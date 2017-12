Takmer štvrtina ľudí v Európskej únii ešte nepoužila internet

Takmer štvrtina ľudí v európskej dvadsaťsedmičke ešte nepoužila internet. Toto číslo však poukazuje na pozitívny vývoj, keďže ešte v roku 2006 to bolo približne 42 % obyvateľov.

15. dec 2011 o 7:30 SITA

Vyplýva to z tlačovej správy štatistického úradu Európskeho spoločenstva Eurostat.

Najviac ľudí, ktorí s internetom ešte nepracovali je v Rumunsku, a to až 54 % obyvateľov vo veku 16 až 74 rokov. Naopak najmenej ich je vo Švédsku, len päť percent. V EU 27 mali v prvom kvartáli 2011 prístup k internetu takmer tri štvrtiny domácností, pričom v rovnakom období roka 2006 to bola menej ako polovica. Na Slovensku bolo v roku 2006 pripojených na internet len 27 % domácností, v súčasnosti je to 71 percent.

Podiel domácností v EÚ so širokopásmovým pripojením k internetu sa v období rokov 2006 až 2011 viac ako zdvojnásobil na súčasných 68 %. V Slovenskej republike sa tento podiel zvýšil za uvedené obdobie z 11 % na 55 %.

Najviac domácností s pripojením na internet má Holandsko, presne 94 %. Po ňom nasledujú Luxembursko a Švédsko s 91 percentami. Na opačnej strane rebríčka sa umiestnilo Bulharsko (45 %), Rumunsko (47 %) a Grécko (50 %).