Róbert Mindžák: Dokonalý webdizajn

Internet ako médium sa dostáva do čoraz väčšieho množstva domácností a verejnosť prejavuje čoraz väčší záujem o nové multimediálne aplikácie a ich možnosti. Vývoj a projektovanie internetových aplikácií sa stáva plnohodnotným prostriedkom na obživu a tak nečudo, že sa na trhu objavuje množstvo príručiek, ako na to. Zatiaľ čo väčšina príručiek sa orientuje na technické memorovanie základných postupov, kniha slovenského webdizajnéra Róberta Mindžáka predstavuje komplexný pohľad na vývoj internetových aplikácií a multimédií. Dozviete sa v nej popri ošúchaných nevyhnutných informáciách o základoch HTML aj mnoho zaujímavého ako navrhnúť internetovú stránku: ako postupovať pri jej príprave, grafickom návrhu, ale aj samotnom výbere spôsobu programovania a prezentovania zákazníkovi. Autor sa nezameriava iba na samotné programovanie v základných nástrojoch, čitateľovi otvára cestu k alternatívnym spôsobom tvorby multimediálneho obsahu. Kniha si od začiatku do konca udržiava ľahký a zrozumiteľný štýl vysvetľovania a na žiadnej stránke nechýba množstvo vysvetľujúcich obrázkov. Samozrejmosťou je priložené CD s desiatkami užitočných aplikácií pre začínajúcich i pokročilých webdizajnérov. Knihe možno vyčítať len stručnosť danú rozsahom. Aj keď ňou vydavateľstvo Computer Press zakrylo dieru na trhu, stále tu chýba profesná príručka pre webdizajnérov, kde by skúsenejší kolegovia predstavili zo svojej kuchyne podstatne viac receptov na návrh a výrobu úspešnej modernej multimediálnej webstránky.