Dead Rising 2: Off the Record - zombíci na pokraji smrti

Máme to tu znovu. Japonský Capcom pokračuje vo svojej stratégii “ťahaj peniaze z fanúšika série dovtedy, pokým znechutene neutečie.” Teraz nám pchajú pod nos už raz mŕtvych zombíkov.

29. nov 2011 o 17:00 Ján Kordoš

Máme to tu znovu. Japonský Capcom pokračuje vo svojej stratégii “ťahaj peniaze z fanúšika série dovtedy, pokým znechutene neutečie.” Nie, že by sme nemali radi úspešné pokračovania, avšak všetko by malo mať svoje hranice. Resident Evil, Devil May Cry, Mega Man a rôzne kolekcie od Capcomu nám mierne lezú na city. Isteže, Dark Void a Bionic Commando neboli vyslovene nepodarené pokusy, no sláva Capcomu viditeľne upadá. Dead Rising 2 to malo pred rokom zvrátiť, no nepodarilo sa. Dead Rising 2: Off the Record je zas len ďalším zbytočným ťažením so zombie vo všetkých vedľajších úlohách.

V Capcome to totiž vymysleli výborne. Vytvorený svet druhého dielu Fortune City - akási obdoba miesta hriechu v štýle Las Vegas s kasínami a obchodmi - stačí použiť znovu, ako hlavného hrdinu vezmeme postavu z jednotky, doplníme o stráviteľný príbeh, dodáme zopár predmetov, jednu novú lokáciu (zábavný park Uranus Zone) a veď hráč bažiaci po stovkách až tisíckach nemŕtvych tomu neodolá. Pravdou však ostáva, že sme si pripadali, akoby sme hrali tú istú hru, ktorá navyše vrchol herného blaha neprinášala. Dead Rising 2 je akčná hra z pohľadu tretej osoby, kde sme mali okolo seba more zombíkov, mnoho predmetov, ktorými ich poslať konečne do hrobov a v podstate otvorený svet - nech to znie akokoľvek lákavo, nebolo to úchvatné minule, nie je ani dnes.

Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Vskutku sa takmer nič nezmenilo. Štafetu hlavného hrdinu prebral Frank West, reportér donedávna žijúci v sláve a bohatstve. Lenže všetko pekné raz pominie a z našej celebrity sa stala troska s niekoľkými kilami navyše. Cynický a samoľúby hrdina vám k srdcu zrejme vôbec neprirastie, zápletka je takmer totožná než minule, postavy sa opakujú, taktiež misie a situácie, len raz za čas má Frank iné postavenie v zápletke. Na rozdiel od minulého hľadania Zombrexu pre dcéru motokrosového pretekára Chucka Greene-a, musí Frank pátrať po tejto medicíne pre seba a podobných odskokov nájdeme v zápletke hneď niekoľko. Z pohľadu fanúšika ide o celkom lákavú ponuku, avšak sledovanie toho, ako sa v Capcome s touto výzvou vysporiadali, je skôr pateticky uspávajúce. Navyše ide o klasicky japonskú hru, takže vám všetko bude pripadať bláznivé alebo pritiahnuté za vlasy. Pre príklad netreba chodiť ďaleko: slečny v Dead Rising: Off the Record nosia vyzývavé oblečenie a ich dabing by ste skôr hľadali v ľahších filmoch.

Dostanete úlohu, bežíte niekam, niekoho zachránite alebo naopak mu čosi otrieskate o hlavu - a všetko je to časovo obmedzené, takže sa málokedy zastavíte a vychutnáte si nemŕtve orgie. Dá sa to, avšak limitovanie zábavy na presne vyhradený interval je skôr iritujúci, nenavodzuje napätie v časovej tiesni a podobne. Ak sa i rozhodnete trochu si zalaškovať s nemŕtvymi, veľmi skoro zistíte, že ničenie predmetov bolestivo obmedzuje ich používanie, nemotorný inventár nepomáha, RPG prvky sú príliš nenápadné a likvidovanie más nemŕtvych je pri ich respawne čoskoro neuveriteľne únavné. Vďaka týmto drobnostiam prevládalo z druhého Dead Rising skôr sklamanie a chyby sa opakujú v podstate všetky.

Vytváranie vlastných zbraní a obliekanie postavy do šialených kostýmov je len jednorázová a nijak dlho netrvajúca zábava. V príbehovom móde teda zachraňujete ľudí, doslova ich za ručičku vodíte do Safe House-u, komunikujete (a ako už býva zvykom, dialógy nadabované pri bežných rozhovoroch nadabované nie sú). Po chvíli odhalíte ďalšie chybičky krásy, ktoré robia z Dead Rising 2 (a tým pádom aj Off the Record) nemotornú a frustrujúcu hru. Masy zombíkov sú otravné, často sa im podarí odhrýzť vám zo zdravia a smrť si vás tak nájde v podstate kdekoľkvek. Ono by to nevadilo, keby sa pozícia neukladala len na toaletách - doslova. Verejné záchody slúžia ako save pointy a jediným plusom je to, že sa pozícia uloží aj pri prechode z jednej lokácie do druhej, kedy sa nahráva nová časť prostredia. Niekedy to budete mať pár sekúnd, niekoľko minút k miestu, kde ste skonali.

Pribudol tzv. Sandbox mód, kde časové obmedzenie odpadáva, avšak absentuje aj rozumný príbeh. Jeho náhrada je skôr čírym zúfalstvom, ale máte aspoň dostatok času na mlátenie nemŕtvych okolo seba. Môžete to robiť hodiny, teda pokým vás to ešte vôbec bude baviť, pretože v podstate máme pred sebou arkádu, kde je mnoho pomalých nepriateľov. Okrem toho dostávate špeciálne úlohy typu zabi X zombíkov za Y sekúnd, stretávate sa s NPC, no že by sme skákali od radosti, sa povedať nedá. Technické spracovanie dokonale vystihuje pojem mierny nadpriemer. Stovky rôznorodých postáv na scéne potešia, priemernosť všetkého okolo už menej. Pozerať sa na to dá, zombíci sa tackajú až romanticky, váš hrdina behá ako... ako v akčnej hre z Japonska, dabing ničím neprekvapí, blekotajúci nemŕtvi už tobôž nie a hudba je tu len preto, aby občas niečo hralo, no nezaujme.

Dead Rising 2: Off the Record je akčným projektom, ktorý nemá čím osloviť. Opakovanie rovnakých konceptov a žiaľ i chýb, jednoducho toto rozšírenie z hľadiska zábavy nikam sériu neposunulo. Nie je to dlhotrvajúca zábava, postupne vkrádajúca sa monotónnosť vás rýchlo dostane do pevného objatia. Aby to nebolo málo, pre majiteľov druhého dielu ide o menší výsmech, pretože im niekto ponúka hru, ktorú v podstate už majú doma. Aj za to idú body smerom nadol. Pokým ste však zatiaľ nepričuchli, máte jedinečnú možnosť, pretože Off the Record predstavuje zatiaľ poslednú a najviac vylepšenú verziu tejto série. Je to nadpriemerná zábava, avšak len mierne, hlavne ak sa pozriete okolo seba na tú obrovskú záplavu kvalitných hier.