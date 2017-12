Call of Duty: Modern Warfare 3 - adrenalínová apokalypsa (multiplayer)

Tak teda pre tých, ktorým skutočne chýba hodnotiace číslo, ho tu máte. Aj s verdiktom.

5. dec 2011 o 12:30 Ján Kordoš

V recenzii singleplayeru sme Modern Warfare 3 tak trochu naložili. Napriek tomu, že to bola explozívna jazda, až nám vlasy viali od neskutočnej rýchlosti a tvár sa opálila od žiarivého tepla výbuchov. Príbehová kampaň sa dala zhltnúť ako malina, oproti konkurencii (nebudeme rátať produkciu EA), má jednoznačne náskok, len nám chýbali významnejšie, zapamätateľnejšie momentky. Od čohokoľvek s názvom Call of Duty však očakávame akosi automaticky len tú najvyššiu kvalitu. Čisto subjektívna sedmička, môže sa vám páčiť a nemusí, no je to len číslo - navyše nadpriemerné - a všetko dôležité ste našli v samotnom texte.

PREČÍTAJTE SI NAŠE HODNOTENIE PRÍBEHOVEJ KAMPANE MODERN WARFARE 3

Pohľad na podporu viacerých hráčov, resp. módov k tomu primárne určených, dáva Modern Warfare 3 ďalšie a ďalšie puntíky k dobru. Už dávnejšie totiž platí, že v sérii Call of Duty je single a multiplayer neoddeliteľnou súčasťou celkovej kvality samotného produktu. Bez seba by oddelene nemohli existovať ako plnohodnotný a masovo predávaný titul. Dnes sa pozrieme na ponuky Special Ops a klasický multiplayer. V podstate nepovieme nič nové a úvodné zhrnutie môžeme ukončiť prozaicky: nie je multiplayer ako multiplayer a ten v Modern Warfare 3 a Battlefield 3 je napriek zhodnej základnej myšlienke z pohľadu celkového zážitku neporovnateľný.

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Výhodou ponuky Special Ops je jednoznačne i to, že ponúka hráčovi rozšíriť si zážitok i v samostatnom hraní. Rozdelenie na časovo obmedzené misie, v ktorých plníte rôzne úlohy v známych reáliách, je síce na prvý pohľad skromnejšou zábavou, no zážitok rozhodne o niekoľko hodín rozšíria. Navyše nechýba ani všade úspešný mód odolávania nepriateľským vlnám v podobe Survival. Je možné ho hrať i kooperatívne, po každej vlne nepriateľov (zvyšuje sa počet protivníkov aj ich sila) máte čas na dokúpenie vybavenia a je len otázkou vašich schopností dokedy vydržíte. Spolupráca so živými hráčmi nie je vždy dokonalá, mnohí hrajú výhradne na svoje tričko, no jednotlivé mapy, ktorých je mimochodom niekoľko desiatok a sú prebrané z multiplayeru. Aby zábava gradovala, ste klasicky hodnotení získanými skúsenosťami, postava vám napreduje zvyšovaním svojej úrovne, odomykáte si lepšie zbrane a vybavenie pre ne, nové mapy.

Klasický multiplayer je svižný. Rýchly, agresívny, arkádový. Na rozdiel od Battlefieldu 3 je používanie vojenskej techniky absolútne vylúčené. Prestrelky samotné sú priam animálne, zomierať budete často, rovnako rýchlo však padajú aj nepriatelia. Žiadny extrémne sofistikovaný systém hrateľnosti v Modern Warfare 3 nenájdete, kopíruje úspešných predchodcov a v podstate i arkádovú kampaň. Avšak práve táto adrenalínová zábava robí z hrania multiplayeru nadopovaný zážitok. Nepotrebujete prepracované taktické skúsenosti, postačí presná muška, postreh a samozrejme i dobrá znalosť máp a zbraní. Instantná zábava, ktorá nemá chybu - znovu si vyberieme z niekoľkých tried, arzenál zbraní si postupne vyberáme sami, odomykáme nové a nové vylepšenia, otvárajú sa nám bohatšie možnosti ako sa na celkovo 16 mapách vyblázniť. K dispozícii je ohromný počet módov.

Nebudeme vám všetky popisovať, drvivú väčšinu poznáte sami. Zameranie na kooperáciu je doménou všetkých (nerátajúc klasický deathmatch). Spomenieme len dva nové. Kill Confirmed predstavuje klasický TDM, avšak tím získa bod až vtedy, ak hráč vezme zabitému nepriateľovi dog tag (vojenská známka), pričom je možné, aby tak spravil ktorýkoľvek člen tímu. Víťazom je skupina majúca na konte 65 “kill confirmed” bodov. Team Defender predstavuje zaujímavú obdobu CTF. Jeden z hráčov má vlajku a súper sa snaží zneškodniť práve túto postavu a následne ju musí i prevziať. Vtip je v tom, že obrancovia “vlajky” získavajú dvojnásobok bodov - útočiaci tím má teda za zabitie nepriateľa (nie nesúceho vlajku) 50 bodov, brániaci 100. Navyše slúži hráč nesúci vlajku aj ako radar a získava “zadarmo” 20 bodov za každý kill ako asistenciu pri jeho zabití. Kto skôr naplní limit 7500 bodov, vyhráva. Znie to jednoducho a zábavne, no tieto módy sa nedajú hrať hurá systémom. Ak sa do nich dostanete a máte vhodných parťákov, zábava je to zaručená.

Killstreaks odmeny ako také sú zrušené a nahradené tzv. Pointstreaks. Body získavate nielen za zabitie nepriateľa, ale na úlohy zameraných módoch i za splnenie konkrétnej činnosti v prospech tímu. V Capture the Flag je to napríklad ukoristenie vlajky. Konečne tak nie ste honorovaní len za zabitia, ale aj poctivé tímové hranie. Pribudli nové perky, niektoré boli odstránené, ich prínos či degradovanie hrateľnosti však overí až čas. Strike balíky sú rozdelené na tri zamerania (assault, support, specialist), voľba je tak pestrejšia a môžete vyberať podľa diania na mape. Maximálne dosiahnuteľný level sa tentoraz vyšplhal až na číslo 80. Hoci skúsenosti získavate pomerne rýchlo (oproti BF3 rozhodne), ste odmeňovaní za všetko možné, nie je to až také besnenie ako v predošlých dieloch. Potešilo nás, že používaná zbraň tentoraz “leveluje” samostatne a otvárajú sa tak možnosti jej vylepšenia osve. Vracia sa online split-screen mód a na zahodenie nie je Theatre mód, v ktorom nahrávate vaše úseky hrania a môžete ich spojiť do jednej ukážky.

Jednotlivé mapy sú rôznorodé a prepracované, zbrane nemajú s reálnymi predlohami mnoho spoločné, avšak multiplayer v Call of Duty bol vždy predovšetkým o zábave. Je to adrenalín, pri ktorom si paradoxne pokojne oddýchnete. Budete si užívať nenáročnú zábavu, možno nadávať na seba či ostatných hráčov (áno, vždy budú najhorší camperi, runneri a tie hnusné deti, ktoré sa stále len hrajú, všetko vedia a potom vás dávajú dole), ale k hraniu sa vrátite každý deň, nech hoci aj na hodinku, ako k príjemnému relaxu. Toto vždy v Call of Duty fungovalo a konkurencia sa naň nedokázala dotiahnuť. Multiplayer Modern Warfare 3 je nenáročná zábava, dobre ju poznáte z predošlých dielov a viete ako funguje. Nedostane vás technickým spracovaním, ani komplexnými hernými prvkami. Je to masová zábava s obrovským množstvom lákadiel okolo (mapy, módy, vylepšenia, odmeny, bonusy...).

Multiplayer Modern Warfare 3 je nenáročná zábava a vydržíte pri ňom až do ďalšieho dielu. Nie je to nič pre militantne založených hráčov, ide tu predovšetkým o efekt. Presne tak ako v kampani. Najnovšie Call of Duty teda nepriláka na vizuálnu pompéznosť a originalitu. Ponúka rokmi overenú hrateľnosť. Niekomu to stačí k famóznej jazde, ktorú si vychutnáva rok čo rok, niekto môže byť znechutený opakovaním toho istého. V starom kabáte, len v novom obale. Za nemalé peniaze. Že je ale Call of Duty: Modern Warfare 3 kvalitným kúskom, musí uznať každý súdny človek.