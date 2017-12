Alternatívnu Nobelovku dali za solárnu energiu

5. dec 2011 o 18:21 TASR

ŠTOKHOLM. Takzvanú alternatívnu Nobelovu cenu dnes odovzdali vo švédskom Štokholme čínskemu podnikateľovi a priekopníkovi v oblasti solárnej energie Chuang Mingovi (53).

Ďalšími laureátmi Ceny za správny spôsob života (Right Livelihood Award) sa stali čadská aktivistka za ľudské práva Jacqueline Moudeinová (54), americká pôrodná asistentka Ina May Gaskinová (71) a nezisková organizácia GRAIN so sídlom v Barcelone.

Čínsky podnikateľ získal nedotovanú čestnú cenu, ďalší traja laureáti si rozdelia celkovú sumu 150.000 eur.

Cenu, ktorú udeľuje nadácia Right Livelihood, založil v roku 1980 švédsko-nemecký filantrop Jakob von Uexküll s cieľom oceňovať organizácie i jednotlivcov za úsilie riešiť najnaliehavejšie problémy súčasnosti - napríklad v oblasti ekológie alebo ľudských práv.

V zdôvodnení výberu čínskeho podnikateľa porota vyzdvihla, že Chuang Ming vytvoril svojím projektom národný príklad využitia solárnej energie ako realistickej alternatívy k iným formám energie.

Ocenená čadská právnička Moudeinová (54) presadzovala súd nad bývalým autoritárskym prezidentom krajiny Hissenom Habrém. Američanku Gaskinovú ocenili za presadzovanie jednoduchých metód na podporu bezpečných pôrodov a zdravia žien a detí. Organizácia GRAIN získala cenu za boj za práva malých roľníkov a miestne komunity v rozvojových krajinách, kde čelia pochybnému skupovaniu pôdy, ako aj nadvláde veľkých koncernov, informovala tlačová agentúra DPA.

Gaskinová je manželka vôbec prvého nositeľa alternatívnej Nobelovej ceny Stephena Gaskina, ktorý ocenenie získal s organizáciou Plenty International v roku 1980.