Assassin’s Creed: Revelations - príjemné odhalenie

Niektoré hry sú jednoducho dobré a pokračovanie si môžete pokojne kúpiť naslepo bez toho, že by ste potom hromžili pästičkou kdekomu. Áno, to je presne príklad i tretieho dielu... ehm... druhého dielu Assassin's Creed.

15. dec 2011 o 19:10 Ján Kordoš

Niektoré hry sú jednoducho dobré a pokračovanie si môžete pokojne kúpiť naslepo bez toho, že by ste potom hromžili pästičkou kdekomu. Áno, to je presne príklad tretieho dielu... ehm... druhého dielu. Udržať latku kvality nastavenú neskutočne vysoko je náročné. Rok po skvelom Brotherhood (a necelé dva po skvelom Assassin’s Creed II) tu máme na prvý pohľad totožnú porciu hrateľnosti. Znamená to, že je to znovu zábava, dokonca tu i tam nájdeme nejakú novinku, ktorá poteší. A nič viac. A nám to nevadí, znovu sme sa s radosťou váľali v otvorenom svete, šplhali ako opičky, bojovali ako ruku krásnej devy, zvelebovali mesto skupovaním obchodov ako správni kapitalisti. Bola to jednoducho znovu zábava, ktorú poznáme.

Vyvrcholenie celej trilógie sa vydarilo. Už hneď teraz vám môžeme povedať, že pokým máte doma na poličke vystavenú dvojku, istotne tróni vedľa nej spomínané Brotherhood, po Revelations siahnite bez mihnutia oka. Nielenže vás k tomu v podstate prirodzene prinúti vyvrcholenie predošlého dobrodružstva, ale ono sa nám pekne uzavrie príbeh našej známej trojice. Ak náhodou žiadnu časť zo ságy Assassin’s Creed nemáte, tak za A) hanba vám a za B) pekne to celé napravte, budete mať čo robiť niekoľko dní, ale výsledok z ponúkanej zábavy bude neúmerný investovanej sume. Dokonca uvidíte i to, ako sa vývojári postupne zlepšovali. Veď na poslednom Revelations ich pracovalo viac než 400, dokopy sa združilo 6 interných vývojárskych tímov UbiSoftu a tento kolos nám ukázal, že to jednoducho vie.

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Nebudeme chodiť okolo horúcej kaše. Hlavní hrdinovia sú traja, podstatnú časť však strávite v koži Ezia Auditore de Firenze. Druhé husle hrá Altair (hrdina prvého dielu) a Desmond (skutočná osoba, ktorá sa prevteľuje do našich dvoch zabijakov), avšak rozhodne to neznamená, že by ich pasáže boli nebodaj nezábavné. Dokonca sme sa na ne tešili viac ako na tie Eziove. Príbeh sa nám posúva ďalej. Hoci Ezio zostarol, vlasy i brada získala šedivý nádych, dokáže náš hrdina rovnaké kúsky ako kedysi. Tentoraz sa nepreháňa v renesančnom Taliansku, ale sa vyberie na dovolenku za svojimi kolegami asasínmi v Konštantínopolise, dnešnom Istanbule. Nebude dvoriť miestnym dámam, príčinou je hľadanie piatich kľúčov od tajomnej Altairovej knižnice v Masyafe. Dôvod, prečo si užívať orientálnejšie ladený Konštantínopol na rozdiel renesančného Talianska (minulé diely) tu teda máme.

Musíme sa priznať, že nás v poslednom Brotherhood doslova zavalila ťarcha všetkého, čo všetko sme mohli v hre vyvádzať. Nezdá sa to, avšak sekundárne úlohy - a že ich boli minimálne dve poriadne kopy - nám zabrali viac času než vykračovanie si po hlavnej príbehovej línii. A bola to zábava - toto slovo jednoducho k celej sérii patrí a budeme ho používať zrejme častejšie, než by bolo vhodné. Tentoraz sa v Revelations stretávame so skromnejšími podmienkami. Samozrejme, jednotlivé questy sa opakovali, avšak bavilo nás ich plnenie pre celkovú atmosféru. Menší počet postranných úloh hre vyslovene neškodí, pretože ich na mape nájdete i tentoraz dosť, no tá už nie je vizuálne zahltená možnosťami hrania. Stále nás bavilo kupovanie jednotlivých obchodov a zarábanie, dostávali sme pod svoje ochranné krídla jednotlivé štvrte, rekrutovali nových asasínov a dokonca sa celkom obstojne zabavili i pri novom strategickom modely obrany už získaného územia tower defense štýlom. Funguje to, hoci si musíte zvyknúť, že na akciu sa tentoraz v podstate viac pozeráte ako do nej aktívne zasahujete (táto možnosť tu samozrejme je, avšak len cez streľbu).

video //www.sme.sk/vp/22115/

Ezio sa zmenil. Zostarol, je skúsenejší a po úvodnom zoznámení dostane do rúk prvú novinku vo svojom arzenále zbraní. Ak netušíte, ako sa vlastne Assassin’s Creed hrá, odkážeme vás na staršie recenzie jednotky, dvojky alebo Brotherhood a nebudeme rozpisovaním jednotlivých mechanizmov v otvorenom svete strácať zbytočne čas. Hookblade (vysúvacia čepeľ ukončená hákom) je pomôcka pre každého beťárskeho asasína. Nielenže vám umožní dostať sa pri lození po budovách na miesta, kam by ste nedočiahli a pritiahnete sa i na vyšší výčnelok, ale sa môžete zahrať na Batmana, Spider-Mana, Kratosa - jednoducho kohokoľvek, kto sa dokáže mrštne presúvať vo vzduchu hojdaním sa, využíva otočné háky (takže sa môžete dostať i za roh) a keby to bolo pre niekoho málo, vie Ezio slideovať po lanách alebo hookblade použiť i ako zbraň. Efektná novinka vám spočiatku bude pripadať v rukách nemotorná pre náročnejšie ovládanie, ale naučíte sa ju zvládať. Pretože je to zaujímavé, zábavné a ak to dokážete, je samotný pohyb mestom omnoho príťažlivejší.

Síce sa tentoraz nedostalo na kone, no Ezio môže plachtiť nad mestom. Konštantínopol je navyše s hustou zástavbou obmedzujúci pre štvornohého kamaráta. Dosť sa pred vydaním hry hovorilo o vyrábaní si vlastného výbušného materiálu. Nechceme, aby to znelo príliš zle, avšak to, že si môžeme vytvárať vlastné bomby, je síce pekná vec, no neoslovila nás. Materiál k výrobe a jednotlivé zložky nájdete na každom rohu, no bomby sme ani príliš nepoužívali a sú poľahky dostupné u obchodníkov. Bratia asasíni hrajú i tentoraz dôležitú úlohu, môžete si ich zavolať na pomoc, nechať urobiť špinavú činnosť a zároveň ich posielať na misie do iných krajín, kde získajú bohatstvo, skúsenosti a Templárov proste nakopú do zadku, o čo sa snaží aj Ezio pri svojom hľadaní spomínaných kľúčov.

Neuveriteľne fascinujúce sú však historické podklady, respektíve dômyselne a nenápadne vykukávajúci edukatívny charakter hry. Funguje to na výbornú a ani sa nenazdáte a začnete sa zaujímať o jednotlivé stavby, historické pozadie, reálne postavy zasadené do (vymysleného) príbehu. Nehovoriac o atmosfére, ktorá na vás dýchne pri prechádzaní mestom alebo jeho odhaľovaní. Revelations je totiž krásna hra - podobne ako predchodcovia, takže áno, má to rovnaký engine ako minule, animácie pohybov sú plynulé a prirodzené. Striedanie dennej doby má čosi do seba a celé prostredie pôsobí pre našinca zaujímavo. Nie, že by renesancia nebola nádherná, terajší Istanbul bol v minulosti miestom, kde sa stretávali národy a multikultúrny guláš sa pretavil i do pocitov z pochodu mestom. Architektúra celého mesta (a navštívite i iné lokácie, ich odhalenia necháme na vás) má ducha, ktorý vás príjemne uchopí do svojej moci a nepustí na dlhé hodiny. Nehovoriac o podzemí, kde si vyskúšate stealth pasáže a preveríte i svoju obratnosť.

Lenže nielen Ezio zabojuje v Revelations o vašu priazeň. Altair síce nakukne len niekoľkokrát a úseky to rozhodne nie sú nejaké dlhé, avšak tých niekoľko desiatok minút má svoje čaro pre milú skutočnosť. Pri jednotke sme neboli nadšení z prázdnoty okolo nás - a práve tieto sekvencie sú úžasne nadupané okamžitou hrateľnosťou. Vysvetľujú nám životnú púť Altaira, takže sa presunieme od jeho mladých kúskov až do staroby - o to viac budete pohltení. Postupne sa mení i charakter úloh, takže ak vám spočiatku bude stačiť obratnosť pri súbojoch proti mnohonásobnej presile, neskôr musíte zapojiť svôj dôvtip.

Desmond nebude len inak vyzerajúcim Eziom, za čo patrí UbiSoftu pochvala, avšak netušíme, na čom vývojári fičali. Po nazbieraní dostatočného počtu fragmentov z Animusu sa presúvate do odhaľovania životného príbehu Desmonda. Kamera sa presunie do pohľadu z vlastných očí (Mirror's Edge) a vy riešite priestorové hádanky, pričom môžete “stavať” pod svojimi nohami akési plošinky, aktivujete tlačidlá a všetko je to vytvorené v podivne futuristickom štýle halucinogénneho výletu do sveta Tronu. Desmond si postupne spomína na svoju skutočnú minulosť a vy sa znovu bavíte. Iným spôsobom, možno to nie je tak ohromujúca jazda, avšak práve odlišnosť a jasné charakterizovanie, čo sa po vás chce, robí z týchto častí plnohodnotné hranie.

Technické spracovanie môžeme pokojne vziať mávnutím rukou. Teda nemali by sme, ale na to, ako hra vyzerá, nemusíme hráčov predošlých dielov vodiť za ručičku a tí ostatní vidia obrázky alebo videá. Alebo oboje, všakže. Bolo by to všetko zbytočné, keby sa postavičky pohybovali ako po obrne, čo chvalabohu nie je prípad celej série Assassin’s Creed. Treba vidieť a musí vám stačiť jednoduchý koment: vyzerá to reálne. Dabing je už tradične na najvyššie možnej úrovni, hlavní predstavitelia majú uveriteľné hlasy a navyše je vždy okolo vás nejaký ten mestský ruch. Hudba sa mení dynamicky, mnoho melódií už budete poznať, no samozrejme tu nájdeme i nové, vystihujúce momentálnu situáciu. Je to niečo krásne, čo dvíha atmosféru konkrétneho pocitu v danom okamihu. Nedá sa to vystihnúť slovami, hudba vždy keď má, tak hrá.

video //www.sme.sk/vp/21736/

Multiplayer nechýba ani tentoraz, no nepovažujeme ho (veľmi subjektívne hodnotenie) za to najdôležitejšie. Rozširuje celkovú dobu hrania, umožňuje hráčovi zlepšovať sa, odmeňuje ho a na naháňačkách s ostatnými hráčmi (každý je zabijak, avšak najprv musíte v dave NPC a ostatných hráčov, odhaliť, koho máte zlikvidovať, no zároveň ide niekto aj po vašom krku, takže musíte byť obozretní) niečo zábavné je. Multiplayer ale akoby stratil niečo z pokojného a asasínskeho nádychu, ktorý nás dostal v príbehovej kampani. Takže multiplayer tu je (aj ako kradnutie vlajky), môžete sa s ním vyblázniť, no radšej vás upozorníme na to, čo sa nám príliš nepáčilo. Už minule. Ovládanie je v rámci možností prirodzené, no stále neboli odstránené drobnosti. Pre šprint musíte držať dve tlačidlá. Zároveň to ale znamená, že okradnete postavy, okolo ktorých prebehnete, hoci to ani nechcete. Niekedy Ezio spraví skok, ktorý ste neplánovali, avšak nie vždy vhodne natočená kamera ho poslala na tvrdú zem. Inokedy zas nie dokonale fungujú tiché zabitia. Vyslovene hlúpe je automatické uzamknutie sa na jedného protivníka, kedy sa pohybujete vzhľadom na neho a nie otočenú kameru, pričom nie je možné reagovať rýchlo, Ezio je skrčený a chodí pomaly. V skrumáži môže dôjsť často k zbytočným stratám zdravia a verte, že častejším používaním strelných zbraní u nepriateľov sa tak diať i bude.

Assassin’s Creed: Revelations nie je dokonalou hrou. Má svoje malé chybičky krásy, aj ten príbeh by predsa mohol byť trochu údernejší, ale čert to vezmi. To dôležité, že sa Revelations sakramentsky dobre hrá, užívate si virtuálne dobrodružstvo, splnené je. Ako vyvrcholenie menšej trilógie musíme byť všetci spokojní. Stále sme sa bavili, malé novinky boli do hry zakomponované na presné miesta s chirurgickou presnosťou. Ak máte dva predošlé diely, Revelations si užijete. V prípade, že by sa v UbiSofte predsa len rozhodli ešte oživiť Ezia, by sme si nedávali pred ústa servítky, takto bol ukončený príbeh, ktorý za tie peniaze rozhodne stál.