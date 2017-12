Masový úspech RPG hry The Elder Scrolls V: Skyrim

17. dec 2011 o 13:00 Ján Kordoš

To, že sa bude Skyrim predávať - a dokonca výborne - bola istota. Avšak málokto predpovedal tak obrovský úspech. Do obchodov bolo celosvetovo vyexpedovaných 10 miliónov kusov hry pre všetky platformy (PC, Xbox 360, PlayStation 3). Pre Bethesdu Softworks (výrobca i vydavateľ) to znamená odhadovaný príjem okolo 650 miliónov amerických dolárov z predaja. Za prvých 48 hodín od uvedenia do predaja hry si titul zakúpilo 3,5 milióna hráčov, pričom dopyt po fantasy dobrodružnej hre neustáva.

Veľmi dobre si Skyrim vedie aj na PC platforme, mnoho obchodov hlásilo vypredané okamžite 11. novembra, kedy sa toto RPG predstavilo širokej verejnosti. Digitálny distribučný kanál Steam ohodnotil Skyrim ako najrýchlejšie sa predávajúcu hru a taktiež bol prekonaný najväčší počet v jednom momente hrajúcich virtuálnych hrdinov - 280 tisíc. Tým však príbeh okolo Skyrimu nekončí. Hlavne pre PC platformu. Bethesda už teraz prisľúbila, že začiatkom roku 2012 uvoľní vývojárske nástroje a umožní tak amatérskym tvorcov prejaviť sa. Tvorba rôznych módov sa rozbehne na plné obrátky, počíta sa i so spoplatnenými DLC priamo od vývojárov. Skyrim si zaslúži potlesk i pre čosi iné. Táto hra dokázala po dlhom čase vyvolať masívny záujem o RPG žáner.

Zdroj: Gamespot