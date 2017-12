Vedci tušia božskú časticu. Ukázala sa v urýchľovači

Európsky superstroj za miliardy eur konečne natrafil na Higgsov bozón. Jeho prítomnosť naznačujú dva nezávislé experimenty.

13. dec 2011 o 13:28 Tomáš Prokopčák

ŽENEVA, BRATISLAVA. Podobné vzrušenie zavládlo v komunite fyzikov len nedávno. A len nedávno sa veda dostala na titulné stránky novín.

Vtedy vedci tvrdili, že narazili na neutrína rýchlejšie ako svetlo, čo popieralo všetko, čo tušíme o súčasnom vesmíre. Teraz však natrafili na čosi, čo naše teórie pred desaťročiami predpovedali.

Veľký hadrónový urýchľovač narazil na stopy po existencii Higgsovho bozónu ­ poslednej častici z modelu, ktorý až dosiaľ najlepšie opisuje náš svet. A tiež častici, ktorá nám pomáha pochopiť, prečo všetky veci okolo nás vôbec majú hmotnosť.

Zvedaví vedci

Otázky a odpovede Čo je Higgsov bozón 1. Prečo sa volá Higgsov bozón? Volá sa podľa britského časticového fyzika Petra Higgsa, ktorý prvý predpovedal v polovici šesťdesiatych rokov jeho existenciu.

2. Načo je dobrý? Je to častica, čo hovorí o prítomnosti zvláštneho mechanizmu, vďaka ktorému niektoré častice mikrosveta nadobúdajú hmotnosť. A my vieme, že veci okolo nás nejakú hmotnosť majú.

3. Koľko stojí jeho hľadanie? Náklady na experiment vo Veľkom hadrónovom urýchľovači sa rátajú v miliardách eur. Toľko stálo nielen postavenie samotného fyzikálneho experimentu, ale aj vybudovanie celej infraštruktúry a zaplatenie odborníkov.

4. Kto to platí? Krajiny zapojené do Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN). Jej členom je od roku 1993 aj Slovensko.

„Tu by malo všetko fungovať,“ smeje sa generálny riaditeľ Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) Rolf Heuer, keď mu pred odborným publikom nefungoval mikrofón. „Veď sme predsa najmodernejšie laboratórium.“

Na utorok naplánoval CERN odborný seminár, na ktorý pozval aj novinárov. Chcel totiž hovoriť o najnovších pokrokoch v hľadaní Higgsovho bozónu.

Zhruba týždeň predtým sa však začali šíriť fámy, že vedci na túto slávnu časticu narazili. A seminár by mal byť miestom, kde jej náznak oznámia odbornej i laickej verejnosti.

Zhruba hodinu a pol pred začatím samotných príhovorov tak neprekvapila správa, že ochranka uzavrela dvere do miestnosti, kde sa stretnutie fyzikov konalo.

Do miestnosti sa totiž už nikto ďalší nezmestil.

Ihla v sene

„Štandardný model nám funguje,“ hovorí počas semináru Fabiola Gianottiová, hovorkyňa experimentu ATLAS o prvých výsledkoch svojho detektora. A potom ona a neskôr aj hovorca experimentu CMS začínajú vysvetľovať, ako vyzerá hľadanie Higgsovho bozónu.

Vedci v európskom urýchľovači zrážajú zväzky protónov, ktoré sa stretávajú v obrovských podzemných detektoroch. V stopách po týchto zrážkach potom hľadajú udalosti, ktoré by mohli byť následkami po Higgsovom bozóne.

Pripomína to tak hľadanie nielen ihly v kope sena, no toto seno samotné navyše pripomína ostatné ihly. Vedci však vďaka predchádzajúcim výskumom aspoň tušili, v ktorej stodole majú kopu sena hľadať.

A mali k dispozícii podstatne viac údajov, než pri predchádzajúcich príležitostiach. To im uľahčovalo prácu a na čosi narazili.

„Provokatívne náznaky videli oba experimenty,“ píše sa v oficiálnom vyhlásení CERN­u. „No výsledky ešte nie sú dostatočne silné, aby sme mohli hovoriť o objave.“

V časticovej fyzike totiž platí, že o objave sa hovorí až v prípade, keď možnosť chyby je rádovo jedna k miliónom. No to neznamená, že vedci Higgsov bozón už nevideli. Videli, len možnosť chyby je síce veľmi malá – zhruba jedna ku stovkám až tisícom – no podľa pravidiel časticovej fyziky priveľká.

„Potrebujeme tak ďalší čas a ďalšie dáta,“ hovorí Gianottiová. „No v budúcom roku túto hádanku vyriešime definitívne.“

Kľúč k novej fyzike

Hľadanie neviditeľného kúska do mozaiky vesmíru dosiaľ stálo miliardy eur. A vedci na to potrebovali najohromnejší stroj, aký ľudstvo kedy vytvorilo.

No práve Higgsov bozón bol až dosiaľ poslednou časticou štandardného modelu, ktorú sme experimentálne neoverili. Teraz už vieme, kde sa ukrýva, a že s veľkou pravdepodobnosťou tam naozaj je.

Objav slávnej častice tak našu prevládajúcu fyzikálnu predstavu o svete potvrdí a stále žijúci Peter Higss zrejme dostane Nobelovu cenu. Problémom však je, že naša fyzika nie je v súčasnej podobe správna. A že mnohé fenomény nedokáže vysvetliť.

„Jedným z hlavných dôvodov výskumu na urýchľovači je dostať sa za tento štandardný model,“ hovorí európska organizácia. „A aj v tomto by mohol byť Higgsov bozón kľúčom.“