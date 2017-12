Ako si vybrať televízor?

Väčšia uhlopriečka, 3D zobrazenie a prístup na internet. To sú tri dôvody, ktoré motivujú spotrebiteľov siahnuť po novom televízore aj napriek tomu, že ten, čo majú doma, ešte nedoslúžil.

3. dec 2011 o 0:00 Milan Gigel

Mať v domácnosti plochý televízor už neznamená, že ste za vodou. Ak má za sebou niekoľkoročné používanie, je viac ako isté, že zaostáva za tým, čo dnes nájdete na pultoch predajní. Kvalita zobrazovania sa v posledných rokoch výrazne vyšvihla nahor, a tak niekoľkoročný plochý televízor už nedokáže konkurovať súčasným modelom. Zrýchlila sa odozva pri zobrazovaní, podstatne sa zlepšilo farebné podanie a obraz je ostrejší, bez rozmazávania.

Klesajúce ceny televízorov a nové technológie motivujú spotrebiteľov k tomu, aby starší televízor odsunuli do spálne či niektorej z izieb v domácnosti. Do obývačky hľadajú náhradu s väčšou uhlopriečkou, lepším obrazom a funkciami, ktoré ponúkajú doplnkovú zábavu. Ide hlavne o spoluprácu s internetom, ktorý mení televízor na multimediálny počítač.

Kedy sa kúpa 3D televízora vyplatí ak vo vašej domácej zbierke nechýba žiadny nový blu-ray disk

v prípade, že technológie sú vaším koníčkom

máte mobil, fotoaparát alebo kameru, ktorým 3D technológie nie sú cudzie

Medziročný prepad cien je natoľko výrazný, že v rovnakej cenovej kategórii každý rok stúpa veľkosť uhlopriečky nahor.

Veľká uhlopriečka nesklame

Nie je nezvyčajné, ak 82-centimetrový LCD televízor uvoľní miesto pre 93- či 101-centimetrovú televíziu s LED podsvietením so smart výbavou. Domácnosti trávia pred televíznou obrazovkou čoraz viac času na úkor iných aktivít. Výrobcovia si to uvedomujú. Keďže analógové káblovky sú na väčšine Slovenska už minulosťou a terestriálne vysielanie je bez výnimky digitálne, netreba sa obávať toho, že sa na veľkej obrazovke prejaví slabá kvalita obrazu, ktorá spotrebiteľov v minulosti nemilo zaskočila. Aj v malej obývačke môžete sledovať televízor s metrovou uhlopriečkou bez toho, aby ste sa cítili nepríjemne.

3D bez duchov

Televízory, ktoré vstúpili s technológiou plastického 3D obrazu na trh začiatkom roka 2010, spotrebiteľov príliš nepresvedčili o tom, že je to presne to, po čom túžia. Mnohí sa sťažovali na závraty, bolesti hlavy či zvýšené napätie pri sledovaní. Mohli za to zobrazovacie panely, ktoré neboli dostatočne rýchle na to, aby zvládli sľuby technologických gigantov.



Firmy to dnes priznávajú. Panasonic vynovil svoje NeoPDP panely technológiou Short Stroke Phosphor, Philips vynovil LCD panely s LED podsvietením. Nové generácie panelov sú rýchlejšie.

Ako to funguje

Väčšina televízorov využíva aktívnu 3D technológiu, pri ktorej preblikáva pred očami obraz pre pravé a ľavé oko. Aktívne okuliare na zlomok sekundy zatemnia vždy jedno z očí, aby druhé videlo to, čo vidieť má. Ide o najbežnejšie riešenie, ktorého slabinou sú pomerne drahé okuliare, ktoré musí mať každý divák pred obrazovkou.



Menej používanou technológiou je pasívne 3D zobrazenie, pri ktorom je polarizovaný obraz pre obe oči na obrazovke súčasne. Jednoduché okuliare s polarizačnými filtrami ho rozdelia pre oči na dva samostatné obrazy. Túto technológiu ponúka napríklad firma LG. Výhodou je, že v škatuli s televízorom nájdete okuliare pre každého člena v domácnosti.

Náhrada: z obyčajného viac

Zobrazenie 3D nie je pevne viazané na 3D filmy z blu-ray diskov či digitálne vysielanie káblových operátorov a šíriteľov televíznych staníc cez satelit. Mnohé televízory sú vybavené funkciou, ktorá sa snaží ilúziu priestoru s menším či väčším úspechom vykúzliť z obyčajného vysielania. Využívajú pri tom rôznu ostrosť obrazu v rôznych častiach scény. Čo je ostré, patrí vpred, čo sa rozmazalo, ide do pozadia.



Kúpa 3D televízora môže byť výhodnou investíciou k hernej konzole, kde môže výrazne zvýšiť zážitok z hrania herných titulov. Ak však nepatríte medzi vášnivých zberateľov filmových blu-ray diskov a váš káblový operátor nemá v ponuke dostatok 3D obsahu, kúpa takéhoto televízora je skôr investíciou do neistej budúcnosti. Vývoj televízorov sa môže uberať iným smerom.

Lákajú hlavne ceny

Neutíchajúci záujem o televízory spočíva hlavne v ich cene, ktorá je v pomere k výške rodinných rozpočtov dostupná. Kým v minulosti sme boli zvyknutí, že investícia do televízora je výdavkom na desaťročie, tempo, akým rastú uhlopriečky a prichádzajú nové technológie meniace úžitkovú hodnotu, skracuje tento polčas na polovicu. Dnes už nejde o to, ako sa výrobcovia snažia presvedčiť kupujúcich o tom, aký úžasný obraz ich televízor má. Veľkosť obrazu a pripojenie k internetu sú omnoho zaujímavejšie.

Spotreba energie klesá Nižšej spotrebe má napomôcť sama technika. Ak na dlho odídete z miestnosti, televízor sa sám vypne. Veľkým strašiakom sú pre výrobcov televízorov regulačné národné úrady. Tie stanovujú pravidlá pre energetickú účinnosť spotrebičov, medzi ktoré sa chystajú čoraz pevnejšie vtlačiť aj televízory. Preto sa výrobcovia snažia znížiť spotrebu energie najrôznejšími úpravami. Označeniami energetickej triedy sa snahy úradov nekončia.



Výrobcovia tlačia spotrebu v pohotovostnom režime k nule, využívajú rôzne technológie na dosiahnutie maximálneho kontrastu pri nízkom jase a snažia sa prispôsobiť podsvietenie LCD televízorov tak, aby sa jeho intenzita prispôsobovala potrebám celoplošne alebo v jednotlivých zónach zobrazenia. Úspornejšie sú aj plazmové panely.



Sony zachádza ďalej za hranice štandardu a skúma správanie diváka, aby televízor odhalil moment, keď sa na dlhšie vzdiali z miestnosti alebo zaspí. Televízor sa automaticky vypne, aby šetril energiu.

Internet mení domáci prijímač na počítač Výrobcovia v posledných dvoch rokoch ukázali, že to s inteligentnými smart televízormi myslia vážne. Televízory sa vďaka rýchlejším čipom menia na multimediálne počítače, na ktorých možno prehliadať internetové stránky, spúšťať rôzne softvéry a pristupovať k internetovým archívom televízií a videopožičovniam, ktoré za poplatok sprostredkujú prístup k žiadaným filmovým titulom. Je to, akoby ste sedeli pred rýchlym mobilom s gigantickou obrazovkou. Ak máte dostatočne rýchlu internetovú prípojku a bezodný účet, požičovňu máte na dosah ruky. Čo patrí do SMART výbavy? multimediálny prehrávač pre fotografie, hudbu a videá

brána pre prístup k multimédiám na počítačoch v domácej sieti

prístup k internetovému archívu televíznych relácií

videopožičovňa s plateným obsahom

YouTube, Flickr, Picasa a ďalšie internetové úložiská

katalóg bezplatných a platených aplikácií a hier

spravodajské servery a RSS čítačka

internetový prehliadač

softvér pre videokomunikáciu

výbava pre diaľkové ovládanie a vzdialenú obrazovku Keďže služby nie sú štandardizované, každý výrobca má svoju vlastnú platformu a portfólio dostupných funkcií.

Všetko sa točí okolo repozitára, ktorý ponúka bezplatný a platený obsah partnerov výrobcu televízora na konkrétnom trhu. To, čo Google a Apple naštartovali svojimi televíznymi set-top boxmi, to na svoje plecia preberajú výrobcovia televízorov. Ponuka služieb v Európe a dostupnosť obsahu však za Amerikou výrazne zaostávajú. Ponuky výrobcov sa líšia V televízoroch Philips nájdete internetový prehliadač Opera, Panasonic zapracoval na svojej platforme Viera Connect Market, Samsung umožňuje spárovať televízor s tabletom či mobilom v úlohe sekundárneho displeja. Každý z výrobcov má partnerstvo s nejakou videopožičovňou a prepája sa so spravodajskými a multimediálnymi servermi.



To, čo máte dostupné v momente kúpy televízora, sa však vďaka aktualizáciám firmvéru mení. Ak výrobca pridá nové služby a funkcie, televízor si ich z internetu stiahne a aktivuje. Tí odvážnejší môžu experimentovať v nastaveniach s voľbou iných krajín, aby získali prístup k službám, ktoré na našom trhu nie sú aktívne. Komunikujú s okolím Nie je výnimočné, ak môžete k televízoru pripojiť webkameru pre to, aby ste mohli uskutočňovať cez Skype videohovory. Viera od Panasonicu sa spáruje s herným ovládačom na hranie hier, nájde spoločnú reč aj s váhou či bežeckým pásom na budovanie kondičky. Zdá sa však, že výrobcovia majú snahu spojiť svoje sily, aby priestor v ich televízoroch bol otvorený širokej škále partnerov. Philips, LG a Sharp založili spoločnú skupinu, ktorá má stanoviť štandardy.



Televízory bojujú o pozornosť spotrebiteľov prostredníctvom internetu a softvérov s notebookmi, počítačmi a mobilmi. Ukázalo sa, že v nich možno spojiť komfort pohodlného sedenia v obývačke so záujmami, ktoré sme si napĺňali pred počítačom. Nepotrvá dlho, kým sa na televíznej obrazovke objavia aj časopisy a denná tlač.

Osem tipov pre dobrú kúpu

1. Veľký obraz, veľký zážitok

Čím väčšia uhlopriečka, tým lepšie. Kým v roku 1948 americký časopis Popular Science písal, že 17-centimetrovú uhlopriečku televízora je najlepšie sledovať zo vzdialenosti dvoch metrov v kruhu trojčlennej domácnosti, dnes sa 82 centimetrov považuje pred obývačkovou pohovkou za minimum.

2. S technológiou si hlavu nelámte

Či sa rozhodnete pre plazmový panel, LCD televízor s LED podsvietením alebo LCD klasiku, záleží iba na vašom vkuse. Technológie sa rokmi vyrovnali a za svoje peniaze dostanete takú kvalitu, za ktorú ste si zaplatili. Žiadny z televízorov vám však v domácnosti neponúkne taký obraz ako v predajni, pretože sa bude líšiť nielen osvetlenie miestnosti, ale aj signál, ktorý budete na obrazovke pozerať. Digitálny satelit či káblovka so živou nahrávkou nemôžu súperiť s animáciami z blu-ray nosiča. Ak je váš televízor nočným spoločníkom, nenechajte sa zlákať na tenké LED televízory s bočným podsvietením. Je nerovnomerné a na okrajoch televízorov vás bude hnevať vyšší jas.

3. 3D nie je pre každého

Trojrozmerná výbava vyspelých modelov je pre televízneho diváka skôr čerešničkou na torte pre príležitostnú zábavu ako každodenným štandardom. Poteší, ak si môžete 3D rozprávku z blu-ray disku pozrieť v inej perspektíve, okuliare však budú po väčšinu času zapadať prachom. Iná situácia nastane v prípadoch, že je herná konzola v obývačke stredobodom pozornosti. Dej hry je v plastickom svete skutočne strhujúci.

4. Preskúmajte inteligentnú výbavu

Nie je smart ako smart, preto venujte dostatok času tomu, aby ste v predajni zistili, na čo všetko dokáže televízor využiť internetovú prípojku. Nahliadnite do ponuky videopožičovne, vyskúšajte si niektoré softvéry a skúste prehrabať archívy multimédií. Zistíte, že každá značka používa svoj vlastný systém, ktorý sa líši od ostatných. Preverte si, akú rýchlu prípojku budete pre požičovňu potrebovať, ak ju plánujete používať. Nechcete predsa skončiť so sekaním pri sledovaní. S internetom úzko súvisí aj diaľkový ovládač, ktorý k televízoru patrí. Je veľmi zdĺhavé vypisovať prihlasovacie mená a texty pomocou šípok, ak iný model spolupracuje s klávesnicou alebo ovládačom, ktorý má na gombíkoch aj písmená abecedy.

5. Digitál je podmienkou nielen pre televíziu

DVB-T tuner je nepísaným štandardom rovnako, ako množstvo digitálnych a analógových vstupov. Pred kúpou nového televízora preskúmajte konektor domácich multimediálnych prehrávačov a set-top boxov, aby ste mali istotu, že z nich dosiahnete maximum. Ak chcete využiť maximálnu možnú kvalitu, bez HDMI prepojenia to nepôjde.

6. Za hranicami obsahu

Televízory sa líšia aj v tom, ako si rozumejú s počítačovými multimédiami. Niektoré dokážu cez sieť prehrávať videá, hudbu a prezerať fotografie uložené na notebookoch a počítačoch v domácej sieti. Iné využívajú zabudovanú čítačku kariet a USB porty na to, aby z nich prehrali všetko, čo naservírujete. Prezrite si podporovanú škálu formátov a vyskúšajte si, čo televízor dokáže. Nebojte sa pouvažovať aj nad videotelefonovaním cez Skype s kamerou pripojenou k USB konektoru.

7. Iný kraj, iný mrav

Internet je skvelým zdrojom informácií o tom, čo ktorý televízor dokáže a ktorý nie. Buďte však obozretní pri čítaní textov vydaných v cudzine, pretože ponuka funkcií je v každej krajine odlišná a softvérová výbava televízorov sa mení. Najviac vám prezradia stránky výrobcu a domácich časopisov.

8. Nákup cez internet nemusí byť najvýhodnejší

Internetový nákup šetrí peniaze a pomôže vám vysporiadať sa s prepravou televízora domov. Nie vždy však platí, že na televízore ušetríte 10 percent jeho ceny. Pred koncom roka sa cenová politika v kamenných predajniach mení, pretože zastúpenia značiek potrebujú uzavrieť rok s takým objemom predaja, aký naplánovali. Prichádzajú s cenami, ktoré dokážu prekvapiť.