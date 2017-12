More vyplavilo k talianskym brehom mohutného hlavonožca

K severotalianskym brehom blízko prístavu Imperia vyplavilo more mohutného hlavonožca s telom asi päť metrov dlhým. Stalo sa to síce už v apríli, talianska verejnosť sa to však dozvedela až teraz prostredníctvom rozhlasovej stanice Radio anchi‘io v progra

7. jún 2001 o 0:00

0 me venovanom tajomným živočíchom. Chobotnica už nevykazovala žiadne známky života, keď ju morský prúd zaniesol k pláži. Niekoľkým ľuďom sa podarilo mohutného hlavonožca vyfotografovať, úsilie dostať kolos na breh sa však skončilo neúspechom. „Ide o mimoriadny úkaz, pretože chobotnice takých rozmerov sa v oblasti Stredozemného mora nevyskytujú. Obvykle žijú v studených vodách, a to vo veľkých hĺbkach," povedal Maurizio Mosca, jeden z talianskych expertov na kryptozoológiu. Mosca je autorom knihy Morské príšery, ktorá sa zaoberá aj pátraním po stopách potvrdzujúcich existenciu gigantických exemplárov zvierat, ktoré veľmi pravdepodobne žili v oceánoch v dávnej minulosti. Kniha informuje o vôbec najväčších hlavonožcoch, ktoré skončili v hĺbkových sieťach novozélandských rybárov. Tieto chobotnice dosahovali dĺžky až 20 metrov. V Taliansku zatiaľ najväčší exemplár hlavonožca našli v roku 1986 na pláži pri Sapri na juhu krajiny – chobotnica merala okolo 12 metrov. (čtk)