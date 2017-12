V CERN-e našli Higgsov bozón. Prečo si to myslíme?

Posledný týždeň sa šíri správa, že Veľký hadrónový urýchľovač narazil na stopy po Higgsovom bozóne. A ten môže zmeniť prevládajúcu časticovú fyziku.

9. dec 2011 o 9:15 Tomáš Prokopčák

Posledný týždeň sa blogosférou aj médiami šíri správa, že Veľký hadrónový urýchľovač narazil na stopy po Higgsovom bozóne. A ten dokonca môže zmeniť prevládajúcu časticovú fyziku.

V texte sme opravili tvrdenia o dôkaze supersymetrie a popretí štandardného modelu.

Čo vieme?

1. Cez víkend sa na viacerých blogoch, a neskôr aj médiách objavili správy, že Veľký hadrónový urýchľovač neďaleko Ženevy narazil na stopy po Higgsovom bozóne. Tieto informácie mali uniknúť priamo z CERN-u.

2. Malo by ísť o najmenej jeden, pravdepodobne však viacero únikov informácii zainteresovaných (na analýze pracujú tisícky vedcov), ktorí pracujú s dátami z experimentov CMS a ATLAS. Minimálne v jednom prípade vieme, že údaje pochádzajú z počítača priamo v CERN-e.

3. Tieto úniky hovoria, že detektor ATLAS videl exces na úrovní najmenej 3-sigma (pravdepodobnosť chyby je 1:370), detektor CMS na úrovní 2-sigma až 2,5-sigma (pravdepodobnosť chyby je 1:100). Kombinácia má dávať výsledok na úrovni 3,5-sigma až 4,3-sigma (chyba rádovo jedna ku desaťtisícom). V časticovej fyzike platí, že o situácii s 3-sigma sa informuje ako o „náznaku", objavom sa vyhlasuje udalosť s 5-sigma (chyba 1: 1744278).

4. Pre SME potvrdilo fámy okolo náznaku Higgsovej častice viacero časticových fyzikov, niektorí ich však ďalej odmietli komentovať. Viacerí však priznali, že v utorok plánuje CERN na seminári povedať čosi zásadnejšie. Žiaden fyzik fámy z úniku informácii nepoprel.

5. CERN na utorok 13. decembra naplánoval seminár, ktorý chce dokonca prenášať online. Na tento seminár pozval e-mailom nielen vedcov, ale aj novinárov. Má sa na ňom hovoriť o stave hľadania Higgsovho bozónu. V správe sa však tiež hovorí, že nezaznie „konečné stanovisko o existencii či neexistencii Higgsa". Následne je však naplánovaná tlačová konferencia pre novinárov, na ktorej budú k dispozícii vedúci experimentov CMS a ATLAS. To nie je úplne bežné.

6. Podobný seminár sa konal, keď vedci z experimentu OPERA informovali vedeckú komunitu, že videli neutrína rýchlejšie ako svetlo.

7. Šéf výskumu CERN-u Sergio Bertolucci sa pre BBC preriekol a povedal, že si myslí, že „máme náznaky, ktoré nie sú konzistentné s neexistenciou" Higgsovej častice.

Čo môžu v utorok vedci povedať?

1. Je pravdepodobné, že CERN ohlási nejaký „náznak". A zrejme pôjde o náznak toho, že v urýchľovači narazili na Higgsov bozón. Otázne je, ako silný tento náznak po skombinovaní údajov z CMS a ATLAS-u bude. Veľmi pravdepodobne však nie je štatistika dosť silná, aby mohlo dôjsť k informovaní o „objave“.

2. Dôležité tiež je, kde sa exces signalizujúci Higgsov bozón nachádza - teda akú má častica hmotnosť. Úniky hovoria o hmotnostiach okolo 125 GeV. To by bolo snáď ešte zaujímavejšie, ako objav samotného Higgsa.

3. Ak by vedci našli Higgsov bozón, bolo by to potvrdenie štandardného modelu časticovej fyziky. Superstroj za 6 miliárd eur by tak našiel poslednú časť do jeho skladačky. Problémom však je, že štandardný model máme síce potvrdený stovkami pozorovaniami, no vesmír okolo nás aj tak nevie dobre vysvetliť. A niektoré veci (tmavá hmota, tmavá energia) nevie vysvetliť takmer vôbec.

4. Ak by Higgsova častica mala hmotnosť pod 135 GeV, znamenalo by to, že v časticovej fyzike podľa všetkého platí supersymetrické rozšírenie štandardného modelu. Bude to silný náznak, ktorý bude podporovať myšlienku supersymetrie. Ak by LHC naozaj videl Higgsa s 125 GeV, čakalo by nás nesmierne vzrušujúce obdobie experimentálnej fyziky a objavovanie množstva nových, dosiaľ len teoretických častíc.

5. Jestvuje ešte jedna extrémna možnosť: ak by náhodou CERN prišiel s vyhlásením, že Higgsov bozón takmer naisto nejestvuje, zase by to znamenalo veľkú ranu pre štandardný model. Táto verzia je však veľmi nepravdepodobná.