Pätnásť tipov na vianočné darčeky pre vašich najmilších

Neviete, čo by ste kúpili najbližším? Ak už máte jasno aspoň v rozpočte, pripravili sme pre vás niekoľko možností.

1. dec 2011 o 18:40 Milan Gigel

1. Kapsulové kávové centrum

Pre koho: Pre každého kávičkára, ktorý nemá čas stať sa profesionálom, aby sa naučil skrotiť espresso kávovar.

Prečo: Kapsulový kávovar je tým najjednoduchším nástrojom na prípravu kávových nápojov. Vďaka presne dávkovaným surovinám a správnej teplote vody chutia pripravené nápoje vždy rovnako. Je dizajnovou dominantou kuchyne, nestojí veľa a jediné tlačidlo sa postará o to, aby vôňa kávy ovládla celý príbytok. Kávovar si vystačí s minimálnou údržbou a netrpí ani v obdobiach, keď stojí pre obmedzený rozpočet bez kapsúl nepovšimnutý na kuchynskej linke. Nikdy nie je predmetom hádok a pri každom puknutí a zasyčaní horúcej vody je jasné, že prichádza moment pohody.

Naša rada: Nielen dizajn, ale aj ponuka kapsúl by vás mala pri rozhodovaní ovplyvniť. Myslite na to, že do kávovaru budete môcť vložiť iba kapsule jediného výrobcu, ich sortiment a ceny sú pevné.

Koľko zaplatíte: 80 eur a viac

2. Tichý vysávač

Pre koho: Pre všetkých, ktorým prekáža hluk sobotného upratovania pri sledovaní televízora.

Prečo: Nič nedokáže nahnevať pri sledovaní televízora viac ako hlučný vysávač, ktorý sa každých pár minút ozýva z inej izby v tých najlepších pasážach filmového trháka. Ak si chcete užiť pohodu s vyloženými nohami na konferenčnom stolíku, nachystajte pod vianočný stromček vysávač, ktorý neruší. Výrobcovia v posledných dvoch rokoch intenzívne ultmili hluk motorov bez ohľadu na to, či zbierajú prach a nečistoty do vrecka, alebo cyklónovej zbernej nádoby.

Naša rada: Keďže hlučnosť v decibeloch stúpa v geometrickom rade, menšia hodnota vždy znamená výrazne tichší chod. Vysávač so 66dB je omnoho tichší ako 71 dB, aj keď v číslach nie je rozdiel veľký.

Koľko zaplatíte: 120 eur a viac

3. Domáca pekáreň

Pre koho: Pre všetkých, ktorým je teplé biele pečivo bližšie ako poctivý krajec čierneho chleba.

Prečo: Chlebopiecka je výzvou nielen pre ženy, ale aj mužov, ktorí chcú mať úplne jasno v tom, čo jedia. Malý robot riadený časovačom premieša múku so soľou, vodou a droždím, aby ju premenil na toustový chlieb s dierami po hákoch, ktoré ozvláštnia nejeden krajec z čerstvého bochníka. Z komických experimentov sa v priebehu niekoľkých týždňov môže stať hoby, ktoré prerastie do vypekania najrôznejších dobrôt. Nie je tajomstvom, že chlebopiecka vymiesi akékoľvek cesto lepšie ako ten najdrahší kuchynský robot. O pečení však toho veľa nevie, a tak je lepšie využiť služby rúry, ktorá doposiaľ driemala pod sporákom.

Naša rada: Domáce pekárne sa podstatne líšia hlučnosťou, ktorá môže byť prekážkou, ak sa rozhodnete pre ranné automatické pečenie s časovačom. Uprednostnite modely s dvoma hákmi pred tými, ktoré miesia cesto jediným.

Koľko zaplatíte: 40 eur a viac

4. Holiaci strojček

Pre koho: Pre mužov, ktorí trávia pri počítači toľko času, že nemajú čas zájsť do kúpeľne.

Prečo: Batériou napájaný holiaci strojček s trojicou okrúhlych hláv je malý zázrak, ktorý sa na pracovnom stole vedľa notebooku postará o to, aby bol každý chlap fešák aj napriek tomu že pre nedostatok času začal považovať holenie za zbytočné. Momenty, keď neposedné ruky pri čakaní na aktualizáciu antivírusu, načítanie stránky či odoslanie správy netrpezlivo klopkali po stole, sú preč. Každá takáto chvíľa sa premení na rituál, keď príručná kosačka pokosí strnisko na lícach a brade, aby bol svet o čosi krajší.

Naša rada: Čím pružnejšie sú hlavy upevnené k telu strojčeka, tým lepšie dokáže kopírovať krivky tváre. Systém automatického umývania v stojane rozhodne oceníte.

Koľko zaplatíte: 30 eur a viac

5. Akumulátorový skrutkovač

Pre koho: Pre mužov, ktorí sa neboja postaviť tvárou v tvár výzvam domácnosti.

Prečo: Akumulátorový skrutkovač je najuniverzálnejším pomocníkom pri majstrovaní v domácnosti a vo dvore. So správnou súpravou vrtákov a skrutkovacích bitov sú každé ruky s troškou odvahy zlaté. Posteľ, ktorej sa začali rozchádzať nohy, polička, ktorá chýba v kúpeľni, či doplnky, ktoré by mohli sprehľadniť ukladanie kuchynskej výbavy, sú akoby zázrakom pripravené na použitie. Nuž čo by to bolo za muža bez poriadneho skrutkovača? Azda by ste pre každú drobnosť neplatili hodinovému manželovi z inzerátu.

Naša rada: Výrobok s Li-Ion akumulátormi je ľahký v ruke a ak pracujete v stiesnených podmienkach, zabudované LED svietidlo je veľkým pomocníkom.

Koľko zaplatíte: 50 eur a viac

6. Digitálny satelitný set-top box

Pre koho: Pre všetkých, ktorí už nie sú ochotní platiť mesačný poplatok poskytovateľovi káblovky.

Prečo: Digitálny satelitný set-top box s prístupovou kartou otvorí bez ďalších mesačných platieb niekoľko desiatok slovenských a českých televíznych kanálov, ku ktorým možno pridať stovky bezplatne vysielaných hraničných televíznych staníc. Šikovný set-top box so zabudovaným pevným diskom nahrá podľa rozpisu obľúbené relácie a umožní ich sledovanie na televíznej obrazovke, alebo v počítači. Výhodou je, že za nízky poplatok si možno na obmedzený čas sviatkov či dovolenky predplatiť za pár drobných kanály, na ktoré inokedy nemáte čas.

Naša rada: Ak máte v byte viac televíznych prijímačov a chcete sledovať satelitné programy na všetkých, požiadajte predajcu, aby vám navrhol riešenie na mieru.

Koľko zaplatíte: 200 eur a viac

7. Multimediálny set-top box

Pre koho: Pre každého, koho už nebaví hrbiť sa pri obrazovke počítača.

Prečo: Je úžasné, ak je internet natoľko štedrý, že dokáže zaistiť prístup k filmovým trhákom a seriálom skôr ako televízie káblovky. Prenášať však opakovane notebook pre pohodlie zo stola do obývačky a späť však nie je príliš pohodlné. Multimediálny set-top box pripojený k televízoru a domácej sieti je vhodným riešením. Stiahne z internetu na požiadanie všetky novinky, prehrá ich na televíznej obrazovke a ak treba, nahliadne aj na pevné disky počítačov v domácnosti. A ak by vám to bolo málo, niektoré vám otvoria prístup k televíznym kanálom, za ktoré by ste museli inak platiť.

Naša rada: Pri výbere sa zamerajte nielen na škálu podporovaných formátov, ale aj na pridanú hodnotu vo forme doplnkových funkcií firmvéru. Môžete nimi získať prístup k obsahu, pre ktorý by ste inak museli používať naďalej svoj počítač.

Koľko zaplatíte: 80 eur a viac

8. Sublimačná fototlačiareň

Pre koho: Do každej domácnosti v ktorej je fotoaparát.

Prečo: Je na škodu, ak fotografie z digitálu zostávajú iba na pevnom disku a v internetových galériách kde nikdy nevyniknú ich skutočné farby. Sublimačná fototlačiareň počítač nepotrebuje. V štyroch priechodoch vytlačí s pomocou farebnej fólie na špeciálny papier snímky priamo z pamäťovej karty a vtisne im do zachytenej atmosféry čaro jasných farieb a lesku. Vždy je vopred známe, koľko centov bude fotografia stáť, a nikdy sa nestane, že náplň zlyhá skôr ako naplní svoje poslanie. Je to malý zázrak, ktorý naplní albumy do ktorých prestali pribúdať fotografie pred desiatimi rokmi.

Naša rada: Cena spotrebného materiálu prezradí viac ako cena samotnej tlačiarne. Balenie vždy obsahuje transferovú fóliu a papiere pre presný počet snímok, čo vám vopred prezradí, ako hlboko siahnete do peňaženky pri prevádzke.

Koľko zaplatíte: 80 eur a viac

9. Meteostanica

Pre koho: Pre mužov a ženy, ktoré neveria televíznym rosničkám.

Prečo: Domáca meteostanica nesleduje ani satelitné snímky oblakov, ani sa nesnaží vedátorsky spracovávať informácie zo stoviek pozemných staníc, ktoré merajú teplotu, vlhkosť vzduchu, zrážky a atmosferický tlak pre vedcov. Namiesto toho sa spolieha na svoje jednoduché senzory a sedliacky rozum, ktorý odhalí, či sa počasie zlepší, alebo smeruje k horšiemu. Výhodou je, že sa takmer nikdy nemýli a nerozhádže ju ani vypadnutá káblovka, ani prerušené internetové vedenie. Dá sa na ňu skutočne spoľahnúť.

Naša rada: Ak na displeji meteostanice nevidíte presnú informáciu o atmosférickom tlaku a hodnota vlhkosti nie je dostupná pre exteriér ani pre interiér, meteostanici sa radšej vyhnite.

Koľko zaplatíte: 30 eur a viac

10. Projektor

Pre koho: Pre filmových fanúšikov, ktorí majú radšej obývačku ako kino.

Prečo: Dnes už veľkou uhlopriečkou televízora neohúrite ani svoje zmysly, ani závistlivé návštevy. Iba projektor s kvalitným plátnom visiacim zo stropu dokáže v obývačke vyčariť tú správnu filmovú atmosféru. Či už berie signál z digitálneho set-top boxu, počítača, alebo blu-ray prehrávača, obraz na stene vždy vyrazí dych aj po tom, čo si človek naň privykne. A ak je vybavený optikou pre 3D projekciu, z filmového plátna vyskočia herci priamo do obývačky.

Naša rada: Pri malej izbe je dôležité, aby pre veľkú uhlopriečku plátna bol projektor vybavený dostatočne širokouhlým objektívom.

Koľko zaplatíte: 270 eur a viac

11. Výčapné zariadenie

Pre koho: Pre mužov, ktorí milujú čerstvo natočenú penu.

Prečo: Čerstvo načapovanému pivu sa nevyrovná žiadne fľaškové. A to platí aj doma. Výčapné zariadenia už nie sú iba výsadou barov a krčiem.

Prichádzajú do domácností, aby dodali zlatistému moku tú správnu formu pre osvieženie. Domáci výčap šetrí čas, peniaze a prináša pohodu pre každého labužníka.

Naša rada: Čo poradiť milovníkom piva? Len toľko, aby to s ním príliš nepreháňali.

Koľko zaplatíte: 110 eur a viac

12. Masážne kreslo

Pre koho: Pre každého, kto hľadá po presedenom dni odpočinok.

Prečo: Kto nemá čas na aktívny oddych po dni strávenom v práci v kancelárii, mal by si dopriať aspoň masáž, ktorá sa postará o zdravie svalov a kostí. Masážne kreslo je riešením, ktoré prinesie radosť všetkým členom domácnosti. Technika nahradí ruky skúseného maséra a uvoľní zaseknutý chrbát i stuhnutú šiju. Ak masáž nie je tým najlepším relaxom po únavnom výlete, ponúkne pohodlie pri zaspávaní pred televíznou obrazovkou.

Naša rada: Viac ako tisíc slov vám pri výbere prezradí hodinové posedenie v jeho pohodlí, aby ste si spravili jasnú predstavu v tom, čo dokáže. Predajcovia zvyčajne kvetnatými rečami opisujú štandard, ktorý sa vám neskôr môže zdať nedostatočný.

Koľko zaplatíte: 500 eur a viac

13. Navigácia do auta

Pre koho: Pre vodičov, ktorí bez mapy netrafia na správne miesto.

Prečo: Navigácia v mobile je síce zadarmo a dokáže sa vyrovnať s nástrahami veľkomiest, tá do auta však vždy ponúkne väčší komfort a „inteligenciu“. To preto, že výrobcovia navigačných zariadení nikdy neprepustia svoj trh výrobcom mobilov. Automobilová navigácia má kvalitné mapy, disponuje informáciami o obmedzeniach a ak je vyzbrojená najnovšími technológiami, prezradí vám, kde tankovať najlacnejšie a ktorá cesta bola pred hodinou uzavretá pre obchádzku.

Naša rada: Bezplatné aktualizácie máp a bonusové informačné služby výrobcu sú veľkou prednosťou. Nespoliehajte sa na nelegálne aktualizácie z internetu, ktoré vám môžu spôsobiť problémy.

Koľko zaplatíte: 300 eur a viac

14. Stojan k notebooku

Pre koho: Pre všetkých, ktorí sa pri počítači necítia pohodlne.

Prečo: Notebooky vytlačili zo stolov počítače aj napriek tomu, že majú všetky predpoklady na to, aby zničili naše chrbty a ublížili prstom píšucim na ich klávesnici. Ergonomický stojan, klávesnica a myš sú riešením, ktoré ich dostanú do polohy, keď telo netrpí. Stačí drobná zmena na pracovisku a človek sa cíti po hodinách surfovania menej unavený. Dobrý stojan zabráni aj prehrievaniu notebooku, čím predĺži jeho životnosť.

Naša rada: Dobre navrhnutý stojan musí dostať displej notebooku do výšky vašich očí a zaistiť jeho tiché chladenie. Pohodlná klávesnica s myšou vám musia zaistiť pohodlie, na ktoré ste po roku používania notebooku už možno zabudli.

Koľko zaplatíte: 90 eur a viac

15. Fotorámik

Pre koho: Pre starých rodičov, ktorí nevisia na Facebooku.

Prečo: Digitálny fotorámik dokáže sprostredkovať život detí a vnúčat starým rodičom, ktorí nie sú fanúšikmi počítačových technológií. Či už zo zabudovanej pamäte, alebo z karty budú v nekonečnom slede zobrazovať snímky, ktoré im naservírovali ich potomkovia. A ak má fotorámik internetové pripojenie, možno doň odosielať snímky aj na diaľku. Aby starí rodičia vždy vedeli, že nežili na tomto svete zbytočne.

Naša rada: Viac ako uhlopriečka displeja rozhoduje o kvalite zobrazenia jeho rozlíšenie. Čím viac bodov displej má, tým bude fotografia detailnejšia. Farbami sa však papieru nikdy nevyrovná.

Koľko zaplatíte: 25 eur a viac

16. Umývačka riadu

Pre koho: Pre gazdinku, ktorá sa stará o domácnosť plnú nevďačných lenivcov

Prečo: Ak umývačka riadu nahradí ktorúkoľvek 60-centimetrovú skrinku pod pracovnou doskou kuchynskej linky, je to ako by do domácnosti prišla pomocná ruka. S neuveriteľne nízkou spotrebou vody v priebehu dvoch hodín umyje a vyleští nielen príbory a taniere, ale aj hrnce, plechy na pečenie, detské hračky, kolieska z kosačky a čokoľvek, čo znesie agresívnu chémiu čistiacich práškov a tabliet. A ak by predsa len na začiatku bola drobná nedôvera v techniku, veľmi rýchlo sa vytratí. Len aby v priebehu mesiacov nevznikla túžba po druhej umývačke, aby tú prvú nebolo treba po každom umytí vykladať.

Naša rada: Čím menej vody a energie umývačka minie, tým dlhšie sú jej čistiace programy. Aby bola prevádzka čo najlacnejšia, nenechajte sa zlákať na tablety a používajte čistiace prášky.

Koľko zaplatíte: 370 eur a viac