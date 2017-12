The Elder Scrolls V: Skyrim - dobrodružstvo s drakom

Najnovší počin Bethesdy Softworks, ďalší diel zo série fantasy RPG The Elder Scrolls, sa vydaril.

8. dec 2011 o 13:45 Ján Kordoš

Čítali ste to istotne v mnohých recenziách, maximálne hodnotenia sa rozhadzovali sem a tam, všetci si omámene oslintávali svoje oblečenie ako o dušu. Kvalita z celkového dojmu sa Skyrimu uprieť nedá, avšak to, že sme v podstate dostali len o trochu krajší a o trochu vylepšený Oblivion, nám nikto nevyvráti. Akoby vývojári netušili, kde majú pridať, čomu sa venovať a vlastne nám len predhodili ako hladným psom otvorený svet, v ktorom je možné si robiť všetky tie roztomilé činnosti, na ktoré sme zvyknutí a popritom buchneme nejakého draka po zadku. A má nám to stačiť. A čo je najhoršie, ono nám to aj stačí...

Je až omamujúce, s akou silou sa vám svet Skyrimu dostane pod kožu. Môžete sa pokojne vykašľať na základnú príbehovú líniu a s piesňou na perách sa vybrať do skúmania členitej krajiny, v ktorej dominujú hornaté oblasti. Úvod je už tradične - no povedzme si únavne “bethesdovský”. Hlavného hrdinu vedeného na popravu si počas úvodných chvíľ pekne vytvoríte a chvalabohu nie je komplexnosť editoru tak megalomanská a nestratíte sa v ňom. Čakajúc na záchranu sledujete spútaní popravu svojho kolegu. Jeho kotúľajúca sa hlava neveští nič dobré, no našťastie sa v poslednej chvíli (nie, napätie sa nedá ani krájať, dokonca ho treba hľadať lupou) objaví drak, zaútočí na miestnych obyvateľov a vy už len vezmete nohy na plecia. Vaše dobrodružstvo začína spontánne, o to viac si však budete užívať všetky tie prechádzky po otvorenej krajine.

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

To, čo sa Skyrimu a v podstate žiadnemu dielu zo série The Elder Scrolls nedá úprieť, je neuveriteľne príťažlivý svet, ktorý svoju vnútornú krásu prezentuje neskutočne systematicky. Ohúri vás. Nie preto, ako to všetko okolo vás vyzerá, pretože Skyrim rozhodne po vizuálnej stránke nemá na to, aby ste nad technickou kvalitou grafického prevedenia uznanlivo zahvízdali. Ono vás dostane atmosféra toho všetkého naokolo ako taká. Všetky chybičky krásy teraz zahrnieme pod koberec, pretože si budete užívať behanie po rôznorodom svete, baviť sa odhaľovaním nových lokácií zapisujúcich sa do mapy. A zrejme sa neraz vykašlete na rýchle cestovanie do už raz navštívených miest jedným kliknutím a celú tú štreku si prejdete po vlastných. Pretože je to príjemné, pretože možno teraz sedíte s nádchou vo vyhriatej miestnosti, posmrkávate a je pre vás príjemným pohľadením po duši aspoň to, že vám severák duje do chrbtu a vy sa štveráte aspoň virtuálne na niektorý z kopcov Skyrimu.

Samozrejme je vždy krajšie nechať ošľahať si vetrom tvár v skutočnosti, no Skyrim dokáže navodiť tú správnu atmosféru i pred obrazovkou, čo sa jednoznačne počíta. Oslavné ódy však čo najskôr pekne utíšime. Mierne vylepšený engine z Oblivionu využívajúci maximálne DirectX 9 efekty je na dnešnú dobu skutočne len miernym nadpriemerom, hoci je viditeľnosť pomerne veľká, vizuálna nádhera už nedokáže tak chytiť za srdce ako kedysi. Je totiž niečo iné vymodelovať a oživiť spustošené pláne vo Falloute a bohatý a pestrý svet The Elder Scrolls. To, že sa o to neskôr postarajú samotní hráči a fanúšikovia (HD textúry a pod.), hádžeme Bethesde rovno do tváre ako neschopnosť poctivo pracovať. Ďalej si začnete všímať drobnosti. Po presunutí kamery za hrdinu vám začnú zo sledovania hry ako third-person akčnej hry slziť oči. Animácie pohybov sú - áno, zas a znovu - až tak zlé. Technické nedokonalosti sú potvrdzované programovými chybami, tie sú však postupne zabité zvieratá oberať o mäso, variť, činiť sa pri alchymistickom stolíku, dokonca aj rúbať drevo (a na rozdiel od Risen-u za to dostanete i expy a drevo môžete predať).

Činností je mnoho, ale mnohé sú akoby nedotiahnuté do úplného konca. Prečo nie sú doplnené o jednoduché QTE? Istotne, nemáme príliš radi ich umelé zakomponovanie do všetkého možného, avšak ak sa spustí len animácia čohokoľvek a my len sledujeme nemotorné pohyby, zacnie sa nám po aspoň čiastočne motivujúcom systéme z Fable 2. Isteže, hodíte to za hlavú a znovu sa ponoríte do pútavého univerza a v maximálnom pohltení na to možno zabudnete. Ale len na chvíľu a tieto drobnosti znovu vyplávajú na povrch. Precitnutie z toho, čo vlastne vývojári vlastne spravili navyše, je kruté. Chlácholiť sa tým, že je Skyrim aj tak najlepší, je pri takmer neexistujúcej konkurencii tak trochu krátkozraké.

Základná dejová línia nemá dostatočný šmrnc, respektíve samotné rozprávanie má neuveriteľne vlažné tempo, takže sa klbko s príbehom o zabijakovi drakov, v ktorých existenciu už dúfal len málokto, rozpletá neuveriteľne pomaly. Desiatky hodín hrania rozšírite na stovky pri plnení sekundárnych úloh. V nich nájdete raz za čas zaujímavé spestrenie, príjemné odbočenie. Výrazne do hrania prehovára dynamicky meniace sa prostredie, avšak pri bežnom hraní si to nemusíte ani všimnúť. Stačí vyhodiť zo svojho inventára zbrane a vezme si ich prvý človek, ktorý pôjde okolo. Ak to bude obchodník, bude sa môcť brániť proti banditom, v opačnom prípade budú nekalé živly o niečo silnejšie. Ovplyvňovanie diania okolo sveta sa nedeje v globálnom hľadisku ako v Dragon Age. Vôbec to však nevadí. Práve intímnejší charakter všetkých väzieb, prepojenia jednotlivých obyvateľov a vaše sledovenia toho všetkého, robí zo Skyrimu taký malý žijúci svet, ktorého ste súčasťou. Pokojne vám môže zadávateľ niektorého z postranných úloh zahynúť, neexistujú tu striktné pravidlá, no neznamená to, že by riešenie bolo pasé, len sa pre odmenu vrátite za niekym iným. Možností, ktorou cestou sa vydať, je skutočne mnoho a všetko to tvorí krásnu mozaiku malých dobrodružstiev. Tie môžete pri ďalšom hraní prežiť inak.

video //www.sme.sk/vp/19542/

Súbojový systém prešiel miernymi zmenami. Na prvý pohľad môže pôsobiť arkádovo, avšak využívanie oboch rúk a váha zbraní robí z bojov zaujímavé strety. Primárne držíte zbraň v pravej ruke (výnimkou sú obojručné a strelné zbrane), do ľavej uchopíte štít alebo inú zbraň. Každá z nich je trochu iná na zvládnutie, hoci útok ovládate jednoduchým kliknutím, dôležitým sa stáva načasovanie, reťazenie úderov, pohyb a samozrejme krytie sa za štít. Už nestačí ustupovať, pretože cúvanie s hrdinom je pomalé. Virtuálni mágovia sa istotne potešia. Každá ruka môže vyvolať iné kúzlo, avšak je možné ich silu znásobiť jeho vložením do oboch rúk. Možností je mnoho a tento systém sľubuje zaujímavé kombinácie, ktoré si radi vyskúšate.

Pochváliť musíme aj RPG prvky. Tento element je prístupný pre nováčikov a neotrávi ani skúsených hráčov. Hrdina leveluje klasickým spôsobom, získava skúsenosti za zabitých nepriateľov a rôzne činnosti. Po poskočení o úroveň vyššie sa rozhodnete, kam investujete jeden bod: do zdravia, mágie alebo výdrže. Čo ktorá ovplyvňuje, je zrejmé okamžite. Potom už môžete hútať už len nad tým, do ktorého perku investujete jeden bod. Rozdelenie do niekoľkých prehľadných stromov (boj s jednoručnou zbraňou, zakrádanie sa, otváranie zámkov, rečníctvo, lukostreľba, mágia, alchýmia a mnoho ďalšieho) má čosi do seba, pretože jednotlivé vylepšenia sa vám ukážu aktívne len v prípade, ak máte v danom obore (strome) príslušnú úroveň. Darmo teda chcete zvýšiť damage obojručnej zbrane, ak túto schopnosť nemáte na potrebne vysokej úrovni. A úroveň danej schopnosti zas zvyšujete aktívnym používaním. Je to jednoduché, prehľadné a logické.

O kvalite grafického spracovanie sme už písali, príliš neoslnilo, animácie pohybov skôr sklamali, ale nekazí to zážitok až v takej miere, že by ste boli nebodaj znechutení. Dabing nebol nikdy silnou stránkou Bethesdy. Hoci sú vybrané hlasy nahoverené pomerne kvalitné, je ich stále málo, takže sa často opakujú a je to počuť. Chcelo by to viac pestrosti a odvahy skúsiť vdýchnuť jednotlivým postavám osobitný život. Ani jedno záporné slovo naopak neutrúsime na hudbu. Je správne pompézna, útulná, očarujúca - jednoducho sa dynamicky mení podľa situácie a orchestrálny soundtrack s vokálmi vynikajúco dotvára atmosféru, nech už bojujete alebo stúpate na vrchol hory v nepríjemnej snežnej fujavici.

Umelá inteligencia nepriateľov vás neoslní, no to vôbec nejde, keďže okolo seba vidíte skutočne žijúci svet i s faunou. Omnoho viac nás iritovalo užívateľské rozhranie - celý interface je postavený na hlavu a prostredie ušité na mieru herným konzolám je mierne toporné i pre gamepady. Inventár nebol v Oblivione žiadnou výhrou, no príliš sa to nezlepšilo a často sa v ňom budete strácať. Už len to, že potvrdzovanie zbraní je neintuitívne (primárna zbraň v pravej ruke, potvrdíte ľavým tlačidlom, zobrazí sa pri nej malá ikona s veľkým písmenom R a opačne), neuveriteľne mätie. Rýchla voľba predmetov je možná len z položky obľúbené, takže budete mať vo virtuálnom ruksaku po chvíli neuveriteľný neporiadok. Mapa je síce vymodelovaná v úchvatnom 3D, no čo získala na kráse, stratila na prehľadnosti. Podobne by sme sa mohli rozhovoriť o denníku s úlohami, systéme konverzácií, obchodovaní... jednoducho je to celé neuveriteľne nemotorné.

V tejto recenzii ste si istotne prečítali mnoho kritiky, avšak výsledné hodnotenie je kladné. The Elder Scrolls V: Skyrim je kvalitnou hrou, ktorú si kúpte a užijete si ju. O tom Skyrim je, o užívaní si. Od prechodcu sa však žiaľ neodlišuje až tak, ako by sme si možno všetci želali a chceli. Navyše je smutné, že do vizuálne príťažlivého kabátu ju odejú až fanúšikovia a mnoho vecí je nedorobených. Akoby Bethesda išla len na pol plynu. Stále jej to stačí k tomu, aby sme boli nadšení a hranie nasávali plnými dúškami, no zároveň musíme neopatrne poznamenať, že nabudúce chceme aj čosi viac. A teraz už dosť nariekania, ideme sa znovu prejsť do Skyrimu.