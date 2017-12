Cities XL 2012 - primátorom bez záväzkov

12. dec 2011 o 23:45 Ján Kordoš

Strategický žáner si už nekráča pyšne portfóliom PC hier. Jednotliví zástupcovia subžánrov sa skôr nenápadne zakrádajú davom a len vybraným kúskom sa podarí preraziť na trhu a nechať na seba ukazovať uznanlivo prstom. Isteže, máme tu stále fenomenálny StarCraft 2, oznámené bolo Command & Conquer: Generals 2, nedávno vyšlo Anno 2070 či Heroes 6 a pochodeň stále ešte pomerne pevne drží Dawn of War 2. Fanúšikovia nebojových budovacích stratégií sa ale musia cítiť ako na vyprahnutej púšti. Uhasiť smäd po poriadnom SimCity nie je jednoduché a žiaľ ani séria Cities XL to zatiaľ nedokázala, hoci sa snaží každý rok.

A v tom je jeden zo zásadnejších problémov ak nie celej tejto série, tak konkrétne najnovšieho ročníku určite. Ak vlastníte minulý diel, je 2012-ka pre vás len malou nadstavbou. Hoci dostanete nemalú zľavu a Cities XL 2012 vás vyjde len na približne tretinu pôvodnej sumy (Steam), ide o obsah, ktorý býva mnohokrát ponúkaný zadarmo. Chyby z predchodcu sa navyše opakujú a novinky musíte hľadať pomaly lupou (zopár nových budov, povrchov a máp). Nevadilo by to, keby sme napokon po závane osviežujúceho vetríku nezacítili zatuchnutý smrad monotónnosti, ktorý jednoducho hráča otrávi a ten nemá silu kráčať ďalej.

Výstavba mesta je zábavná hlavne z dôvodu, že predvádza ľahko pochopiteľné princípy ovplyvňovania jednotlivých krokov. Musíte postaviť rezidentálne zóny, aby mali virtuálni panáčikovia kde bývať, komerčné pre nákupuchtivé manželky panáčikov, industriálne pre továrne a pracujúci ľud, pričom sem môžeme zaradiť i kancelárie pre vzdelanejší pracujúci ľud. A nemocnicu, policajnú stanicu, budovy “produkujúce” zábavu ľudu, zeleň, objekty podporujúce komunálne služby, služby verejnosti a podobne. Treba dbať na zásobovanie rôznymi surovinami, pričom komplexnosť sa v návrhu výstavby prejavuje v Cities XL 2012 postupne s odomykaním nových možností podľa nadobudnutého počtu obyvateľov. Krajina, v ktorej budete začínať, nie je len zvrásnenou plackou s rôznymi textúrami povrchu, ale ponúka napríklad bohaté priestranstvá pre farmy a iné formy potravinárskeho priemyslu, inokedy je to napríklad ropa.

Mesto treba prispôsobovať určitým potrebám, nikdy nebudete mať všetkého dostatok. Jediným riešením je obchodovanie s inými mestami. Tie však musíte sami vytvoriť, pretože vývojármi podporovaná metropola nie je z finančného hľadiska najlepšia alternatíva. Potreby obyvateľstva však rastú s ich počtom a k obchodovaniu s komoditami budete prinútení. Výhodnejšie je začať znovu na zelenej lúke. Ak si však nenastavíte v menu obtiažnosť “expert”, musíte všetky nové budovy znovu získavať. Je síce príjemne vidieť rôzne orientované mestá (ťažký priemysel, štvrte pre bohatých, farmárske oblasti), avšak začínať vždy od piky nie je príliš veľká zábava. Navyše je moment pohltenia orientovaný len na počiatok výstavby, neskôr sa nudíte a tápete v nekonečnom uspokojovaní potrieb obyvateľov. Nemajú kde bývať, postavíte parcely. Chcú obchody. Postavíte parcely. Nemajú kde pracovať, zabávať sa, chýba im viac vzdelania - no jednoducho večne nespokojný dav, ktorý stále niečo chce.

So získavaním peňazí do mestskej pokladnice minimálne spočiatku nebudete mať väčšie problémy, treba správne vyvážiť zaťaženie daňami a ponúkanú úroveň života v meste. Všetko niečo stojí a verte, že napríklad údržba mestskej hromadnej dopravy, zásobovanie energiami, skládka nie je lacným špásom - jednoducho všetko niečo stojí. Ak vás teda bude hranie i v tomto pokročilom štádiu bude baviť, začnú sa vynárať neduhy, ktoré vás zaručene otrávia. Hardvérová náročnosť sa pri totožnom grafickom spracovaní ako minule (a darmo vás bude niekto chlácholiť tým, že hra obsahuje viac ako tisíc rôznych stavieb, keď drvivú väčšinu poznáte z predošlého dielu) vôbec nepodarila a so zvyšujúcim sa obyvateľstvom hra začne neuveriteľne sekať, plynulosť odchádza na vandrovku, pričom až tak vizuálne príťažlivá nádhera to v Cities XL 2012 rozhodne nie je.

Úplným utrpením je výstavba ciest. Niekoľko druhov komunikácií poteší, no nočnou morou je prestavba už postavených ciest, ich rozširovanie, ktoré sa nezaobíde bez kompletného zdemolovania. Ono ovládanie, respektíve budovanie infraštruktúry, je niekedy až šialene neprirodzené, puntičkárske. Nedokážete sa poriadne napojiť, znovu postaviť raz vymazanú cestu (rovnakej šírky). Čím väčším počtom obyvateľov sa vaše mesto môže pochváliť, tým bude doprava viac kolabovať. A zároveň i vy. Mnohokrát sa doslova uklikáte k smrti. Je síce pekné, že máme možnosť vybrať zo štyroch druhov príbytkov pre rôzne sociálne vrstvy a následne ešte v nich zvoliť úroveň a hustotu bývania. Ale hra si nepamätá poslednú voľbu, takže sa musíte neustále preklikávať ponukami. Že mnohokrát postavíte to, čo ste vlastne ani nechceli, berte ako samozrejmosť.

Neskôr radšej budete pre oko pekné modely kľukatých ciest a výstavby okolo nich ignorovať a začnete používať tradičné bloky ohraničené do obdĺžnikov. Že to potom na obrazovke vyzerá ako naklonované mesto, je druhoradé. Babrať sa s dodatočnou výstavbou nových budov, všetko preorganizovať, to je neuveriteľne tŕnistá cesta. Poteší vysoká miera informácií ohľadom všetkého možného, takže problém viete okamžite lokalizovať. V mori tabuliek sa poľahky stratíte, no pre staviteľov ide doslova o raj. Trochu nám chýbali rôzne grafy, ale viac sme smútili za akýmkoľvek zobrazením plynúceho času. Žiadny kalendár, žiadne meniace sa počasie - jednoducho staviate svoje mestečko a keď je čas, dostanete dane, zaplatíte za všetko poplatky.

Výsledok je na prvý pohľad priaznivý, no príliš mnoho sa toho nezmenilo a chyby ostávajú. Horšie je, že hráč po čase stráca motiváciu piplať sa so svojim mestom, chýbali nám napríklad rôzne pohromy, konkrétnejšie výzvy. Problémy s ovládaním sme spomenuli. Mnoho vyriešia fanúšikovia vlastnými úpravami a módmi, avšak to je skôr negatívna vizitka pre vývojárov. Pokým nevlastníte žiadny diel zo série Cities, je tu šanca, že vás na určitý čas najnovší ročník zabaví, avšak staručké SimCity 4 v žiadnom prípade neprekonáva.