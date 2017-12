Nesmrteľný škorpión ako protipirátska ochrana

9. dec 2011 o 8:40 Ján Kordoš

Ak máte pirátsku verziu hry, určite po čase narazíte na ružového škorpióna (dolná časť tela zvieraťa, horná je ľudská). Nič prekvapujúce, v Serious Samovi sa to podivnými protivníkmi len tak hemží. Avšak tento nepriateľ je nielenže nesmierne rýchly a efektívny v boji, no zároveň aj nesmrteľný. Pri jeho zdolávaní vám teda neostane nič iné, ako potupne zahynúť. Aj táto protipirátska ochrana bude istotne čoskoro prelomená, avšak nám príde ako jedna z tých lepších.

video //www.youtube.com/embed/e91q5BtlxK0

Zdroj: Shacknews