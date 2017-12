Nový program EuroTelu - Plus

Od 1. augusta 2002 ponúka EuroTel nový program Plus.

30. júl 2002 o 15:28

1. lang="CS"> EuroTel lang="CS"> program Plus je určený zákazníkom štandardných programov, ktorí pri podpise zmluvy namiesto dotovaného mobilného telefónu uprednostnia výrazné zľavy poskytnutých telekomunikačných služieb. V prípade programu Plus to je 25% na hovornom a výhodnejšia cena SMS správ. Program Plus si môžu aktivovať aj užívatelia služby EASY po prechode na štandardné programy. Programy Plus je možné aktivovať vo všetkých predajniach EuroTelu. Potrebujete k tomu identifikačné doklady, rovnako ako pri kúpe akciového telefónu.

Cenník štandardných mesačných programov VIAC a nových programov PLUS:

do siete na pevnú linku ST do siete Orange voľné minúty mes. poplatok v špičke mimo špičky cez víkend v špičke mimo špičky cez víkend v špičke mimo špičky cez víkend 55Plus

55Viac 50 399 2.5 2.5 10 5 5 100Plus

100Viac 100 669 2.5 2.5 10 5 5 200Plus

200Viac 200 1 199 2 2 10 5 5 400Plus

400Viac 400 2 199 2 2 8 5 5 1000Plus

1000Viac 1000 3 099 2 2 6 5 5