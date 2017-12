Ako správne vyberať notebook

Pri kúpe notebooku nepreceňujte parametre, nepodceňujte kvalitu a ujasnite si, na čo predovšetkým má slúžiť.

30. nov 2011 o 15:00 Matúš Paculík

Práca, hry, lákavý dizajn alebo odolnosť a mobilita – každý výrobok nemôže vyhovovať všetkým. Musíte si vedieť vybrať.

1. Veľkosť prispôsobte mobilite

Prvým krokom k výberu správneho notebooku je ur-čenie jeho veľkosti. Je rozdiel so sebou denne nosiť veľký prístroj s hmotnosťou štyri kilá alebo šikovný notebook o polovicu ľahší. Rovnako je nezmysel obmedzovať sa pri práci zbytočne malým modelom, ktorý aj tak neopustí teplo pracovne alebo obývacej izby.

Na jednoduchú prácu v teréne (ale i v škole) postačí akýkoľvek netbook, ktorý sa zmestí aj do priemernej dám- skej kabelky. Pre náročnejšiu prácu na cestách je vhodné siahnuť po 12- až 14-palcových modeloch. Tie si zachovávajú dobrú mobilitu a poskytujú vyššiu ergonómiu práce.

2. Rozlíšenie displeja je dôležité

Od použitého displeja sa odvíja efektivita práce. Veľmi malý displej s nízkym rozlíšením určite nie je vhodný na prácu, svoje miesto si však môže nájsť, ak používateľ nie je príliš náročný.

3. Dizajn verzus kvalita

Krásne farebné plasty plné kvietkovaných motívov - sen nejednej slečny, ktorý sa však môže rozplynúť po niekoľkých mesiacoch. Pevná konštrukcia a použitie odolných materiálov sa nepriaznivo odzrkadľuje na celkovej cene, no je dôležitým prvkom pri všetkých často prenášaných notebookoch. Tlaky vyvíjané pri nosení v taške alebo batohu môžu byť veľké a lacný plast skôr či neskôr povolí.

Profesionálne modely sú tvorené z pevných materiálov, majú odolnú konštrukciu a myslia aj na zamedzenie vstupu prachu a tekutín.

4. Čo zaváži pri ovládaní

Kvalitná klávesnica a presný touchpad to sú dôležité prvky na dosiahnutie vysokej ergonómie práce. Jednotlivé klávesy by mali byť dostatočne veľké a pri profesionálnych modeloch pokiaľ možno podsvietené. Hráči ocenia normálnu veľkosť smerových šípok a ľavej klávesy Shift. Touchpad by nemal byť zbytočne malý, podpora viacdotykových gest je nutnosťou.

5. Keď je potrebný výkon

Práca v kancelárskom balíku a surfovanie na internete, to nie je neprekonateľná úloha ani pre najpomalšie netbooky. Práca v náročnejších programoch, multimédiá a hry vyžadujú výkonu výrazne viac. V súčasnosti je štandardom dvojjadrový procesor s frekvenciou nad 2 GHz, štyri gigabajty operačnej pamäte a integrovaná grafická karta. Takto vybavený notebook zvládne väčšinu náročných činností, prehrá video vo vysokom rozlíšení a pri rozumnom nastavení detailov zvládne aj menej náročne hry.

Pre najnáročnejších používateľov sú určené štvorjadrové procesory Intel Core i7 a pre hráčov dedikované grafické karty AMD a NVIDIA.

6. Pevný disk alebo SSD?

Klasický pevný disk ponúka výrazne nižšiu cenu za jeden megabajt a je preto optimálnym riešením pre používateľov požadujúcich veľký úložný priestor. Dnes nie je výnimočné naraziť na cenovo dostupné modely notebookov s kapacitou disku 640 GB. Tu sa už vojde množstvo filmov, hudby a hier.

Naproti tomu SSD zaostáva práve v cene – väčšie kapacity sú niekoľkonásobne drahšie a preto sa v notebookoch objavujú 128, maximálne 256 GB modely. Ich výkon je však výrazne vyšší a odráža sa hlavne na reakciách systému. Navyše SSD disky sú bez mechanických častí a neprekážajú im otrasy.