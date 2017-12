Tipy a triky z nového čísla CDtip-u - Netscape Navigator 4.7

Na vloženie označenej časti dokumentu do schránky môžete okrem menu “Edit” aj kliknúť pravým tlačítkom do označenej oblasti a zvoliť “Copy” (to sa objaví len keď je niečo označené). Rovnaký efekt má aj klávesová kombinácia Ctrl-C. Zo schránky dostanete daný text (napr. do Wordu) pomocou “Vložiť” (“Paste”) alebo klávesovej skratky Ctrl-V.