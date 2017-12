Obedná pauza: Track Mod

Track Mod je logická hra, v ktorej potrebujete poskladať cestu tak, aby sa vám podarilo dostať auto zo štartu do garáže.

8. dec 2011 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Track Mod je logická hra, v ktorej potrebujete poskladať cestu tak, aby sa vám podarilo dostať auto zo štartu do garáže. Po úspešnom vyskladaní cesty sa tetrisovým spôsobom posunie celá hracia plocha a môžete začať riešiť ďalšie autá. Nezabúdajte na to, že na to máte obmedzený čas, takže konajte rýchlo. Zapojte mozgové závity a hor sa do hrania!

Ovládanie:

Myš.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu info@tahaj.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.