Test nového Androidu 4.0 dopadol úspešne

Silné stránky Androidu využil Google v dobre spracovanom smartfóne Samsung Galaxy Nexus.

15. dec 2011 o 14:30 Matúš Paculík

Samsung Galaxy Nexus je prvým smartfónom na trhu, ktorý je vybavený novým operačným systémom spoločnosti Google. Android 4.0 nesie označenie Ice Cream Sandwich, v našich končinách označovaný aj ako Ruská zmrzlina.

Telefón bol vyvinutý v spolupráci spoločností Samsung a Google, pričom ponúka veľký displej, vysoký výkon, rýchle dáta a množstvo nových technológií. Android 4.0 nie je len bežnou aktualizáciou, ale predstavuje prvý krok k univerzálnej mobilnej platforme tvorenej smartfónmi a tabletmi.

Dizajn mohol byť zaujímavejší

Galaxy Nexus Hodnotenie: 9,0 + Displej 720p, výkon, dobrý fotoaparát, NFC

- Cena

Displej 720p, výkon, dobrý fotoaparát, NFCCena

SoC: TI OMAP 4460 1,2 GHz Dual-core, PowerVR SGX 540

Pamäť: 1 GB RAM + 16 / 32 GB

interná pamäť

Displej: 4,65“ 720×1280, dotykový, Super AMOLED

Foto: 5 Mpx, LED flash, 1080p video pri 30 fps, 1,3 Mpx predný

Komunikácia: Wi-Fi, BT, NFC

GPS: Áno, Google maps

Batéria: 1750 mAh

Rozmery: 135,5×67,9×9 mm

Hmotnosť: 135 g

Systém: Android 4.0

Zapožičal: Samsung

Cena s DPH: približne 590 €

Doba, keď sa dali jednotlivé telefóny odlíšiť aj na diaľku je nenávratne preč. Dnes je spoločným prvkom malá hrúbka, veľký displej a minimum ovládacích prvkov. Výnimkou nie je ani Samsung Galaxy Nexus.

Dominantný displej s uhlopriečkou 4,65 palcov a spevneným skleneným povrchom je jediným ovládacím prvkom na prednej strane prístroja. Dotykové tlačidlá sa presunuli na spodnú lištu displeja.

Pravá strana obsahuje tlačidlo blokovania displeja, na ľavej sa nachádza dvojica tlačidiel na úpravu hlasitosti. Zvukový výstup a micro USB konektor je umiestnený na spodnej časti.

Vonkajšie materiály sú obmedzené len na plasty, kov je podľa slov výrobcu použitý na spevnenie vnútornej konštrukcie. Zadná časť, pod ktorou sa nachádza batéria a slot na SIM kartu, je tvorená z veľmi tenkého a ohybného plastu.

Je tu skutočne HD displej?

Super AMOLED displej s uhlopriečkou 4,65 palcov je veľký. Jeho využiteľnú časť zmenšuje spodná lišta, obsahujúca trojicu dotykových tlačidiel. Má vždy čierny podklad a preto splýva s okolím displeja.

Tento smartfón ako jeden z prvých prináša vysoké rozlíšenie 1280×720. To je skoro zhodné so štandardom používaným pri väčšine bežných notebookov. Nahustenie bodov na výrazne menšiu uhlopriečku by malo priniesť extrémne jemný obraz, dosahujúci hodnotu 316 ppi (zjednodušene hustota bodov na palec, vyššia hodnota je lepšia). Retina displej použitý pri iPhone 4S má obraz papierovo ešte o niečo jemnejší.

Super AMOLED displej v podaní Samsungu je založený na PenTile technológii, ktorá si celé rozlíšenie zjednodušuje použitím nie troch, ale len dvoch subpixelov. Tomuto riešeniu sa v minulosti dostalo zaslúženej kritiky kvôli zníženiu detailnosti obrazu až o jednu tretinu.

Aj napriek prvotným obavám nie je pri displeji Samsungu Galaxy Nexus voľným okom viditeľný žiadny problém. Napomáha tomu aj vhodne zvolená systémová paleta farieb, kde dominuje tmavá a modrá.

Neočakávajte ale výrazný rozdiel v ergonómii práce. Proporcie zostali zachované a tak uvidíte rovnaký počet e-mailov, či ikoniek na hlavnej obrazovke.

V čom displej exceluje, sú farby. Super AMOLED technológia prináša skutočne tmavú čiernu farbu a jasné, niekedy až nereálne živé farby. Povrch displeja má vyššiu odolnosť voči zanechávaniu odtlačkov, čisteniu sa ale nevyhnete.

Hardvér pre náročných

Samsung vybral System on Chip riešenie TI OMAP 4460, obsahujúce dve jadrá Cortex-A9 s pracovnou frekvenciou 1,2 GHz. Operačná pamäť má kapacitu 1 GB, pre uloženie dát je v závislosti od verzie 16 alebo 32 GB.

Dodatočné rozšírenie možné nie je, keďže sa tu nenachádza doplnkový slot pre pamäťové karty. Pre úzku skupinu používateľov to môže predstavovať problém, väčšina majiteľov smartfónov ale nepotrebuje viac ako 32 GB úložného priestoru.

Grafický čip je potrebný pre pokročilejšie grafické efekty v najnovších hrách. Jedná sa o model PowerVR SGX 540, ktorého výkon môžeme zaradiť na predné priečky dostupných riešení a zatiaľ neexistuje hra, ktorú by nezvládol. Pre spracovanie multimédií sa tu nachádza samotný čip, schopný nahrávať a prehrávať video až vo Full HD rozlíšení 1080p.

Reakcie prístroja sú s ohľadom na použitý hardvér a systém veľmi rýchle, a len veľmi výnimočne je možné pozorovať občasné oneskorenie. To sa stáva pri súčasnom používaní náročných aplikácií.

Výdrž pri práci na batériu bola priemerná. Bežné používanie pozostávajúce z telefonovanie, mailovej komunikácie a občasného pozretia internetu znamená potrebu každodenného nabíjania. Ak sa k tomu priráta častá IM komunikácia, budete nabíjať dva krát za deň.

Výkonnostne je Galaxy Nexus na špičke, predbieha ho len štvorjadrové riešenie od NVIDIE.

Multimédiá zvládne na výbornú

Displej s uhlopriečkou 4,65 palca, Full HD video, vynikajúci hudobný prehrávač a dobrý fotoaparát. Základná multimediálna výbava je nadpriemerná a dokáže zabaviť aj na dlhších cestách.

Fotoaparát sa nesnaží zaujať zbytočne vysokým rozlíšením. Použitých 5 megapixelov je rozumná voľba s ohľadom na malé rozmery snímača. Výsledné fotografie vďaka tomu neobsahujú veľa šumu. Fotografovanie pri horších svetelných podmienkach je možné, šum ale neprehliadnete.

Dostupných je niekoľko rozšírených možností – od scénických režimov cez úpravu vyváženia bielej až po nastavenie blesku. Fotografie je možné okamžite poslať cez Bluetooth, e-mailom, alebo zverejniť na sociálnych službách Facebook a Google+.

Video je možné zaznamenať v troch rozlíšeniach – 480p, 720p a 1080p. Kvalita je aj pri najvyššom rozlíšení skôr priemerná, s tendenciou prepálenia záberu. Príjemne prekvapia zábavné funkcie na zmenu pozadia a vtipné deformovanie tváre snímanej osoby.

Zamrzí absencia HDMI výstupu, vďaka ktorému by smartfón mohol na cestách slúžiť aj ako prenosný mediabox.

Pri zázname videa sú dostupné zábavné funkcie na zmenu pozadia a vtipné deformovanie tváre.

Zameraný na pokročilých používateľov

Prvý smartfón so systémom Android 4.0 môžeme odporučiť pre pokročilých používateľov, ktorí nájdu záľubu v upravení systému podľa svojich predstáv. Základná softvérová výbava je veľmi strohá a prvý deň sa z Android Marketu nepohnete.

To, čo je snom pre jednu skupinu, je zároveň nočnou morou pre začiatočníkov, ktorí so smartfónmi nemajú veľa skúseností. Z ich pohľadu je vhodnejšie siahnuť po riešení s bohatšou softvérovou výbavou, prípadne po smartfóne so systémom Windows Phone.

Samsung Galaxy Nexus splnil svoju úlohu a spôsobil záujem o nový systém z dielne Google. Vyzerá pekne, dobre sa ovláda a je rýchly. Najlepší na trhu určite nie je, do kategórie toho lepšieho ale určite patrí.