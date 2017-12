Facebook urýchlil kontaktovanie sa

Svet sa zmenšil. Ľudia sú od seba vďaka sociálnym sieťam vzdialení len na štyri kroky.

24. nov 2011 o 16:36 Tomáš Prokopčák

MILÁNO, BRATISLAVA. Priateľ, priateľa, vášho priateľovho priateľa je tiež váš priateľ? Nejako takto by mohla znieť otázka, ktorá vyplýva z nového výskumu na sociálnej sieti Facebook.

Tvrdí, že všetci ľudia sú od seba vzdialení ani nie o štyri stupne. A nepotrebujete viac ako päť krokov, aby ste sa mohli spojiť s kýmkoľvek na svete, ak túto sociálnu sieť na Zemi používate.

Vrátane hollywoodskych hercov, ministrov a šéfov veľkých nadnárodných firiem.

Starý nápad

Koncom dvadsiatych rokov prišiel maďarský novinár a spisovateľ Frigyes Karinthy so zvláštnym nápadom. V jednej zo svojich poviedok predstavil myšlienku, že medzi akýmikoľvek dvoma ľuďmi na svete jestvuje iba šesť spojení: môžete zavolať priateľovi a ten zavolá ďalej.

Alebo pošlete správu, ktorá sa bude postupne medzi ľuďmi šíriť, až napokon dorazí k svojmu adresátovi.

V šesťdesiatych rokoch sa vedci rozhodli túto myšlienku otestovať. Psychológ Stanley Milgram rozposlal trom stovkám dobrovoľníkov list, ktorý mali doručiť istému človeku na bostonskom predmestí.

Museli však na to využiť iba svojich priateľov a známych.

Milgram však napokon zistil, že maďarský spisovateľ vôbec nepreháňal. Ľudia v priemere naozaj potrebovali iba šesť krokov.

Nik však netušil, či dobrovoľníci vždy využívali najkratšiu možnú cestu. A či niektoré listy neposlali aj zvedavým známym.

Pár krokov

Pokus s listami sa však odohral dávno pred internetom a jeho sociálnymi sieťami. Preto sa dátový špecialista spoločnosti Facebook Lars Backstrom spolu s vedcami z Milánskej univerzity rozhodol problém znovu preskúmať.

K dispozícii však mali viac ako sedemsto miliónov používateľov a sedemdesiat miliárd rôznych priateľstiev.

Výsledky však veľmi neprekvapili: dáta ukázali, že svet sa naozaj zmenšil. Takmer všetci používatelia siete sú medzi sebou spojení na menej ako na „dĺžku“ piatich priateľov, niektorí dokonca menej ako na štyroch.

Znamená to, že ak by ste niekomu cudziemu chceli zavolať trebárs na Nový Zéland, kedysi by ste potrebovali zhruba šesť telefonátov.

Dnes si vystačíte ani nie s piatimi správami na sociálnej sieti. Ak na nej dotyčný vôbec je.