Antigravitácia nemusí byť len snom spisovateľov science-fiction

Vedci z amerického Boeingu, najväčšieho výrobcu lietadiel na svete, začali experiment, v ktorom sa pokúšajú zostrojiť zariadenie na blokovanie gravitácie. Aj keď antigravitačný prístroj sa zdá byť skôr artefaktom z oblasti sci-fi, vývojári z dielní Boeing

31. júl 2002 o 22:32

u sú presvedčení, že takýto prístroj je v princípe možné zostrojiť.

Projekt vychádza z antigravitačných experimentov ruského fyzika Jevgenija Podkletnova, ktoré uskutočnil na University of Technology v Tampere vo Fínsku. Podkletnov v roku 1996 uverejnil svoju prácu v odbornom magazíne Institute for Physics v Londýne, kde ukázal, že blokovanie gravitácie je možné. Samotné experimenty v Tampere však uskutočnil už o štyri roky skôr.

Súčasný americký projekt prebieha za prísne tajných podmienok v laboratóriách Phantom Works v Seattle, ktoré sú súčasťou spoločnosti Boeing. Ako pre BBC povedal riaditeľ Phantom Works George Muellner, ich výskum potvrdzuje Podkletnovove výsledky. Princípom gravitačného blokátora je disk zo supravodivej látky, ktorý rotuje nad silným magnetickým poľom. Takýto disk stráca svoju váhu. V Podkletnovových experimentoch stratil síce disk len dve percentá zo svojej váhy, ale dôležitým bol už samotný fakt, že eliminovať gravitáciu je skutočne možné.

Antigravitačné experimenty spochybňuje mnoho fyzikov, faktom však ostáva, že k experimentom založeným na Podkletnovových pokusoch z Tampere pristúpila aj vojenská divízia britskej hi-tech spoločnosti BAE Systems v špeciálnom programe Project Greenglow. Naopak, americká NASA je k podobným projektom skôr skeptická; ich pokusy so zostrojením antigravitačného prístroja skončili negatívne.

Pokiaľ by sa vedcom skutočne podarilo efekt blokovania gravitácie dokázať, mohlo by to mať obrovské dôsledky predovšetkým v letectve a kozmonautike.

(5D)