Obedná pauza: Joe Destructo

5. dec 2011 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Joe Destructo je rázny mládenec, ktorému nerobí problém zničiť všetko, čo mu príde do cesty, aby zabránil kriminálnikom vo vyčíňaní v meste. Zoberte zákon do svojich rúk a vystrieľajte všetko, po čom sa dá strieľať. Niektorí protivníci su schovaní v budovách, ktoré môžete taktiež zlikvidovať. Tak poďme do toho ..

Ovládanie:

Šípky a myš.



