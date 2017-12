Vynález: dlhší spánok vďaka internetu

7. jún 2001 o 0:00

Osemročný Pat Paugh a sedemročný Joe Terrill pracujú na svojich laptopoch v škole v odľahlej dedinke Brothers v americkom štáte Oregon. Táto škola má len jednu miestnosť, avšak poskytuje všetkým svojim osemnástim žiakom laptopy s prístupom na internet, aby sa mohli vlastným tempom učiť čítať, písať a počítať. FOTO – TASR/AP

Aké počasie bude zajtra ráno? Ak sa chystáte na dlhú cestu autom alebo bývate v meste, kde náhle sneženie výrazne predĺži cestu do práce, pri každom nastavovaní budíka riskujete, že pri nepriazni osudu dorazíte niekam neskoro, alebo sa naopak zbytočne ukrátite o drahocenné minúty spánku.

Texaská vynálezkyňa Mary Smith Deweyová si dala minulý mesiac patentovať jednoduché riešenie tohto problému: vymyslela budík, ktorý dokáže zazvoniť vždy v správny čas.

Ako informovali The New York Times, budík sa dokáže v noci pripojiť na internet a získať odtiaľ informácie o dopravnej situácii na cestách a počasí. Ak napríklad husto sneží alebo sa na ceste, ktorou chodíte do práce, stala dopravná nehoda, zobudí vás skôr. Naopak, ak je všetko v poriadku, môžete si pospať dlhšie. Budík však dokáže zazvoniť neskôr napríklad aj vtedy, ak sa jeho majiteľ chystá ráno na letisko, ale let je v noci pre zlé počasie zrušený.

Budíček reklamou

Inteligentný budík – minipočítač má samostatný procesor, pamäť, modem na pripojenie k internetu a ovláda sa pripojenou klávesnicou. Pred použitím ho musí užívateľ naprogramovať: zadá trasu, ktorou zvyčajne jazdí do práce, časy vstávania pri bežných i mimoriadnych podmienkach a, samozrejme, adresy internetových stránok, na ktorých možno získať všetky potrebné informácie o doprave a počasí. Budík sa dá pripojiť aj do počítačovej siete, pritom sa uvažuje aj o jeho prenosnej „cestovnej“ verzii. Využiť ho však, samozrejme, môžu len obyvatelia miest, pre ktoré je na internete k dispozícii podrobný prehľad dopravnej situácie.

Ako poznamenáva The New York Times, budík preukazuje svoju príslušnosť k internetu najmä tým, akým spôsobom by mal svojmu výrobcovi zarábať peniaze. Podľa vynálezkyne by sa totiž mohla z internetového budíka namiesto bzučania každé ráno ozývať reklama. Napokon – koho by nadšené výkriky vychvaľujúce napríklad prednosti najnovšieho posilňovacieho stroja neprebrali?

TOMÁŠ BELLA