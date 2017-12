Fenomenálny South Park sa chystá poblázniť aj herný svet

5. dec 2011 o 15:15 Ján Kordoš

Zmeniť by to mali vývojári z Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Alpha Protocol, Dungeon Siege III), ktorí pracujú na RPG (!!!) hre South Park: The Game. Vydavateľom bude spoločnosť THQ a projekt sa na trh dostane niekedy v priebehu druhej polovice budúceho roku pre PC, Xbox 360 a PlayStation 3.

Hra si zachová svoju grafickú podobu, nepribudne žiadny rušivý element. Postavy sa budú pohybovať väčšinou do strán, skákanie v nej možné nebude a rovnako bola zamietnutá zmena perspektívy kamery. Vývojári spoluprácujúci s dvojicou Trey Parker a Matt Stone (tvorcovia South Parku) totiž museli postupne zamietať svoje nápady, ktoré sa napokon i ukázali podľa ich slov nevhodné do univerza South Parku.

Práve jednoduchosť a jednoznačnosť bude prítomná i v rozhovoroch, o ktoré sa postarali Trey s Mattom. Hlavným hrdinom bude postavička, ktorú si vytvorí sám hráč a spoločne s bandou teplých hipíkov (Cartmanov slovník nebude v hre nijakým spôsobom cenzúrovaný) bude zachraňovať svet. To, čo sa spočiatku zdá len ako hra na hrdinov, prerastie do skutočného konfliktu.

Hrdina ovládaný hráčom bude tichý, v jeho výbave nechýba mobilný telefón nahrádzajúci rôzne menu. Jeho podoba bude vychádzať z Facebooku - nielen vzhľadom, ale aj funkciami. Keďže ide o RPG hru, neprídeme o výber povolania (štyri klasické - dobrodruh, paladin, zlodej, mág - plus jeden bonusový, vytvorený Cartmanom), získavenie skúsenosti pri súbojoch (nepriatelia budú viditeľní, náhodné súboje nehrozia), vylepšovanie postáv a podobne. Všetko v duchu South Parku, teda aj s patrične korenistým humorom.

Hrateľnosť by mala kombinovať hry ako Paper Mario, Mario & Luigi hry či Final Fantasy sériu (prvé diely), nechajme sa však prekvapiť. Nepôjde o primitívnu arkádu, medzi ďalšie prednosti bude patriť modifikácia zbraní elementmi alebo otvorené mesto, v ktorom budeme plniť rôzne (bláznivé) úlohy.

Zdroj: VG24/7