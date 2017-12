Udelili prestížne ocenenia Petra Fedora

Oznámili laureátov tohtoročných cien, ktoré sú určené mladým vedcom s výskumom presahujúcim biológiu.

15. dec 2011 o 17:14 Ľubomír Tomáška

BRATISLAVA. Pred takmer štvrťstoročím, v októbri 1988, sa v prostredí Chlumu u Třeboně uskutočnila netradičná konferencia „Nové metody a myšlenkové postupy v současné vědě”. Organizoval ju Ivan Šetlík z Mikrobiologického ústavu ČSAV, ktorému sa do južných Čiech podarilo dostať výber tých najlepších predstaviteľov vedy vo vtedajšom Československu.

Astronómov, fyzikov, biológov, lekárov, psychiatrov, matematikov, informatikov, ekológov, historikov, ... a zopár šťastlivcov - študentov, ktorí mali možnosť nasávať unikátnu atmosféru prednášok a diskusií, často prekračujúcich mantinely vtedy oficiálnej ideológie.

Poslaním konferencie bolo, „hľadanie spoločného jazyka” medzi jednotlivými vedeckými disciplínami, hľadanie inšpirácií pre pohľad na štandardné problémy neštandardným spôsobom, ale aj hľadanie spolupatričnosti vzdelaných ľudí s podobnými hodnotovými kritériami, tak dôležitej (vtedy i dnes) pre pocit individuálneho šťastia príslušníka akademickej obce.

Silná osobnosť

Na konferencii, mimo oficiálny program, vystúpil i Dr. Peter Fedor, mladý muž, ktorý ako jeden z mála účastníkov väčšinu „jazykov” buď aktívne ovládal, alebo im aspoň rozumel.

Ak bolo zámerom konferencie hľadať možnosti interdisciplinárneho výskumu komplexných problémov v rámci širokej vedeckej komunity, Fedor interdisciplinárny výskum už realizoval v malej skupine svojich študentov a spolupracovníkov.

Diskusia s ním, či len prítomnosť v jeho blízkosti, bola intelektuálnym zážitkom, neustále prekvapoval netradičnými odpoveďami na tradičné otázky a pre nás študentov bola (aj keď periférna) asociácia s jeho skupinou magickou skúsenosťou.

Podporiť mladých vedcov

Peter Fedor už vyše 20 rokov tragicky chýba slovenskej akademickej obci. Chýba jeho originalita, kritický názor na dianie v slovenskej vede, ideálna kombinácia skromnosti a sebavedomia, či nadštandardnej slušnosti.

Dobrou správou je, že sa v našom prostredí stále objavujú mladí ľudia, ktorí majú Fedorov potenciál. Práve pre nich bol v roku 2001 založený Fond Petra Fedora, spravovaný občianskym združením Natura „s cieľom podporiť a oceniť mladých ľudí, ktorí pokračujú v interdisciplinárnom prístupe k biologickým problémom v smeroch rozvíjaných Dr. Fedorom a dosahujú pri tom vynikajúce výsledky”.

Dňa 2. decembra 2011 boli na Prírodovedeckej fakulte UK udelené Ceny za roky 2011 a 2012 trom čerstvým laureátom, pričom treba s veľkou dávkou hrdosti podčiarknuť, že všetci sú absolventmi Univerzity Komenského.

Ceny šikovným

Dr. Lucia Kriváneková (v súčasnosti na Center of Neurology and Neurosurgery, Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt am Main, Nemecko) získala cenu „za vynikajúce výsledky v štúdiu funkčnej konektivity mozgu”, Dr. Martin Takáč (Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave) „za vynikajúce výsledky v modelovaní akvizície a vývoja jazyka” a Dr. Jana Korduláková (Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave) „za vynikajúce výsledky vo výskume biosyntézy bunkovej steny mykobaktérií”.

Hoci oblasti, ktorým sa venujú, sú veľmi rôznorodé, všetci ocenení získali svoje originálne výsledky využitím metodických prístupov z rôznych prírodovedných disciplín na riešenie zložitého biologického problému.

Okrem toho, tak ako všetci doterajší držitelia Ceny Petra Fedora, sú aj tohtoroční laureáti nielen vzdelaní a originálne zmýšľajúci vedci, ale aj skromní, sebavedomí, kritickí a slušní mladí ľudia, ktorí sú už dnes vzormi pre študentov. Tak ako bol Peter Fedor.