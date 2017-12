Týždeň vo vede

(31. 5. – 6. 6. 2001)

7. jún 2001 o 0:00

* Celé ľudstvo pochádza z 33 dcér prehistorickej Evy, tvrdí jeden z najvplyvnejších genetikov súčasnosti, profesor Bryan Sykes z Oxfordskej univerzity.

* Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú ženy na celom svete čoraz viac vystavené riziku vážnych ochorení v dôsledku aktívneho alebo pasívneho fajčenia. Na svete aktívne fajčí 12 percent žien a 48 percent mužov.

* Korálový Veľký bariérový útes je akútne ohrozený pesticídmi, ktoré sa do mora dostávajú splavovaním z poľnohospodárskej pôdy v Austrálii, oznámila to ochranárska organizácia WWF.

* Vedci z Michiganskej univerzity v USA zistili, že meď pomáha pri správnom vývoji plodu pred narodením. Bohatým zdrojom medi je čokoláda a morské raky.

* Podľa vedcov z medicínskeho inštitútu univerzity Johnsa Hopkinsa v americkom Baltimore pomocou špeciálnych chirurgických robotov a počítačov sa budú môcť vykonávať (tele)chirurgické zákroky na diaľku.

* Tento týždeň uplynulo 20 rokov od prvého oficiálneho potvrdenia smrteľnej choroby AIDS. Doteraz na túto nevyliečiteľnú chorobu zomrelo 22 miliónov ľudí.

* Jedno z piatich kurčiat a jedno z desiatich vajíčok vo Veľkej Británii pravdepodobne obsahuje stopy látky, ktorá by mohla spôsobiť vznik rakoviny, poruchy pri narodení alebo srdcový infarkt, oznámila to britská organizácia The Soil Association.

* Podľa britských lekárov zo St. Mary‘s Hospital a univerzity v Bristole môže používanie detských kozmetických prípravkov, ktoré obsahujú arašidový olej, u detí vyvolať silné alergie.

* Skúška nového prototypu lietadla NASA, X-43A, dopadla neúspešne. Lietadlo malo letieť rýchlosťou 7-krát väčšou, ako je rýchlosť zvuku. Vývoj lietadla stál 185 miliónov dolárov.

* Terajšia posádka medzinárodnej orbitálnej stanice ISS pravdepodobne zostane vo vesmíre o niečo dlhšie, ako sa predpokladalo. Podľa riadiaceho strediska sa návrat posádky oddialil v dôsledku poruchy kanadského robotického ramena Canadarm 2.

* Podľa odborníkov z Inštitútu preventívnej medicíny v Kodani majú ľudia, ktorí trpia v strednom veku nadváhou, dvakrát väčšie riziko vzniku cukrovky ako ľudia s normálnou hmotnosťou.

(Reuters, BBC)