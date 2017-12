Alan Wake si posvieti aj na PC hráčov

16. dec 2011 o 18:25 Ján Kordoš

Pôvodní tvorcovia série Max Payne aj chceli priniesť depresívne dobrodružstvo s baterkou na osobné počítače, no pre zmluvné podmienky s Microsoftom to nebolo možné. Verzia pre PC by sa mala objaviť začiatkom roku 2012. Veríme v ešte kvalitnejšie technické spracovanie. PC dokáže skutočne viac ako Xbox 360. Všetko však bude stáť a padať na optimalizovanom ovládaní pre myš a klávesnicu. Okrem toho v Remedy pracujú aj na stiahnuteľnej hre Alan Wake: American Nightmare.

Zdroj: Gamespot