možné investovať i do samotného hrdinu, takže odnesie viac munície, vylepší sa mu radar a podobne. Nejde o žiadne extrémne prepracované prvky, avšak ich prítomnosť robí hru príťažlivou i po dohraní, pretože získané vylepšenia nestrácate a môžete si vyskúšať dobrodružstvo znovu.

Musíme sa však k Hard Reset postaviť aj kriticky. To, že si v hre nie je prítomný auto-healing (samouzdravovanie) a musíme neustále zbierať zelené moduly (náhrada za lekárničky), nám nevadilo a prijali sme to ako výzvu a pripomenutie si starých časov. Napriek tomu je obtiažnosť nesmierne krutá. Zdravie vám ubúda pomerne rýchlo, neprehľadnosť pri presile dokoná dielo skazy okamžite. Výdrž robotických nepriateľov útočiacich vo vlnách je mierne nadsadená. Znamená to, že narazíte príliš skoro: hra je to náročná, mnohokrát zomriete až neuveriteľne rýchlo. Niektoré pasáže sú až bizarne obtiažne. Niekto by mohol vyrukovať s konečne adekvátnou výzvou, no často sa to zvrtlo skôr do frustrujúcich momentov. Pozíciu si sami ukladať nemôžete, save pointy sú od seba vzdialené na dnešnú dobu pomerne ďaleko. Hoci príbehová kampaň nie je vôbec extrémne dlhá a jej dohranie vám zaberie približne 5 hodín (čiže také klasické Call of Duty), mnohonásobnými reštartmi narastie, tešiť sa z toho ale veľmi nebudete.

Veľkým prekvapením ja absencia multiplayeru v akejkoľvek podobe. Alternatívou ku kampani je dnes už klasický mód, v ktorom odolávate nepriateľským vlnám a postupne sa vylepšujete, no vrchol zábavy to na dvoch mapách rozhodne nie je. Taktiež by to chcelo trochu viac zapracovať na oživení hrateľnosti neakčnými prvkami. Mesto Bezoar totiž pôsobí neuveriteľne pusto, mŕtvo. Chodiť a strieľať hoci aj v starom Dukovi bolo zábavné i preto, že sa nemyslelo nič vážne. Hard Reset prichádza naopak s kamennou tvárou, získa si vás pozadím, avšak zároveň ho okamžite zahodí. Strieľate robotov a veľmi rýchlo zabudnete na to, že čelíte invázii, snažíte sa udržať Svätyňu, v ktorej sú uložené miliardy zdigitalizovaných ľudských bytostí. Cyberpunková atmosféra sa začne strácať prirýchlo. Rôznorodosť nepriateľov sa drží na bode mrazu. Súboje proti bossom nám prišli staromódne, dneš už možno trochu únavné.

Poľskí vývojári z Flying Wild Hog majú na viac. Technológicky dokázali prekvapiť, arkádovou hrateľnosťou pripomenuli staré časy a skutočne sme si vynikajúco oddýchli, avšak zároveň pripomenuli, že akčné hry sú dnes už niekde inde. Na druhú stranu je možno práve Hard Reset tou zábavou, ktorú sme čakali od Duke Nukem Forever. Futuristická akcia, ktorá preverí váš postreh a nehrá sa nič viac, než strieľanie.