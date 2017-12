EuroTel sa údajne k národnému roamingu vyjadrí v auguste

BRATISLAVA 31. júla (SITA) - EuroTel, a.s. by sa mal k možnej spolupráci v rámci národného roamingu vyjadriť v priebehu augusta. Pre agentúru SITA to povedal projektový manažér Profinetu.sk Peter Ostromecký. Podľa riaditeľa spoločnosti EuroTel pre vonkajš

vzťahy Juraja Drobu sa spoločnosť k tejto téme zatiaľ nebude vyjadrovať.

Národný roaming by umožnil rýchlejšie pokrytie územia signálom tak, že volajúci by využil sieť konkurencie tam, kde nie je signál nového operátora. Profinet.sk, je povinný vybudovať sieť GSM tak, aby dosiahol pokrytie obyvateľstva SR signálom GSM vo výške 20 % prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete najneskôr do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie. Spustenie komerčnej prevádzky GSM má Profinet.sk naplánované na prvú polovicu decembra. “V tomto termíne sa predpokladá pokrytie GSM signálom Bratislavy, pričom nie je vylúčené čiastočné pokrytie Košíc,“ uvádza Profinet na svojich internetových stránkach. Prevádzka siete UMTS bude možná po uvoľnení potrebných frekvencií.

Profinet.sk môže podľa licencie požiadať o národný roaming v sieťach ostatných držiteľov licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM ako aj UMTS. Zmluvy o umožnení národného roamingu sa však uzavrú na základe vzájomných rokovaní. “Pokiaľ budú takéto rokovania začaté, bude držiteľ licencie rokovať o uzavretí Zmluvy na komerčne prijateľnom základe a za komerčne prijateľných podmienok v súlade so zásadami zmluvnej slobody a najlepšej praxe v európskych podmienkach,“ uviedol pro vydaní licencie Telekomunikačný úrad SR (TÚ).

Licenciu na prevádzkovanie sietí GSM a UMTS dostal Profinet.sk 16. júla. TÚ spoločnosti Profinet.sk stanovil zaplatenie prvej časti úhrady za licenciu vo výške 500 mil. Sk na 14. augusta. Druhá časť úhrady vo výške 1 mld. Sk má byť zaplatená do 2. decembra. Napriek tomu, že Profinet.sk dodnes nezverejnil meno investora, prostriedky na zaplatenie prvej splátky by mal podľa Petra Ostromeckého zohnať v stanovenom termíne. Podľa jeho predošlých vyjadrení Profinet.sk rokuje s finančným investorom zo Západnej Európy, objavili sa však aj informácie o americkom kapitáli. Potrebnú technológiu by mala Profinetu podľa predbežných vyjadrení dodávať firma Siemens.



