AMD čelí problémom, firme hrozia straty

Výmena generálneho riaditeľa, veľké škrty v marketingovom oddelení a nakoniec problémy s novými produktami. Nutný presun výroby môže mať negatívny dopad na finančné výsledky.

26. nov 2011 o 16:30 Matúš Paculík

Moderné fabriky spoločnosti GlobalFoundries mali poskytnúť potrebnú kapacitu na výrobu nových čipov. Slabá výťažnosť pri 32 nanometrovej technológii a problémy s novou 28 nanometrovou technológiou nútia AMD prejsť s výrobou k TSMC.

Do konca roka je pre AMD výroba vo fabrikách GlobalFoundries stále výhodná. Podľa dosť neštandardnej zmluvy platí len za fungujúce 32 nm čipy z celej vyrobenej dosky. Od nového roku bude AMD platiť paušálnu cenu bez ohľadu na počet nefunkčných čipov.

Predpokladané straty

Finančný dopad kvôli presunutiu výroby môže byť veľký. Je potrebná výrazná zmena v návrhu, nakoľko aktuálny nie je možné použiť pre výrobu v TSMC.

Dočasnou cestou je výroba existujúcich produktov rodiny Ontario / Zacate pomocou 28 nanometrovej technológie. Architektúra čipov nebude obsahovať žiadne novinky a jedinou výhodou bude ich menšia spotreba.

Takto vyrobených produktov by sme sa mohli dočkať už v budúcom roku, nová architektúra tu ale nebude skôr ako za 18 mesiacov.

Za ten čas stihne Intel uviesť novú generáciu procesorov vyrobených 22 nanometrovou technológiou a tento rok sa dočkáme prvého tabletu so štvorjadrovým procesorom na ARM architektúre.

Koniec kontraktu s Apple?

Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií kvôli problémom s výrobou prišlo AMD o kontrakt so spoločnosťou Apple. APU Llano sa malo objaviť v modeloch MacBook Air, čo sa ale nakoniec nestalo kvôli nedostatočnej výťažnosti a slabšiemu výkonu CPU časti. Apple malo dokonca už funkčné prototypy notebookov s APU od AMD.

AMD by malo prísť aj kontrakt na dedikované grafické karty a po pár rokoch sa tak do Apple produktov navráti NVIDIA. Nové modely MacBook a iMac by mali obsahovať nové procesory Intel Ivy Bridge a NVIDIA grafické čipy, pravdepodobne založené na architektúre Kepler.

Integrácia je budúcnosť

Integrovanie procesora, grafického čipu a niektorých ďalších častí do jedného produktu nie je žiadnou novinkou. Rovnakým smerom sa vydal konkurenčný Intel a aj výrobcovia SoC produktov.

AMD pre niekoľkými rokmi odpredala spoločnosti Qualcomm svoju divíziu zaoberajúcu sa vývojom energeticky nenáročných mobilných čipov. To sa neskôr ukázalo ako jeden z najhorších krokov - na trhu sa presadila NVIDIA s Tegrou a Qualcomm má výkonné grafické čipy Adreno, ktoré vznikli práve vďaka AMD.

Odloženie nových 28 nm produktov určených pre menej výkonné systémy (tablety, netbooky) môže mať negatívny dopad nielen na financie, ale hlavne na trhový podiel. Tu AMD neustále súťaží s Intelom a ťahá za kratší koniec práve kvôli nedostatočným výrobným kapacitám.

Presunutie z GlobalFoundries do TSMC túto situáciu ešte zhorší, nakoľko získať voľné sloty nie je také jednoduché. Objednávky sa robia niekoľko mesiacov dopredu a stavba novej fabriky je náročná nielen časovo, ale aj finančne.



Informoval o tom server ExtremeTech