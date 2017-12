Chyba v zákone zrušila Telekomunikačný úrad

Rozhodnutia stratili istotu

Chyba v zákone spochybňuje všetky kroky teleúradu. Istotu stratili mobilní operátori aj Towercom.

BRATISLAVA. Telekomunikačný úrad vydal od 1. novembra niekoľko rozhodnutí. Tie však nemusia vôbec platiť. Bývalý šéf úradu Branislav Máčaj je presvedčený, že rozhodnutia vydané po 1. novembri sú neplatné.

Medzi spochybniteľné verdikty patrí stanovenie prepojovacích poplatkov v pevnej sieti, ktoré napadli štyri firmy. Nie je známe, či namietli aj chybu v novom zákone.

Minulý týždeň vymenoval doterajší predseda úradu Ladislav Mikuš (na snímke) komisiu, ktorá má vybrať prevádzkovateľa štvrtého balíka digitálnych televíznych programov. Zaujímajú sa oň dve firmy, podmienky tendra sú ideálne pre Towercom.

Akékoľvek rozhodnutie tejto komisie bude spochybniteľné. „Ak by bolo v čase právneho vákua vydané nejaké rozhodnutie, s ktorým by účastník nebol spokojný, bolo by ľahko napadnuteľné,“ tvrdí právnik Jozef Vozár z Ústavu štátu a práva SAV.

Chyba v zákone narobí problémy aj Orangeu a Telekomu – odvolali sa proti predĺženiu GSM licencií. Je sporné, či Mikuš môže o ich odvolaniach rozhodnúť. Kým Orange poplatok za predĺženie nezaplatil, Telekom uhradil 48 miliónov koncom októbra.

Právnej neistote čelia aj kontrakty, ktoré Mikuš od 1. novembra podpísal. Patrí medzi ne napríklad poistná zmluva za vyše šesťtisíc eur či aktualizácia špeciálneho softvéru za 184-tisíc eur.