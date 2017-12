Séria Uncharted prekonala hranicu 13 miliónov predaných kusov

9. dec 2011 o 10:50 Ján Kordoš

Jasný kandidát na jednu z najlepších hier tohto roku. Prečo to vlastne všetko spomíname? Posledný diel sa predáva vynikajúco, podľa oficiálnych informácií sa tretie dobrodružstvo dostalo cez 3,8 milióna predaných kusov a celé séria Uncharted prekonala hranicu 13 miliónov predaných kusov. Aby to nebolo všetko, už tento rok sa japonskí hráči dočkajú Uncharted: Golden Abyss pre handheld PlayStation Vita. U nás táto prenosná konzola vychádza až 22. februára, takže si ešte nejaký ten týždeň navyše počkáme, no veríme, že i toto "menšie" Uncharted bude patriť medzi herné skvosty, na ktoré sa nezabúda.

Zdroj: VG24/7