O 9 rokov bude komunikácia cez internet 10-krát častejšia, než osobná

7. jún 2001 o 0:00

PRAHA – Do roku 2010 by malo 70 percent obyvateľov rozvinutých krajín venovať komunikácii cez internet desaťkrát viac času, než rozhovorom v reálnom svete. Podľa spoločnosti Gartner sa na tom zhodli účastníci jarného sympózia Itxpo 2001 v americkom Denveri. Podmienkou je však stabilné vysokokapacitné bezdrôtové spojenie, ktoré bude prístupné kedykoľvek a kdekoľvek.

Väčšina ľudí z vyspelých štátov bude potrebné zariadenia vlastniť do roku 2007. Malo by to byť približne 60 percent Európanov a Američanov vo veku od 15 do 50 rokov. V roku 2010 budú podobné zariadenia vlastniť viac než dve tretiny ľudí z vyspelých krajín.

Malo by dôjsť aj k prudkému rozvoju databázových systémov. V roku 2005 budú spoločnosti získavať o svojich klientoch 30-krát viac informácií, než minulý rok. Pre potrebu masívneho zberu dát dôjde tiež k rozvoju firiem zaoberajúcich sa výrobou potrebných zariadení a softvéru. Spornou otázkou budú spoločenské a právne normy, ktoré sa zaoberajú ochranou osobných údajov.

Jarné sympózium spoločnosti Gartner – ITxpo 2001 sa venuje stratégii IT firiem a potrebám novej legislatívy. (čtk)