Technológie, ktoré zmenili rok 2011

Výrobcovia elektroniky sa čoraz intenzívnejšie odstrihávajú od elektrickej zásuvky. Chcú rozšíriť priestor, v ktorom spotrebitelia používajú ich produkty.

6. dec 2011 o 10:20 Milan Gigel

Najjednoduchší tablet

Čo všetko potrebuje počítač na to, aby mohol slúžiť ako poznámkový blok? Boogie Board je tabuľka s displejom novej generácie, ktorý na kreslenie nepotrebuje ani energiu z batérie, ani procesor či softvér. Je citlivý na tlak akéhokoľvek predmetu a výnimočný je v tom, že všetky krivky sú dokonale oblé. Elektrickú energiu batérie potrebuje na jediné – vymazanie toho, čo ste načmárali. Má jedinú nevýhodu. To, čo z displeja vymažete, okamžite zabudne.

Televízor v mobile

Ak rovnaký výrobca chrlí z výrobných pásov fabrík televízory aj mobily, nemôže to dopadnúť inak ako ich vzájomným prepojením. Nie, nehovoríme iba o tom, že mobil môže byť pri prepínaní kanálov k ruke bližšie ako diaľkový ovládač. Ide o moment, ktorý vás už neraz obral o pohodlie pri napínavých scénach filmu, ktorý nemožno zastaviť. Stačí jediné kliknutie a obraz z televízora sa objaví na displeji vášho mobilu. Ako rýchlo budete utekať na WC a ako dlho si na ňom posedíte, to nie je dôležité. Neujde vám nič. Len aby ste s televízorom zostali v bezdrôtovom spojení. A ak sme už pri televízoroch, výrobcovia pochopili, že internet ponúkne v obývačke viac zábavy ako 3D okuliare.

Nové čipy ovládnu počítače

Aký je rozdiel medzi mobilmi a počítačmi? Väčší, ako sme ochotní priznať. Kým smartfóny prichádzajú s množstvom inovácií, počítače sú stále rovnako nemastné-neslané. Môžu za to firmy Intel a AMD, ktorých procesory sú pre svet mobilných počítačov príťažou. Výrobcovia tabletov preto začali uprednostňovať nové procesorové platformy od iných výrobcov. A spolu s nimi aj vývojári operačných systémov, ktorí nebudú čakať dlho, kým vnesú zmeny aj do tých, ktoré používame vo svojich notebookoch a stolových počítačoch. Tento trend cítiť aj v segmente ultrabookov, ktoré mali zmeniť náš pohľad na notebooky. Spotrebitelia ich odmietli.

Mobil, ktorý počúva a hovorí

Čo pre svet počítačov znamenalo pripojenie myši, to pre svet smartfónov znamená Siri. Opýtajte sa mobilu na počasie, dopravné zápchy, nadiktujte mu počas ranného behu esemesku alebo si zaželajte vo vlaku hudbu. Toto všetko dokáže nový iPhone 4S, ktorý ukázal, že budúcnosť mobilov a tabletov je jasná. Stanú sa našimi spoločníkmi, ktorí budú rozumieť hovorenému slovu a budú vedieť odpovedať bez toho, aby nám zážitok kazili pachuťou technológií a robotického hlasu. Pre nás Slovákov to má však malý háčik. Používame jazyk, ktorý je pre vývojárov viac ľubozvučnou exotikou ako predmetom finančného záujmu.

Peňaženka v mobile

Technologickí giganti a bankári našli spoločný pohľad na naše peniaze. Platby mobilom už nie sú iba výstrelkom pokrokového Japonska, ale stávajú sa každodennou rutinou všade tam, kde sú platobné karty pri nákupoch samozrejmosťou. Za všetkým stojí NFC technológia, ktorá zabezpečuje bezpečný prenos informácií medzi mobilom a platobným terminálom bez toho, aby mohol vstúpiť do komunikácie ktokoľvek iný. Zoberte mixér, vložte dnu kreditku, čipovú kartu, bluetooth, overovací token, mobil a štipku bezpečnostných technológií. Po krátkom miešaní vám vypadne peňaženka, ktorá je rovnako hrubá bez ohľadu na to, či sú v nej všetky vaše úspory, alebo len zopár drobných.

Displeje, ktoré vidia

Úlohou displejov už nie je iba pretŕčať sa pred našimi očami. Dostanú nové senzory ktoré im umožnia vidieť, čo sa pred nimi deje. Každý displej sa môže stať dotykový, ak výrobca medzi zobrazovacie body primieša senzory citlivé na infračervené vlnové spektrum, ktoré bude tvoriť súčasť podsvietenia. Ak priložíte prst na displej, časť žiarenia sa vráti späť do displeja a ten bude vedieť, kde sa ho dotýkate. Razom budete môcť prstom ovládať nielen mobil, ale aj televízor, notebook či chladničku. A ak sa výrobca rozhodne rozptýliť medzi zobrazovacie body senzory, ktoré vnímajú viditeľné farebné spektrum, každý displej bude môcť poslúžiť na snímanie obrazu namiesto fotoaparátu či kamery.

Fotky bez zaostrovania

Dlho sa hovorilo o fotografovaní bez ostrenia, kým sa na trh dostal prvý fotoaparát vybavený touto funkciou. Od ostatných sa líši tým, že jeho senzor vníma nielen svetlo a jeho farbu, ale aj uhol, pod akým dopadá. Vďaka tomu možno v počítači určiť dodatočne, ktorý bod má byť stredobodom pozornosti pri ostrení. Jediná fotografia tak môže mať viac rovín ostrosti a už nebudete nariekať, že namiesto tváre vašej ratolesti sa fotoaparát rozhodol nasnímať v detaile ornament na vankúšiku. Vďaka tomu sa fotografovanie definitívne stane iba cvakaním spúšte bez rozmyslu.

3D na všetky spôsoby

To, že 3D televízory spotrebitelia prijali chladne ako blu-ray disky, nie je prekvapením. Šance sa chytili výrobcovia elektroniky a začali priestorový pohľad pchať všade, kde je to možné. Herné konzoly, fotoaparáty, kamery, projektory pre domáce kiná, mobily – všetky majú čosi spoločné. Prichádzajú s ponukou priestorového sveta, ktorý so skutočným priestorom nemá nič spoločné. Naše oči skúmajú priestor odlišne, ako nám ho servírujú firmy.