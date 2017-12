Ako oslavuje Google?

Sviatočné logá majú vo vyhľadávači Google tradíciu už od augusta roku 1998.

19. dec 2011 o 10:45 Milan Gigel

Ak si chcete zaspomínať na udalosti minulých rokov a pobaviť sa na grafických dielkach, možno vás osloví vynovený web Doodle.

Stačí si iba otvoriť stránku http://www.google.com/doodles/finder/2011/All%20doodles a prehrabať sa ročenkou všetkého, čím firma oživila titulku vyhľadávača vo všetkých krajinách sveta.

Za prvou grafickou prácou stoja zakladatelia firmy Sergey Brin a Larry Page, tie súčasné vyrába od roku 2000 Dennis Hwang, ktorý im venuje pätinu svojho pracovného času.

Ak by ste mali chuť dopriať si sneh nielen za oknami ale aj na obrazovke počítača, skúste cez Google vyhľadať výraz "let it snow".