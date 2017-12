Boj o holý život v The Last of Us odhalený

12. dec 2011 o 12:05 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 0 0 The Last of Us predstavilo na Spike 2011 VGA aj Sony. Pre Playstation 3 exkluzívne vytváraná hra bude o prežití vo svete, v ktorom sa rozšírili zombíci alebo ak nechcete nemŕtvi. Keďže sa o projekt starajú vývojári z Naughty Dog (séria Uncharted), o kvalitu po akejkoľvek stránke nemáme žiadne starosti. Zvedaví sme hlavne na rozprávanie životného príbehu oboch hlavných hrdinov: otca a dcéry. Pôvodné teaser video si môžete pozrieť napríklad tu a teraz vás už necháme vychutnať si dlhšiu verziu vytvorenú v engine hry. video //www.youtube.com/embed/rWzcYbtZQrk Zdroj: YouTube,Gametrailers