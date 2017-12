Pri kúpe smartfónu nedajte len na dizajn

Pri väčšom pracovnom vyťažení je lepšia hardvérová klávesnica. Písanie na jej virtuálnej verzii rýchlo unaví prsty a otupí pozornosť.

2. dec 2011 o 23:55 Matúš Paculík

Obyčajný mobil alebo smartfón?

Kto žije internetom, sociálnymi sieťami, zábavou a prácou, toho bude klasický telefón zbytočne obmedzovať. Aby však kupujúci za svoje peniaze dostal, čo od výrobku očakáva, treba si oťukať funkcie nového mobilu vopred.

Sociálne siete na 100 percent

Facebook, Twitter, Foursqare alebo LinkedIn? Lákavú predstavu o neustálej komunikácii s priateľmi cez sociálne siete napĺňa každý inteligentný telefón. Niektorí výrobcovia sa postarajú o to, aby ich používatelia sociálne siete mohli využívať už po vybalení výrobku zo škatule, iní nových majiteľov posmelia v tom, aby si na ich podporu stiahli niektorý z voľne dostupných softvérov. Čítanie a uverejňovanie správ je otázkou sekúnd a na pripojenie práve odfotenej momentky určite netreba skúsenosti. Stačí iba ťuknúť na displej.

Stratiť by ste sa už nemali

Každý moderný mobil obsahuje GPS prijímač, vďaka ktorému dokáže určiť majiteľovu presnú polohu. A aj keby nefungoval, tak si vie vypomôcť internetom. Ťažkú hlavu si netreba robiť ani so samotnou navigáciou. Nokia má vo svojich zariadeniach vynikajúce Ovi mapy, Android a iOS využívajú podklady od Googlu a Windows Phone obsahuje Bing mapy. Tam, kde je signál, tam už niet blúdiacich ľudí.

Multimédiá do vrecka

Výkon dnešných smartfónov nie je ďaleko od počítačov z pred pár rokov a tento potenciál využívajú multimédiá. Hry sú graficky čoraz viac dokonalejšie a pre platformu od Applu a Googlu ich je dostupné obrovské množstvo. Prehrávanie videa je štandardom, niektoré modely dokážu prehrať aj video vo vysokom rozlíšení a preniesť ho do televízora. Ak nový majiteľ dobre preskúma detaily výbavy, možno zistí, že mobilom bude môcť ovládať televízor a na jeho displeji si pozrie, čo sa deje u neho v domácnosti.

Mobilná kancelária

Rýchlo si pozrieť nový e-mail, napísať odpoveď, skontrolovať excelovskú tabuľku, prezentáciu alebo dôležitý text a doplniť ho o poznámky. Úlohy pôvodne určené len pre manažérske mobily zvládajú smartfóny bez väčších problémov. Pre väčšie pracovné vyťaženie však odporúčame smartfóny vybavené aj hardvérovou klávesnicou. Písanie na virtuálnej klávesnici rýchlo unaví prsty a otupí pozornosť.

Výber je široký

Pri výbere smartfónu by nemal mať najväčší vplyv dizajn. Prednosť má kvalita spracovania, veľkosť displeja, výkon hardvéru a dôležité sú aj samotné funkcie. Z iOS zariadení je aktuálnym hi- tom nový iPhone 4S, pre multmédiá to je androidový HTC Sensation XE a Windows Phone platformu naštartujú novinky od Nokie.