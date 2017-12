Hry, filmy a čítanie. To je tablet

Zoberte mobilu jeho kompaktný formát a nízku hmotnosť, doplňte to o veľký displej notebooku, pridajte batériu s veľkou výdržou a máte počítač, ktorý vám budú všetci závidieť.

8. dec 2011 o 8:10 Milan Gigel

Populárne zariadenie vás má pobaviť bez klávesnice a myši. Ak výrobca nesiahnepo výkonnom grafickom čipe, využijete prístroj len spolovice. Za dobrý tablet zaplatíte od 500 do 700eur.(Zdroj: Ilustračné - čtk)

Tablet jednoducho znamená zmenu životného štýlu. Tento malý prístroj spôsobil revolúciu v tom, ako používame počítače pre prístup k internetu a zábavu má dostatočne veľký displej na to, aby ste mohli e-mailovať, čítať novinky na Facebooku a hľadať recepty na dnešnú výnimočnú večeru.

Má dosť sily na to, aby kdekoľvek zastúpil multimediálny prehrávač či televízor. Je predĺženou rukou internetu pri cestovaní, povaľovaní sa na pohovke či pri práci v dielni a varení v kuchyni. Za všetko možno vďačiť konceptu, ktorý ignoruje počítače a zhmotňuje sny používateľov mobilných telefónov.

Odštartoval to Apple so svojím iPadom, ktorého úspech pomohol ostatným výrobcom zopakovať operačný systém Android. Tak ako odomkol potenciál mobilov, tentoraz umožnil ponúknuť v novom formáte to, čo už dôverne poznáme.

Obozretnosť je dôležitá

Nízka cena tabletu je signálom, ktorý vám naznačí, že čosi nie je v poriadku. Lacný tablet je ako stavebnica, pri ktorej výrobca zabudoval do plochého puzdra obyčajný mobil s Androidom, veľký displej a batériu. Aby ste si však mohli vychutnať všetok potenciál naplno, takáto výbava nestačí.

Ak výrobca nesiahne po výkonnom grafickom čipe, ktorý vám odomkne svet videí a hier, využijete možnosti tabletu len spolovice. Za výkonnejšími čipmi sa skrýva kopa práce, vďaka ktorej sú kvalitné tablety také úžasné.

Apple iPad či Galaxy Tab by mali byť prvými zariadeniami, s ktorými by ste sa mali pri hľadaní svojho vytúženého tabletu zoznámiť. Hneď ako sa stotožníte s ich koncepciou, viete presne, čo máte hľadať. Tablety nie sú iba o hardvéri, ale aj o tom, čo vám výrobca naservíruje pod prsty.

Komfortný prístup k mutlimediálnemu obsahu, prehľadné používateľské rozhranie a rýchla reakcia sú rozhodujúce. Tablet je zariadenie, ktoré vás má pobaviť bez klávesnice a myši.Musí si vystačiť s dotykmi vašich prstov.

Na čo ich používajú?

Tablet je zariadením číslo jeden na sledovanie filmových trhákov a videoklipov, ktoré pochádzajú z internetu. Je skvelou hernou konzolou na rekreačné hranie hier a je časopisom s neobmedzeným obsahom.

Stal sa nielen barličkou pre tých, ktorých život je úzko spätý s internetom, ale nahrádza v domácnosti tlačiareň, pretože recepty, plániky a návody si môžete naživo zobrať so sebou tam, kde s nimi pracujete. Za dobrý tablet zaplatíte od 500 do 700 eur.