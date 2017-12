Arcania: Fall of Setarrif - pád do priepasti

Krátka exkurzia do neskutočne obmedzeného prostredia, ktoré vám vydrží na pár hodín. Jednoducho fiasko. Nájsť pádny dôvod, prečo do kúpy ísť, je nesmierne náročné.

16. dec 2011 o 16:45 Ján Kordoš

Nebudeme chodiť dlho okolo horúcej kaše a hodíme vám to do očí rovno. Arcania: Fall of Setarrif je akčné RPG, datadisk k pôvodnej hre Arcania: Gothic 4. Už tento kúsok vzbudzoval skôr rozporuplné pohľady, keďže po troch fanúšikmi obľúbených dieloch prevzal dirigentskú taktovku vývojársky tím Spellbound. Fall of Setarrif je hrateľnosťou podobná hra. No hra, ono by sa skôr patrilo napísať, že za svoje peniaze dostanete jeden rozsiahlejší quest. Dnes sa vydávajú DLC, kratšie stiahnuteľné rozšírenia hier za mrzký peniaz. A presne to je i Arcania: Fall of Setarrif. Len si musíte zakúpiť fyzické médium a žiaľ i výrazne nižšie nastavená cena nezodpovedá celkovej kvalite.

Nebudeme sa v tom rýpať. Štvrtý Gothic sa od pôvodnej myšlienky série odvrátil a ponúkol miesto náročnejšieho RPG tak trochu cukríkové bavkanie sa na hrdinov pre masy. Klikáte myšou a ten panák predsa len raz padne, dialógy boli absolútne ploché, RPG prvky ohlodané na kosť, príbeh bez pútavosti, atmosféra otvoreného sveta nedoriešená. Ale nevadí, nebola to zábava na 30 minút, hrateľnosť pri správnom dávkovaní napokon dokázala preraziť. Fall of Setarrif búra aj posledné bariéry slušného správania sa. Hľadať klady na tomto datadisku je práca pre skúseného masochistu, ktorý nepohne brvou ani pri sledovaní nočných prenosov z parlamentu.

Samostatne spustiteľný prídavok nám dáva do rúk príbeh hodný slohovej práce čerstvého stredoškoláka. Máme tu jedného zlého demóna (duchaplne nazvaného arcidémon), ktorý sa rozhodol, že si trochu zašpásuje. Pobrežné mesto Setarrif je v troskách, vybuchla sopka a všetko to nejako spolu súvisí, takže kráľ Rhobar III vás vysiela na pomocnú výpravu. Hodíte reč s niekoľkými postavami, ktoré si zodpovedne plnia svoju úlohu mierne retardovaných panákov. Dokážu zo seba dostať i súvetie, avšak celkový prínos dialógov je nulový, patetickosť z nich priam srší. Sekundárne úlohy v podstate neexistujú, ale ak chcete, môžete na začiatku zabiť tucet posadnutých vlkov, ktorých skolíte zrejme aj bez toho, že vám miestny farmár oznámi, čo je potrebné zlikvidovať. A tak je to so všetkým.

Idete si rovno za nosom, dnes už len graficky mierne nadpriemerne spracované exteriéry sa striedajú s koridorovými tunelmi v podzemí. Nič ohurujúce, obmedzenie pohybu cestičkami vás doslova vedie za ruku. Súbojový systém sa vôbec nezmenil, stačí klikať. Protivníci nepobrali žiadny rozum, ak vás zbadajú, idú vám po krku. Zdolať ich však nie je žiadny problém, odporúčame vám najvyššiu obtiažnosť, nech je to aspoň čiastočná výzva. Na normálnu je totiž umenie zomrieť. Možnosť importovať si hrdinu z konca štvrtého Gothicu poteší, ale kto má zálohované pozície z priemernej hry? Inak začínate s hrdinom na 28. úrovni, stihnete poskočiť o tak 5-6 levelov a investované body do 8 schopností v podstate ani nepostrehnete. RPG zložka je minimalizovaná absolútne hlúpym spôsobom. Strom schopností sa totiž vôbec nezmenil. Výsledok je ešte horší, než si myslíte.

Po voľbe hrdinu z troch rôznych povolaní (kto ich uhádne, donesie mu Ježiško lízatko) totiž máte napevno naplnené 2 schopnosti z daného oboru. A k dobru dostanete ďalších 20 bodov, no okopírovaný systém (ak dáš bod sem, máš +1% k zdraviu a k sile) vám neumožní nijakým spôsobom manévrovať. Investované body sú v podstate zbytočné, pretože za tie 3-4 hodinky hrania rozdiel príliš nepocítite. Ak sa ako nemagický charakter rozhodnete predsa len skúsiť to s čarami, budete nepríjemne prekvapení trojicou kúziel, ktoré na nízkych leveloch mnoho škody nenarobia. Radosť z vyššej úrovne hrdinu teda hrozí minimálne. Zbieranie predmetov je taktiež kontraproduktívne: inventár sa vám nepodarí zaplniť a v podstate zbierate zbytočnosti, využijete minimum zbraní. Počas hrania ich v podstate nemusíte ani vymeniť a batoh otvoriť. Pokojne si vystačíte s prvou, pôvodnou zostavou.

Samotné hranie je nudné: neláka vás prostredie, nepriatelia nepredstavujú žiadnu výzvu a neustále sa opakujú, príbeh je ľahkomyselný, dialógy naivné, dabing a ozvučenie zaspalo dobu, RPG systém neexistuje alebo je zbytočný a ako akcia nemá Fall of Setarrif potrebný spád. Je to krátka exkurzia do neskutočne obmedzeného prostredia, ktoré vám vydrží na pár hodín. Jednoducho fiasko. Nájsť pádny dôvod, prečo do kúpy ísť, je nesmierne náročné. Po dohraní sme navyše nemohli s vylepšeným hrdinom rozohrať túto skromnú partiu znovu na vyššiu obtiažnosť, ale sme začínali odznovu, pretože Fall of Setarrif berie do úvahy save pozície len z pôvodnej hry. Fall of Setarrif? Skôr tvrdý pád na hubu.