Súboj Call of Duty: Modern Warfare 3 vs. Battlefield 3 pozná víťaza

9. dec 2011 o 12:25 Ján Kordoš

Battlefield 3 od DICE / Electronic Arts sa však nenechal zahanbiť. Do obchodov bolo celosvetovo pre všetky platformy vyexpedovaných približne 12 miliónov hier, zatiaľ sa predalo niečo cez 8 miliónov. Ide o pomerne veľký úspech, no najpredávanejšou hrou sa i napriek tvrdej konkurencii stal najnovší diel strieľačky Call of Duty, ktorý sa predával ešte lepšie a zakúpilo si ho viac než 10 miliónov hráčov. Len za prvý deň si Modern Warfare 3 zaobstaralo 6,5 miliónov virtuálnych ostrostrelcov, Battlefield 3 sa môže pochváliť "len" piatimi miliónmi.

Rozdiel však nie je až tak markantný a my, hráči, môžeme byť len radi. Máme možnosť vybrať si. Prípadne si zakúpiť obe. Veľkým prekvapením teda nie je ani správa, že Sledgehammer Games už pracuje na ďalšej Call of Duty hre.

Zdroj: VG 24/7, FigureThingsout(obr.)