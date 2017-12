Výpis z obchodného registra možno získať online už aj u notára

Notárska komora v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti a spoločnosťou Atos vybudovala informačný systém, na základe ktorého sa proces získania výpisov z obchodného registra pre podnikateľov podstatne zjednodušil.

14. dec 2011 o 11:20 SITA

BRATISLAVA. Od 1. decembra môžu totiž občania na kontakt s obchodným registrom využívať aj služby všetkých 341 notárov na Slovensku.

Tí sú kompetentní vydávať všetky výpisy z obchodného registra online, a to v rámci celého Slovenska. V praxi to znamená, že žiadateľ len navštívi ktoréhokoľvek notára, ktorý jeho požiadavku spracuje okamžite a na počkanie vydá výpis z obchodného

„Ide o prvé prepojenie obchodného registra a notárov. Je to v prospech občana a tento krok zlepšuje podnikateľské prostredie na Slovensku,“ povedal na dnešnej tlačovej besede viceprezident Notárskej komory Slovenskej republiky Miroslav Pavlovič. Dodal, že získanie výpisu bude nielen rýchlejšie, ale aj lacnejšie. Keďže celý proces prebieha online, nie je potrebné ísť na súd ani obstarávať kolkové známky.

Doteraz sa celý systém získania výpisov z obchodného registra sústreďoval len na ôsmich okresných súdoch na Slovensku. Za výpis z registra sa pritom na súde platí paušálny poplatok 6,5 eura, pričom za výpis u notára, ktorý obsahuje jednu stranu, občan zaplatí 2,44 eura.

„Cena je odstupňovaná podľa počtu strán. Ak požiadate o výpis z obchodného registra, ktorý obsahuje dve strany, v tom prípade u notára zaplatíte 4,03 eura,“ povedal Pavlovič. Vysvetlil, že doterajšie spôsoby zápisov do obchodného registra ostávajú naďalej platné.

To, že do decembra výpisy z obchodného registra poskytovali len okresné súdy, podľa Pavloviča mohlo ľuďom spôsobovať problémy. Ak niekto totiž potreboval výpis z obchodného registra a bol napríklad z Malaciek, musel preň cestovať do Bratislavy.

„Dostal však len výpis spoločnosti registrovanej v Bratislavskom kraji. Ak potreboval výpis zo spoločnosti registrovanej v Košiciach, musel poň cestovať tam, alebo ho musel vyžiadať poštou, čo trvalo aj niekoľko dní, kým tento výpis získal,“ uviedol Pavlovič.

Získanie elektronického výpisu u notára bude podľa neho otázkou niekoľkých minút. „Pred dvoma dňami ma kontaktoval kolega z Trnavy, že sa mu to podarilo za 11 sekúnd,“ uviedol.

Dodávateľom riešenia pre online prístup do Obchodného registra SR prostredníctvom notárskych úradov je spoločnosť Atos. Riešenie je postavené na koncepte poskytovania elektronických služieb obchodného registra, ktoré prevádzkuje ministerstvo spravodlivosti, na základe požiadavky notára prichádzajúcej z ktoréhokoľvek notárskeho úradu v rámci Slovenskej republiky.

„Projekt financovala Notárska komora zo svojich prostriedkov,“ povedal Pavlovič. Celkovú investíciu vyčíslil na približne 130-tisíc eur.

Zavedením služby online prístupov k obchodnému registru rezort spravodlivosti realizuje konkrétne kroky v napĺňaní programu eGovernment, čím zjednodušuje a sprístupňuje svoje služby a prispieva k odbúravaniu prebytočnej administratívy spojenej s opakovaným poskytovaním dokladov od občanov a podnikateľov.