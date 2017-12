Zrážka s asteroidom v roku 2019 nehrozí

Zabijácky asteroid nabral kurz k Zemi. Obrovský asteroid zničí celý kontinent. Koniec života na Zemi v roku 2019? Zem je v ohrození… Podobné titulky dominovali minulý týždeň v mnohých, a treba poznamenať, že nielen bulvárnych denníkoch a magazínoch.

Takáto je dráha planéty 2002 NT7 a jej poloha vo vyznačenom okamihu.

Diskusie o možnom dopade asteroidu na zemský povrch môžu v mnohých ľuďoch zobudiť spomienky na zničenie newyorských dvojičiek. Vedci sa však zatiaľ zhodujú, že nič podobné nehrozí. Mimochodom, teoreticky by mohol mať dopad asteroidu 2002 NT7 oveľa horšie následky ako vlaňajšie teroristické akcie v USA. FOTO – ARCHÍV

Mnohí z nás zalovili kdesi v ospalej časti prázdninovej pamäti a spomenuli si na apokalyptické scény z filmov ako Drvivý dopad či Armageddon (ten druhý ovenčený mnohými Zlatými malinami, ktoré získavajú najhoršie filmy roka). Svištiace úlomky gigantického asteroidu alebo kométy, v priebehu sekúnd miznúce mestá, obrovské prílivové vlny vylievajúce sa stovky kilometrov do vnútrozemia, padajúce newyorské mrakodrapy, ba aj Socha slobody. Hrôza. Ale, nakoniec, aj celkom príjemné osvieženie v nudnej uhorkovej sezóne (ako kde).

Ide o planý poplach, alebo je hrozba z vesmíru reálna?

LINEAR sa postaral o vzrušenie

Astronómovia z tímu LINEAR (Lincoln Near Earth Asteroid Research; nachádza sa v oblasti Socorro, Nové Mexiko, USA), ktorý sa okrem iného zameriava aj na vyhľadávanie a sledovanie potenciálne nebezpečných asteroidov pretínajúcich dráhu Zeme okolo Slnka, zaiste netušili, aký poplach spustia. Objav asteroidu 2002 NT7 z 9. júla tohto roku bol, ako zvyčajne, rutinnou záležitosťou.

Správy z politiky a ekonomiky však začínajú byť nudné. Niet poriadnej témy, o ktorej by sa dalo písať. Na záznamoch LINEAR sa objavil nový asteroid, a keďže to nie je tajné, správa sa dostáva k médiám. A zrazu je o čom písať.

Keďže asteroid je pomerne veľký, verejnosť je zvedavá, čo by sa stalo, keby sa zrazil so Zemou. Astronómovia majú k dispozícii zatiaľ len zopár pozorovaní, preto sa zrážka vylúčiť nedá. A už je stanovený aj dátum súdneho dňa: 1. február 2019.

Odborníci síce vzápätí naliehavo dodávajú, že pravdepodobnosť zrážky je ešte menej pravdepodobná ako vysoká výhra v rulete, ale novinári si už tému, ktorá im spadla priamo z neba, vziať nedajú.

Člen skupiny Apollo

Asteroid 2002 NT7 patrí k skupine tzv. Apollo asteroidov, pomenovaných podľa objektu Apollo objaveného v roku 1932. Objekt vtedy preletel vo vzdialenosti 10,5 milióna kilometrov od Zeme. Telesá tejto skupiny krížia dráhu Zeme a často sa dostávajú do vnútornej časti slnečnej sústavy, preto ich zrážka s našou planétou nie je vylučená. Skupina Apollo obsahuje zhruba 850 členov, pričom najväčší asteroid z tejto skupiny, Sisyphos, má priemer takmer osem kilometrov. Najvzdialenejší bod obežnej dráhy týchto objektov (afélium) sa nachádza medzi dráhami planét Mars a Jupiter. Novoobjavený asteroid 2002 NT7 je pomerne veľký, preto ho NASA/Jet Propulsion Laboratory (JPL, Pasadena) zaradila 18. júla na svoje tzv. Risk Pages, ktorý predstavuje zoznam potenciálne nebezpečných vesmírnych objektov. Priemer 2002 NT7 je 2,030 kilometra a váži približne 11 biliónov kilogramov. Keby skutočne došlo k jeho zrážke so Zemou, asteroid by do atmosféry vletel rýchlosťou 28,48 kilometra za sekundu, pričom by sa pri zrážke uvoľnilo 1,1 milióna megaton TNT.

Kozmická sonda by zistila viac

Do dátumu písania tohto článku (28. júla) astronómovia urobili 116 pozorovaní asteroidu 2002 NT7 v rozpätí 18 dní. Na základe týchto pozorovaní a následných výpočtov NASA Ames Research Center vylučuje možnosť zrážky 2002 NT7 so Zemou 1. februára 2019. Ako však pre BBC povedal Don Yeomans z JPL, existuje istá pravdepodobnosť, aj keď veľmi malá, že k zrážke by za „priaznivých“ okolností mohlo dôjsť v roku 2060, keď sa asteroid po niekoľkých obehoch opäť vráti do blízkosti Zeme.

V súčasnosti je asteroid pod silným dohľadom desiatok svetových observatórií. Potrvá však ešte niekoľko týždňov, kým astronómovia zistia všetky parametre jeho dráhy, potrebné na presnejšiu predpoveď jeho potenciálnej zrážky so Zemou. Pripomeňme, že zrážku kométy Shoemaker-Levy 9, ktorá v júli 1994 dopadla na Jupiter, astronómovia predpovedali s presnosťou niekoľkých sekúnd (!) Asteroid 2002 NT7 obehne okolo Slnka raz za 838 dní, čo je 2,3 roka.

Odborníci začínajú uvažovať o vyslaní kozmickej sondy k 2002 NT7 pri jednom z jeho nasledujúcich návratov.

Vesmírni tuláci

Naša planéta sa nachádza na skutočnej „kozmickej strelnici“. Určitá pravdepodobnosť, že sa jedného dňa s jedným z vesmírnych tulákov naozaj zrazí, existuje stále. Stalo sa to už veľakrát v histórii Zeme a zrejme sa to stane aj v budúcnosti. V prehistorických dobách boli zásahy našej planéty z kozmu oveľa častejšie. Dopad asteroidu alebo jadra kométy s priemerom takmer 15 kilometrov (!) pred 65 miliónmi rokov do karibskej oblasti napríklad ukončil vládu veľjašterov.

Verme teda, že tentoraz nie sme na rade my.

Čo je NEO?

Asteroid 2002 NT7 patrí do skupiny tzv. Near-Earth Objects (NEO; blízkozemské objekty).

NEO je skupina asteroidov a komét, ktoré boli gravitačnými silami blízkych planét doslova „vymetené“ z pôvodne stabilných dráh až do blízkosti Slnka. Kým kométy sa skladajú z ľadu zmiešaného s kozmickým prachom a vznikli na okraji slnečnej sústavy, asteroidy majú tvrdý a skalnatý povrch a formovali sa v priestore medzi planétami Mars a Jupiter. Tieto objekty sa približujú k Slnku na vzdialenosť menej ako vzdialenosti Zem – Slnko (149,5 milióna kilometrov) a pri svojom priblížení často dráhu Zeme pretínajú. Prevažnú väčšinu NEO tvoria asteroidy, z ktorých najnebezpečnejšiu skupinu tvoria tzv. Potentially Hazardous Asteroids (PHA; potenciálne nebezpečné asteroidy). Tie sa môžu k Zemi priblížiť na menej ako sedem miliónov kilometrov, čo už je pre zrážku kritická hranica.