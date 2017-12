Brusel prešetruje čas prenosu mobilných čísel

Európska komisia chce, aby prechod k inému operátorovi bez zmeny čísla trval najviac deň.

9. dec 2011 o 20:00 Adam Valček

BRATISLAVA. Prenos telefónneho čísla medzi operátormi za jeden deň už má oporu v zákone, no v praxi nefunguje. O náš nový telekomunikačný zákon sa preto zaujíma Európska komisia.

„Prešetrujeme správnosť prijatých opatrení,“ povedal pre SME Ryan Heath, hovorca komisárky pre digitálnu agendu Neelie Kroesovej.

Zle nastavený systém

Podľa doterajších pravidiel trvá prenos čísiel medzi operátormi päť pracovných dní. Ak nepríde k reforme celého systému prenositeľnosti telefónnych čísiel, nový zákon skráti túto lehotu len o deň.

Pravidlá z Bruselu totiž hovoria, že operátor, ku ktorému si chce zákazník číslo preniesť, musí aktivovať číslo do jedného dňa od podpisu zmluvy o prenose čísla. Na Slovensku však podpisu tejto zmluvy predchádza viacdňová procedúra.

Systém prenositeľnosti čísiel môže zreformovať Telekomunikačný úrad. V najbližších dňoch by mal vydať nové opatrenie, ktorým stanoví podmienky prenosu.

Úrad počíta s odškodneným pre zákazníkov, ktorým prenos čísla mešká. Či však príde k reforme systému, ktorá umožní prenos za jediný deň, nie je jasné.

Európska komisia odkazuje, že bude tvrdo vyžadovať dodržiavanie nových pravidiel, aby neostali len na papieri. „Pravidlá sú jasné, spotrebitelia majú právo zmeniť operátora bez zmeny čísla za jeden pracovný deň,“ povedal Heath.

Operátori sú opatrní

Skracovanie lehoty na prenos čísla otvorene podporuje len Telefónica.

Orange obhajuje procedúry pred podpisom zmluvy o prenose čísla. „Ak by sa prenos spúšťal okamžite, nemal by zákazník možnosť žiadosť zrušiť,“ vraví Peter Tóth z firmy Orange.

Ľudia podľa Orangeu siahajú po stopnutí prenosu najčastejšie vtedy, keď nemajú ukončenú viazanosť a za odchod od súčasného operátora by im hrozili pokuty.

Telekom naznačuje, že reforma systému by nebola zadarmo. „Ak by sa zaviedla jednodňová lehota na celý proces prenosu čísla, znamenalo by to zavedenie nového technického a právneho riešenia,“ povedal hovorca Telekomu Andrej Gargulák.

Predvlani trval prenos mobilného čísla v Európskej únii v priemere niečo vyše osem dní. V Rakúsku trvá tri, na Cypre a v Srbsku štyri, vo Fínsku alebo Švajčiarsku päť dní.

Európska komisia sa však inšpirovala Veľkou Britániou, kde je prenos možný do jedného dňa. Sú aj krajiny, kde je zmena operátora otázkou pár minút. V Kanade trvá podľa Wikipédie prenos čísla maximálne 20 minút, v Spojených štátoch najviac dve a pol hodiny.