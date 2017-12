Kúpte si maličkého leňocha. Desať najlepších videí týždňa

17. dec 2011 o 10:00 Tomáš Prokopčák

Najmilšie zviera na svete, virtuálny Chuck Norris, aj či môžu byť muži a ženy priateľmi. Máme vás radi a blížia sa sviatky, takže tento raz prinášame desať najpopulárnejších videí.

Prenádherný svet

Žijeme na nádhernej planéte. A napriek tomu, že sa ju silou mocou snažíme zničiť, stále je krásna. Stačí sa len pozorne dívať okolo seba: takže v tomto predvianočnom čase sa na chvíľku zastavte, zabudnite na nakupovanie darčekov a pozrite sa, na akej planéte to vlastne žijeme.

video //www.youtube.com/embed/B8WHKRzkCOY

Zamávaj

Niektoré zvieratá vedia, čo je to základná slušnosť. Alebo ju vedia predstierať oveľa lepšie, než všetci tí politici, odborári a tvorcovia vianočných reklamných kampaní.

video //www.youtube.com/embed/O6Xo21L0ybE

Hviezda vašej obývačky

Už sme mali doma škrečkov, psov, mačky aj papagáje. Niektorí si kúpili miniatúrne prasiatko, ďalší králika či leguána. No hitom najbližších dní by sa mohlo stať zviera, od ktorého by to nik nečakal – leňoch (vraj je to takto spisovne).

video //www.youtube.com/embed/6JTAtsHh-yc

Plaz 2.0

Keď sme už spomenuli plazy. Každý moderný herpetológ ide s dobou a svojmu miláčikovi dopraje hi-tech potešenie.

video //www.youtube.com/embed/WTpldq3myV0

Élá, hop

Všeličo tu bolo aj v prípade agresívnych športov. Najskôr decká brúsili tyčky na skejtoch, potom na korčuliach či free-pobehovali ulicami. A teraz vraj prichádza pogo tyč.

video //www.youtube.com/embed/cxxm87yjzbE

Potlač trošku

Správne zaparkovať, to je niekedy maturita. Dotyčný na nasledujúcom videu sa však žiadnym priestorom obmedzovať nenechal: len sa nevieme rozhodnúť, či ide o extrémne šikovného šoféra, alebo len o obyčajného hulváta.

video //www.youtube.com/embed/bsK5C8m44JY

Muži a ženy

Akoby sme to takto diplomaticky: keď dôjde na logiku, niektoré veci sa ľahšie myslia a hovoria, akoby boli skutočne pravdivé (a konzistentné). Len toľko by sme chceli dodať k otázke, či muž a žena môžu byť naozaj dobrými priateľmi.

video //www.youtube.com/embed/T_lh5fR4DMA

Čo hovoria ženy

Dobre, tu už je aj diplomacia krátka. Naozaj je to hnusne stereotypné, genderovo nekorektné, povrchné a zovšeobecňujúce video. Nepozerajte ho. Alebo inak a úprimne: nezažili ste niektorú z podobných situácií?

video //www.youtube.com/embed/u-yLGIH7W9Y

Kráľ nebies

„Toto lietadlo snáď pilotuje Chuck Norris." Tento komentár z diskusie asi najlepšie vystihuje gameplay z populárnej bojovej hry. Doplníme, že Chuck navyše videl najmenej dve epizódy McGyvera.

video //www.youtube.com/embed/B_LplAoJwdY

Airport Bratislava

A keď sme už pri tých lietadlách, jednoducho nám nedalo. Úžasné virálne videá sa totiž zjavne rodia aj v domácich podmienkach. Letisku tlieskame.

video //www.youtube.com/embed/mgL1SiWHokM

PS: Keďže toto je posledný výber najpopulárnejších videí pred vianočnými sviatkami, pri tejto príležitosti vám prajeme ich príjemné prežitie. A budúcu sobotu si namiesto YouTube radšej pozrite - pravdepodobne znovu Popolušku, Perinbabu alebo Mrázika. Krásne Vianoce.