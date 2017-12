Hackeri napadli stránky o narušeniach ruských volieb

Politický bedeker k voľbám do ruskej Dumy

To, že vyhrá prokremeľská strana Jednotné Rusko je viac než jasné. Koľko poslancov v dume stratí, však naznačí mieru nepokojnosti krajiny s jej lídrom Vladimirom Putinom.

1. Význam dumy

Ruská duma, oficiálne Štátna duma je dolnou komorou ruského parlamentu, ktorá sa na rozdiel od senátorov v hornej komore, volí priamo. Jej význam je však okrajový. Nielen preto, že svoje právomoci využíva v obmedzenej miere, ale aj zložením.

V minulých voľbách v nich získala ústavnú väčšinu strana Jednotné Rusko, ktorá vznikla na začiatku Putinovej éry v roku 2001.

Do parlamentu sa okrem nich v roku 2007 už dostala len ďalšia prokremeľská strana Spravodlivé Rusko, ktorá sa neúspešne snažila podchytiť ľavicové spektrum, strana nacionalistu Vladimira Žirinovského a komunisti Gennadija Zjuganova. Strany, ktoré len veľmi ťažko nazvať reálnou opozíciou.

2. Stav opozície

Smutným faktom ruskej politickej reality je stav demokratickej opozície. Je rozštiepená a bez minimálneho vplyvu, vedú ju staré okukané nudné tváre a v podstate, nemá, čo ponúknuť.

Ruský volič, podotýkame, že menšinový, ktorý chce vyjadriť svoj odpor k oficiálnemu establišmentu má tak obmedzené možnosti, ako sa prejaviť. A to a/ ignorovať voľby (ako to navrhuje opozičný aktivista a šachový veľmajster Kasparov a svojou neúčasťou tak zabrániť legitimizácii volieb); b/ zahlasovať za všetky strany a tým vzkriesiť možnosť hlasovať proti všetkým, ktorú Kremeľ v minulosti zrušil a urobiť z hlasovacieho lístka, lístok neplatný, c/ zahlasovať, za ktorékoľvek mainstreemovú stranu (ktorá má šancu prekročiť 7-percentnú bariéru), len nie Jednotné Rusko, a tak zabrániť, aby mala ústavnú väčšinu. Volič, ktorý si vyberie jednu z týchto možností sa však musí zmieriť s tým, že výsledok volieb aj tak neovplyvní.

3. Putinov test

Viac ako o zloženie ruského parlamentu, ktorý mal naposledy význam za Borisa Jeľcina, ide tento rok o test popularity Vladimira Putina.

Výsledok strany Jednotné Rusko, ktorá ho oficiálne navrhla ako svojho kandidáta na prezidenta vo voľbách 4. marca 2012 je preto preňho dôležitý.

Niektoré prieskumy hovoria, že Jednotné Rusko by mohlo z terajších 315 poslancov stratiť vyše 50 a prísť tak o ústavnú väčšinu.

4. Vládne zdroje

Aby sa tejto pohrome predišlo, v demokraciách východného typu existuje pojem známy ako adminresurs. To jest od oficiálnych miest, od štátnych firiem, univerzít, či armádu sa očakáva, že vytvoria také podmienky, aby vládna strana uhájila čo najlepší výsledok. Práve tento rozmer volieb kritizujú pozorovatelia najviac.

5. Prečo bude Putin znovu prezidentom

Ako je možné, že Putin môže kandidovať budúci rok za prezidenta po tretí krát? Pripomíname, že keď vypršali Putinovi dve prezidentské volebné obdobia, tak Jednotné Rusko prijalo ústavný zákon, ktorým predĺžilo prezidentské obdobie zo štyroch na šesť rokov a umožnila tak Putinovi kandidovať ešte dva krát.

Kým sa tak stalo, si Rusko zvyklo na dvojvládie, ktoré nápadne pripomína ruský štátny znak dvojhlavého orla.

Krajine síce oficiálne vládne prezident Dmitrij Medvedev, ktorého si za nástupcu vybral jeho petrohradský spolurodák, v skutočnosti však centrum moci ostalo v tých istých rukách akurát sa z Kremľa dočasne presídlilo do premiérskeho úradu, ktorého sa ujal Putin.

Očakáva sa, že obaja si po marcových voľbách znovu vymenia svoje roly, aj keď v prípade Medvedeva, nič nemusí byť isté.