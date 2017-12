Svetové dodávky tabletov a čítačiek elektronických kníh rastú

Svetové dodávky tabletov sa v treťom kvartáli tohto roka zvýšili o 23,9 % na 18,1 mil. kusov, čo predstavuje nárast o 264,5 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

18. dec 2011 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 18. decembra (SITA) - Vyplýva to z tlačovej správy International Data Corporation (IDC). Podľa IDC sú však dodávky do obchodov nižšie o 5,8 % oproti pôvodným očakávaniam, ktoré boli až 19,2 mil. zariadení.

IDC však vo štvrtom kvartáli, teda v predvianočnom období, očakáva zvýšený dopyt a predpokladá celkové dodávky až 63,3 mil. kusov. V celosvetovom predaji tabletov v treťom štvrťroku opäť vedie Apple s dominantným trhovým podielom 61,5 % a 11,1 mil. predaných zariadení. Nasleduje ho Samsung s 5,6-percentým podielom. Za ním sa umiestnili HP (5 %), Barnes & Noble (4,5 %) a ASUS (4 %).

Spoločnosť IDC očakáva zvýšenie podielu operačného systému Android, a to až na 40,3 %. Spôsobiť to má predovšetkým uvedenie tabletu Kindle Fire spoločnosti Amazon, v menšej miere sa má na náraste podieľať Nook od firmy Barnes & Noble. "Amazon a Barnes & Noble otriasli trhom tabletov. Ich úspech dokazuje, že je dopyt aj po iných tabletoch, než len po iPade," uviedol riaditeľ vývoja spoločnosti Mobile Connected Devices, Tom Mainelli. "Očakávam, že Apple dosiahne absolútny vrchol predaja v štvrtom kvartáli 2011. V roku 2012 podľa môjho názoru získa viac pozornosti mimo spotrebiteľského trhu, hlavne v oblasti firemného využitia a vzdelávania," dodal.

Rast dodávok dosiahli podľa IDC aj čítačky elektronických kníh. V treťom kvartáli tohto roka išlo o nárast na 6,5 mil. zariadení, čo je medzikvartálne zvýšenie o 27 % a medziročný nárast až o 166 %. Analytici očakávajú prudký nárast predaja, a to vďaka uvedeniu nových produktov na trh, ako aj poklesu cien. "Uvedenie nového radu čítačiek Kindle od spoločnosti Amazon viedlo ku značnému zníženiu cien konkurenčných výrobkov," uviedol Mainelli. "To čítačky dostalo do kategórií impulzívnych nákupov a lacných darčekov," dodal.

Predaj čítačiek elektronických kníh je najvyšší v USA, kde tvorí až 80 % svetového odbytu. Predaj v Európe by mal pre vianočné sviatky vo štvrtom kvartáli dočasne narásť. "Z dlhodobého hľadiska sa však predaj nevyvíja na očakávanej úrovni pre nedostatok obsahu a pre finančnú neistotu v eurozóne," skonštatovala analytička zo spoločnosti Worldwide Trackers Jennifer Song.