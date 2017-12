Vedci našli zbraň proti HIV, funguje u myší

Genetici dokázali ochrániť myši pred nákazou HIV. Teraz to chcú otestovať na ľuďoch.

1. dec 2011 o 16:18 Tomáš Prokopčák

Vírusové čiastočky HIV (zelenou) pučia z bielych krviniek.(Zdroj: FOTO – CDC/ C. Goldsmith)

PASADENA, BRATISLAVA. Ten vírus je nočná mora lekárov, pacientov i vedcov. Objavil sa pred tridsiatimi rokmi, no napriek intenzívnemu výskumu stále nepoznáme liek.

A nepoznáme ani účinný medicínsky spôsob, ako so šírením vírusu HIV, ktorý spôsobuje ochorenie AIDS, bojovať.

Môže sa to však zmeniť. Genetici tvrdia, že možno prišli na prvý takýto postup. Ten sa však líši od všetkého, čo sa dosiaľ vyskúšalo – vrátane nie práve spoľahlivých vakcín.

Boj proti vírusu by mal umožniť práve pokrok v genetike a v našej schopnosti zaviesť do DNA potrebnú informáciu. Pri pokusoch s myšami to fungovalo.

Desaťročia neúspechov

Za tri desaťročia zabil HIV viac ako dvadsaťpäť miliónov ľudí. Napriek snahe o prevenciu sa každý rok ďalšie milióny nakazia, najmä v Afrike, kde je choroba veľkým problémom.

Zmeniť by to mohol nový spôsob ochrany, ktorý v magazíne Nature opísali americkí vedci z kalifornského Caltechu. Použili metódu, ktorú v boji s HIV/AIDS dosiaľ nik nevyskúšal.

„Je to čosi, čo je poriadne vzdialené obvyklým postupom. Navyše je rozumné nepoužívať to, ak jestvuje alternatíva,“ hovorí pre magazín Nature nositeľ Nobelovej ceny za medicínu David Baltimore.

On a Alejandro Balazs viedli tím, ktorý na novú metódu prišiel.

Jej podstata spočíva v cielenom upravení DNA tak, aby naprogramovala bunky na vytváranie protilátok proti HIV.

Upraviť DNA

Vedci zatiaľ otestovali svoj nápad na pokusných myšiach. Tie HIV normálne dostať nemôžu, takže genetici hlodavce najskôr patrične upravili.

Potom do ich svalových buniek vstrekli vírusy, ktoré následne upravili ich genóm tak, aby tieto bunky začali produkovať protilátky proti HIV. Tie sa dostali do krvi zvierat a ponúkli myšiam stopercentnú ochranu pred zákernou nákazou. Dokonca aj vtedy, ak ich vystavili obrovskej dávke.

„Predpokladali sme, že pri istej dávke protilátky pri ochrane myší zlyhajú,“ hovorí pre Medical Xpress Balazs.

„Lenže sa tak nestalo. Ani vtedy, keď sme myšiam dali stonásobne väčšiu dávku, aká by bola potrebná na nakazenie siedmich, ôsmich zvierat.“ Protilátky pritom ostávali v krvi zvierat aj rok.

Testy na ľuďoch

Odborníci však varujú, že na vyhlásenia o superlieku na HIV je ešte priskoro. Nielenže myši nie sú ľudia, dokonca ani upravené tak, aby ich imunitný systém vyzeral podobne ako ľudský.

Pri takomto prístupe sa do genómu vloží informácia o kódovaní protilátok navždy. Vedci netušia, aké by mohli nastať vedľajšie prejavy a čo sa môže stať v prípade, ak imunitný systém negatívne zareaguje na protilátky.

Niektorí lekári však už hovoria o klinických testoch, ktoré by chceli spustiť do konca budúceho roku. „Dovtedy jednoducho nevieme, čo sa u ľudí stane,“ pripomína pre agentúru AP Baltimore.