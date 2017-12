Najlepšie hry roku 2011 sú určené

13. dec 2011 o 11:10 Ján Kordoš

Najlepšia hra

Víťaz: The Elder Scrolls V: Skyrim

Ďalší nominovaní: Batman: Arkham City; The Legend of Zelda: Skyward Sword; Portal 2; Uncharted 3: Drake's Deception

Najlepšie vývoojárske štúdio

Víťaz: Bethesda Game Studios

Ďalší nominovaní: Naughty Dog; Rocksteady Studios; Valve

Najlepšia hra pre Xbox 360

Víťaz: Batman: Arkham City

Ďalší nominovaní: Forza Motorsport 4; Gears of War 3; Portal 2

Najlepšia hra pre PlayStation 3

Víťaz: Uncharted 3: Drake's Deception

Ďalší nominovaní: inFAMOUS 2; Killzone 3; LittleBigPlanet 2

Najlepšia hra pre Wii

Víťaz: The Legend of Zelda: Skyward Sword

Ďalší nominovaní: Disney's Epic Mickey; Kirby's Return to Dream Land; Lost in Shadow

Najlepšia hra pre PC

Víťaz: Portal 2

Ďalší nominovaní: Battlefield 3; Minecraft; The Witcher 2: Assassins of Kings

Najlepšia hra pre prenosné konzoly / mobil

Víťaz: Super Mario 3D Land

Ďalší nominovaní: Ghost Trick: Phantom Detective; Infinity Blade; Jetpack Joyride

Najlepšia strieľacia hra

Víťaz: Call of Duty: Modern Warfare 3

Ďalší nominovaní: Battlefield 3; Gears of War 3; Rage

Najlepšia akčná adventúra

Víťaz: Batman: Arkham City

Ďalší nominovaní: Assassin's Creed: Revelations; The Legend of Zelda: Skyward Sword; Uncharted 3: Drake's Deception

Najlepšia RPG hra

Víťaz: The Elder Scrolls V: Skyrim

Ďalší nominovaní: Dark Souls; Deus Ex: Human Revolution; Dragon Age II

Najlepší multiplayer

Víťaz: Portal 2

Ďalší nominovaní: Battlefield 3; Call of Duty: Modern Warfare 3; Gears of War 3

Najlepšia individuálna športová hra

Víťaz: Fight Night Champion

Ďalší nominovaní: Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters; Top Spin 4; Virtua Tennis 4

Najlepšia tímová športová hra

Víťaz: NBA 2K12

Ďalší nominovaní: FIFA Soccer 12; NHL 12; MLB '11: The Show

Najlepšia pretekárska hra

Víťaz: Forza Motorsport 4

Ďalší nominovaní: DiRT 3; Driver: San Francisco; Need For Speed: The Run

Najlepšia bojová hra

Víťaz: Mortal Kombat

Ďalší nominovaní: The King of Fighters XIII; Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds; WWE All Stars

Najlepšia hra s pohybovým ovládaním

Víťaz: The Legend of Zelda: Skyward Sword

Ďalší nominovaní: Child of Eden; Dance Central 2; The Gunstringer

Najlepšia nezávislá hra

Víťaz: Minecraft

Ďalší nominovaní: Bastion; Superbrothers: Sword and Sworcery EP; The Binding of Isaac

Najlepšia herná adaptácia

Víťaz: Batman: Arkham City

Ďalší nominovaní: Back to the Future: The Game; Captain America: Super Soldier; LEGO Star Wars III: The Clone Wars

Najlepšia skladba v hre

Víťaz: "Setting Sail, Coming Home (End Theme)" autor: Darren Korb — Bastion

Ďalší nominovaní: "Build that Wall (Zia's Theme)" autor: Darren Korb — Bastion; "Exile Vilify" autor: The National — Portal 2; "I'm Not Calling You a Liar" autor: Florence + the Machine — Dragon Age II; "Want You Gone" autor: Jonathan Coulton — Portal 2

Najlepšia hudba v hre

Víťaz: Bastion

Ďalší nominovaní: Batman: Arkham City; Deus Ex: Human Revolution; Portal 2

Najlepšie grafické spracovanie

Víťaz: Uncharted 3: Drake's Deception

Ďalší nominovaní: Batman: Arkham City; LA Noire; Rage

Najlepšie stvárnená postava (muž)

Víťaz: Stephen Merchant ako Wheatley — Portal 2

Ďalší nominovaní: J.K. Simmons ako Cave Johnson — Portal 2; Mark Hamill ako The Joker — Batman: Arkham City; Nolan North ako Nathan Drake — Uncharted 3: Drake's Deception

Najlepšie stvárnená postava (žena)

Víťaz: Ellen McLain ako GLaDOS — Portal 2

Ďalší nominovaní: Claudia Black ako Chloe Frazer — Uncharted 3: Drake's Deception; Emily Rose ako Elena Fisher — Uncharted 3: Drake's Deception; Tara Strong ako Harley Quinn — Batman: Arkham City

Najlepšia stiahnuteľná hra

Víťaz: Bastion

Ďalší nominovaní:Insanely Twisted Shadow Planet; Stacking; Trenched

Najlepšie DLC

Víťaz: Portal 2 Peer Review

Ďalší nominovaní: Fallout: New Vegas — Old World Blues; Mass Effect 2: Arrival; Mortal Kombat: Freddy Krueger

Najočakávanejšia hra

Víťaz: Mass Effect 3

Ďalší nominovaní: BioShock: Infinite; Diablo III; Halo 4; The Last Guardian

Zdroj: VGA 2011, Kotaku